Швеция: Аллсвенскан 2021
Эстерсунд
1:0
Перерыв
Стадион: Ямткрафт Арена
Сириус
29' Желтая карточкаТёрготт Блэйр
42' Желтая карточкаАрин Франк
1:0
45' ГолКпозо Патрик
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
40
Арин
Франк
21
Simon
Kron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Simon KronНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Ahmed AwadПолузащитник
-
10 Перри Небию
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Emil Oezcan
-
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
Ход матча
29'
42'
45'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|4
|0.5
|2.
|Мукийби Рональд
|2
|0.25
|3.
|Ahmed Awad
|1
|0.13
|4.
|Сандберг Ноа
|1
|0.13
|5.
|Кпозо Патрик
|1
|0.13
|6.
|Перри Небию
|0
|0
|7.
|Felix Hoerberg
|0
|0
|8.
|Henrik Bellman
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Christian Kouakou III
|4
|0.5
|2.
|Jacob Ortmark
|2
|0.25
|3.
|Саид Мохаммед
|1
|0.13
|4.
|Матисен Маркус
|1
|0.13
|5.
|Ekin Bulut
|1
|0.13
|6.
|Карлссон Йохан
|0
|0
|7.
|Axel Bjoernstroem
|0
|0
|8.
|Nahom Girmai Netabay
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арин Франк
|2
|1
|2.
|Сандберг Ноа
|2
|0
|3.
|Eirik Haugan
|2
|0
|4.
|Тёрготт Блэйр
|1
|0
|5.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|6.
|Кейта Али II
|1
|0
|7.
|Фрицсон Лудвиг
|1
|0
|8.
|Кпозо Патрик
|1
|0
|9.
|Henrik Bellman
|1
|0
|10.
|Francis Jno-Baptiste
|1
|0
|11.
|Nikolaos Dosis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Adam Hellborg
|4
|0
|2.
|Nahom Girmai Netabay
|3
|0
|3.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0
|4.
|Карлссон Йохан
|1
|0
|5.
|Матисен Маркус
|1
|0
|6.
|Jacob Ortmark
|1
|0
|7.
|Jamie Roche
|1
|0
|8.
|Christian Kouakou III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Сириус
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =4 -13Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС
Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Мьельбю 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Акрополис Ландскруна 0:3 Эстерсунд Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Ростов 1:0 Эстерсунд Мальмё 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:4 Гётеборг Эстерсунд 0:4 Варберг БоИС
Сириус Последние 20 матчей: +6 =8 -6Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар
Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус Сириус 0:0 Сундсвалль Сириус 0:1 Гётеборг Эребру 2:2 Сириус Сириус 1:1 Треллеборг Сириус 2:6 Юргорден Лёдде 0:1 Сириус Сириус 1:1 Флора Таллин Сириус 4:2 Акрополис Сириус 5:0 Гефле Гётеборг 2:0 Сириус Сириус 1:1 Эльфсборг
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 1
Сириус: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 7
Эстерсунд 3:0 Сириус Кубок Сириус 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 5:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:5 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Сириус Аллсвенскан Эстерсунд 4:0 Сириус Товарищеские матчи Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:2 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|2.
|Юргорден
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|АИК
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|6.
|Кальмар
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Сириус
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Эстерсунд
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 8
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|15.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 14
|7
|16.
|Хеккен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|АИК
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Юргорден
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Хаммарбю
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Мьельбю
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Дегерфорс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Эстерсунд
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Кальмар
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|Эребру
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|13.
|Эльфсборг
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Сириус
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Варберг БоИС
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|16.
|Хеккен
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|3.
|Кальмар
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|4.
|Сириус
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|5.
|Мальмё
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Дегерфорс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|9.
|АИК
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Хеккен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Эребру
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Эстерсунд
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|6
|0
|0
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|5
|0
|1
|3.
|Сириус
|Christian Kouakou III
|4
|0
|1
|4.
|Эльфсборг
|Marokhy Ndione
|4
|1
|1
|5.
|Эстерсунд
|Тёрготт Блэйр
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|2.
|Сириус
|Adam Hellborg
|4
|0
|3.
|Хеккен
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|4.
|Эльфсборг
|Холмен Самуэль
|3
|0
|5.
|Хаммарбю
|Халили Абдул
|3
|0