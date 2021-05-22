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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эстерсунд
1:0
Перерыв

Стадион:
Сириус
0'
29' Желтая карточка
Тёрготт Блэйр
42' Желтая карточка
Арин Франк
1:0
45' Гол
Кпозо Патрик
1
Кейта
Али
II
24
Мукийби
Рональд
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
20
Felix
Hoerberg
13
Фрицсон
Лудвиг
40
Арин
Франк
11
Henrik
Bellman
2
Кпозо
Патрик
7
Тёрготт
Блэйр
21
Simon
Kron
91
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрём
Тим
4
Колли
Джозеф
5
Jamie
Roche
17
Adam
Staahl
6
Матисен
Маркус
2
Adam
Hellborg
12
Jacob
Ortmark
16
Axel
Bjoernstroem
11
Nahom
Girmai
Netabay
9
Christian
Kouakou
III
Эстерсунд
3-5-2
Сириус
3-5-2

Ход матча

25'
Менса Самуэль
Мукийби Рональд
 
29'
Тёрготт Блэйр
 
42'
Арин Франк
 
45'
Кпозо Патрик
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 4 0.5
2. Мукийби Рональд 2 0.25
3. Ahmed Awad 1 0.13
4. Сандберг Ноа 1 0.13
5. Кпозо Патрик 1 0.13
6. Перри Небию 0 0
7. Felix Hoerberg 0 0
8. Henrik Bellman 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Christian Kouakou III 4 0.5
2. Jacob Ortmark 2 0.25
3. Саид Мохаммед 1 0.13
4. Матисен Маркус 1 0.13
5. Ekin Bulut 1 0.13
6. Карлссон Йохан 0 0
7. Axel Bjoernstroem 0 0
8. Nahom Girmai Netabay 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Арин Франк 2 1
2. Сандберг Ноа 2 0
3. Eirik Haugan 2 0
4. Тёрготт Блэйр 1 0
5. Ссеванкамбо Исак 1 0
6. Кейта Али II 1 0
7. Фрицсон Лудвиг 1 0
8. Кпозо Патрик 1 0
9. Henrik Bellman 1 0
10. Francis Jno-Baptiste 1 0
11. Nikolaos Dosis 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Adam Hellborg 4 0
2. Nahom Girmai Netabay 3 0
3. Axel Bjoernstroem 2 0
4. Карлссон Йохан 1 0
5. Матисен Маркус 1 0
6. Jacob Ortmark 1 0
7. Jamie Roche 1 0
8. Christian Kouakou III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3)
 Сириус 11.11% (1) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС
Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Мьельбю 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Акрополис Ландскруна 0:3 Эстерсунд Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Ростов 1:0 Эстерсунд Мальмё 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:4 Гётеборг Эстерсунд 0:4 Варберг БоИС
Сириус Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар
Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус Сириус 0:0 Сундсвалль Сириус 0:1 Гётеборг Эребру 2:2 Сириус Сириус 1:1 Треллеборг Сириус 2:6 Юргорден Лёдде 0:1 Сириус Сириус 1:1 Флора Таллин Сириус 4:2 Акрополис Сириус 5:0 Гефле Гётеборг 2:0 Сириус Сириус 1:1 Эльфсборг

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 1
Сириус: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 7
Сириус 2:3 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Сириус Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 3:0 Сириус Кубок Сириус 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 5:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:5 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Сириус Аллсвенскан Эстерсунд 4:0 Сириус Товарищеские матчи Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:2 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Сириус Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
2. Юргорден Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3. АИК Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
4. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Хаммарбю Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
6. Кальмар Заявка 7 2 4 1 6 - 6 10
7. Дегерфорс Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Эльфсборг Заявка 8 3 1 4 11 - 11 10
9. Мьельбю Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
10. Сириус 0:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Гётеборг Заявка 7 1 5 1 8 - 7 8
12. Хальмстад Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Эстерсунд 1:0 Заявка 8 2 2 4 9 - 8 8
14. Варберг БоИС Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
15. Эребру Заявка 7 2 1 4 4 - 14 7
16. Хеккен Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 5 4 1 0 12 - 7 13
2. АИК Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Юргорден Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Хаммарбю Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Норрчёпинг Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Мьельбю Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Дегерфорс Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8. Эстерсунд 1:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
9. Гётеборг Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
10. Хальмстад Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Кальмар Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12. Эребру Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
13. Эльфсборг Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Сириус 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Варберг БоИС Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
16. Хеккен Заявка 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Эльфсборг Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
3. Кальмар Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
4. Сириус 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
5. Мальмё Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
6. Варберг БоИС Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Дегерфорс Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
8. Норрчёпинг Заявка 3 1 0 2 4 - 3 3
9. АИК Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Хеккен Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
11. Хаммарбю Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Гётеборг Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Эребру Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Хальмстад Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Мьельбю Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Эстерсунд 1:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 6 0 0
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 5 0 1
3. Сириус Christian Kouakou III 4 0 1
4. Эльфсборг Marokhy Ndione 4 1 1
5. Эстерсунд Тёрготт Блэйр 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 4 0
2. Сириус Adam Hellborg 4 0
3. Хеккен Линдгрен Расмус 3 0
4. Эльфсборг Холмен Самуэль 3 0
5. Хаммарбю Халили Абдул 3 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Сириус
3.15
4.04
6.49
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Где смотреть матч Эстерсунд 1:0 Сириус онлайн

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