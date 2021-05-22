Финляндия: Вейккауслига 2021
1:0
15' ГолБланко Хеан
70
Roger
Torres
49
Отенг
Эрик
18
Бланко
Хеан
11
Сарр
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Roger TorresПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Отенг ЭрикПолузащитник
-
18 Бланко ХеанНападающий
-
11 Сарр МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
-
19 Мёммё ЭэтуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
-
8 РангелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Ход матча
15'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мёммё Ээту
|2
|0.5
|2.
|Миеттунен Тату
|1
|0.25
|3.
|Янтти Теему
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Santeri Haarala2
|2
|0.4
|2.
|Ниссилья Урхо
|1
|0.2
|3.
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.2
|4.
|Томас Диого
|1
|0.2
|5.
|Сале Усман
|1
|0.2
|6.
|Niba MacDonald
|0
|0
|7.
|Хейнонен Артту
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Катц Калле
|2
|0
|2.
|Сийра Тууре
|1
|0
|3.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|4.
|Янтти Теему
|1
|0
|5.
|Арифи Дони
|1
|0
|6.
|Мёммё Ээту
|1
|0
|7.
|Гбе Вигори
|1
|0
|8.
|Patrick Loa Loa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попович Антон
|1
|0
|2.
|Ниссилья Урхо
|1
|0
|3.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|4.
|Томас Диого
|1
|0
|5.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|6.
|Хейнонен Артту
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ильвес
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|КуПС
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: +8 =4 -8ХИФК 1:1 Ильвес Ильвес 0:3 ХИК Оулу 0:2 Ильвес СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес
КуПС Последние 20 матчей: +12 =2 -6КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
КуПС: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
КуПС 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 4:1 КуПС Кубок КуПС 2:0 Ильвес Вейккауслига КуПС 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|КуПС
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|5.
|Мариехамн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Лахти
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|ХИФК
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|КТП
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Хонка
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|11.
|Оулу
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|12.
|Хака
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|ХИК
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Лахти
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|ХИФК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|КуПС
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Мариехамн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|9.
|КТП
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|Хака
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Хонка
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|Оулу
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Ильвес
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|КТП
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Мариехамн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|КуПС
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|8.
|Хонка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|ХИФК
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лахти
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Оулу
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Хака
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|КуПС
|Santeri Haarala2
|2
|0
|1
|2.
|Хонка
|Кауфманн Лукас
|2
|1
|1
|3.
|Хонка
|Саваж Демба
|2
|0
|0
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|2
|0
|0
|5.
|ХИК
|Риски Роопе
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|1
|1
|3.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|1
|1
|4.
|Хонка
|Таммилето Дуарте
|2
|0
|5.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|2
|0