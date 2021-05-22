Чемпионат мира по Хоккею: Онлайн-трансляции Прогнозы Новости Видео
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2021

Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Ильвес
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
КуПС
0'
1:0
15' Гол
Бланко Хеан
22'
1
Лейслахти
Расмус
5
Катц
Калле
16
Миеттунен
Тату
15
Алмен
Микаэль
4
Аспегрен
Фелипе
7
Ветели
Йоона
70
Roger
Torres
6
Арифи
Дони
49
Отенг
Эрик
18
Бланко
Хеан
11
Сарр
Момоду
1
Виртанен
Отсо
22
Тойвомяки
Ханри
3
Томас
Диого
33
Хямяляйнен
Танели
26
Видьеског
Аксель
19
Боатенг
Бисмарк
14
Попович
Антон
23
Каррильо
Даниэль
II
15
Henry
Uzochokwu
29
Santeri
Haarala2
25
Ниссилья
Урхо
Ильвес
КуПС

Ход матча

15'
Бланко Хеан
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мёммё Ээту 2 0.5
2. Миеттунен Тату 1 0.25
3. Янтти Теему 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Santeri Haarala2 2 0.4
2. Ниссилья Урхо 1 0.2
3. Тойвомяки Ханри 1 0.2
4. Томас Диого 1 0.2
5. Сале Усман 1 0.2
6. Niba MacDonald 0 0
7. Хейнонен Артту 0 0

Карточки

Ильвес
# Игрок      
1. Катц Калле 2 0
2. Сийра Тууре 1 0
3. Вертайнен Ээту 1 0
4. Янтти Теему 1 0
5. Арифи Дони 1 0
6. Мёммё Ээту 1 0
7. Гбе Вигори 1 0
8. Patrick Loa Loa 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Попович Антон 1 0
2. Ниссилья Урхо 1 0
3. Боатенг Бисмарк 1 0
4. Томас Диого 1 0
5. Удо Аньекпено 1 0
6. Хейнонен Артту 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ильвес 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0
 КуПС 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ХИФК 1:1 Ильвес Ильвес 0:3 ХИК Оулу 0:2 Ильвес СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес
Ильвес 1:2 Оулу Ильвес 0:2 КуПС Ильвес 4:1 Хонка СЯК Сейнайоки 1:3 Ильвес Ильвес 0:2 Интер Турку ХИФК 1:2 Ильвес КуПС 1:1 Ильвес Ильвес 4:0 ТПС Мариехамн 0:2 Ильвес Ильвес 1:1 Хака Ильвес 1:2 ХИК Хонка 3:2 Ильвес Хака 0:2 Ильвес Шемрок Роверс 2:2 Ильвес Ильвес 3:1 Лахти Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки
КуПС Последние 20 матчей: +12 =2 -6
КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК
Интер Турку 1:0 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 5:0 Гнистан КуПС 1:0 Оулу КуПС 5:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 0:2 КуПС ТПС 3:2 КуПС КуПС 2:3 Хака КуПС 0:2 Хонка Интер Турку 2:0 КуПС КуПС 3:2 ХИФК КуПС 1:1 Ильвес ЧФР Клуж 3:1 КуПС Мариехамн 0:2 КуПС КуПС 2:0 Судува РоПС 0:2 КуПС

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
КуПС: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ильвес 0:2 КуПС Кубок КуПС 1:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:1 КуПС Кубок
КуПС 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 4:1 КуПС Кубок КуПС 2:0 Ильвес Вейккауслига КуПС 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Интер Турку Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Ильвес 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
4. КуПС 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
5. Мариехамн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Лахти Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
7. ХИФК Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8. СЯК Сейнайоки Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. КТП Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Хонка Заявка 5 1 0 4 6 - 10 3
11. Оулу Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
12. Хака Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2. ХИК Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Лахти Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. ХИФК Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. КуПС 0:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Мариехамн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Ильвес 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. СЯК Сейнайоки Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
9. КТП Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Хака Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Хонка Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
12. Оулу Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Ильвес 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. КТП Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4. СЯК Сейнайоки Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Мариехамн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Интер Турку Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. КуПС 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Хонка Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9. ХИФК Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лахти Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Оулу Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Хака Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. КуПС Santeri Haarala2 2 0 1
2. Хонка Кауфманн Лукас 2 1 1
3. Хонка Саваж Демба 2 0 0
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 2 0 0
5. ХИК Риски Роопе 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хонка Арко-Менса Эдмунд 2 1
2. ХИФК Ягуби Моштаг 1 1
3. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 1 1
4. Хонка Таммилето Дуарте 2 0
5. КТП Рамадингайе Давид 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Бланко Хеан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
КуПС
3.95
3.68
4.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ильвес 1:0 КуПС онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 