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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эстер
0:1
Первый тайм: 34'
Браге
0'
0:1
16' Гол
Плана Леонард
31' Желтая карточка
Антонссон Бьярни
34'
Эстер
Браге

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Джеймс 2 0.29
2. Рочестер Соренсен Марк 2 0.29
3. Мортенсен Николас 2 0.29
4. Эрнблом Филип 1 0.14
5. Юханссон Карл 0 0
6. Стенберг Джон 0 0
Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плана Леонард 2 0.29
2. Антонссон Бьярни 1 0.14
3. Селлин Роббин 0 0
4. Хиндрикес Понтус 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Дротт Джонатан 3 0
2. Кин Джеймс 2 0
3. Рочестер Соренсен Марк 1 0
4. Сильверхолт Оливер 1 0
5. Павич Маттиас 1 0
6. Юханссон Карл 1 0
7. Мортенсен Николас 1 0
8. Карлссон Монц 1 0
9. Нордстрём Билли 1 0
10. Энгквист Эмиль 1 0
11. Стенберг Джон 1 0
Браге
# Игрок      
1. Уильямс Ноа 3 0
2. Лильестранд Маттиас 2 0
3. Плана Леонард 2 0
4. Лундин Оскар 2 0
5. Селлин Роббин 1 0
6. Лундин Антон 1 0
7. Антонссон Бьярни 1 0
8. Тити Адиль 1 0
9. Зеттерстрём Александр 1 0
10. Хиндрикес Понтус 1 0
11. Сёдерберг Никлас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 0 0 0 57.14% (4) 42.86% (3) 0
 Браге 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг
Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна Эстер 0:3 Хальмстад Эргрюте 4:1 Эстер Эстер 2:0 Умео Эстер 2:0 Дегерфорс Норрбю 0:2 Эстер Эстер 2:1 Далкурд Ландскруна 1:0 Эстер Браге 1:2 Эстер Йёнчёпинг 4:1 Эстер
Браге Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге
Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус Браге 1:0 Умео Кальмар 1:0 Браге Юргорден 1:0 Браге Дегерфорс 0:0 Браге Хаммарбю 2:1 Браге Эребру 1:1 Браге Сундсвалль 0:1 Браге Браге 1:3 Сирианска Эскильстуна Акрополис 2:1 Браге Браге 0:3 Вестерос Норрбю 1:4 Браге Браге 1:4 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Эстер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Браге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Браге 1:2 Эстер Суперэттан Эстер 4:2 Браге Суперэттан Браге 5:1 Эстер Суперэттан Эстер 2:2 Браге Суперэттан
Браге 0:4 Эстер Суперэттан Эстер 1:2 Браге Суперэттан Эстер 1:0 Браге Суперэттан Браге 0:1 Эстер Суперэттан Браге 0:0 Эстер Суперэттан Эстер 3:1 Браге Суперэттан Эстер 0:1 Браге Суперэттан Браге 3:1 Эстер Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
2. Вернаму Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Норрбю Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4. Ландскруна Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Хельсинборг 1:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
6. Треллеборг Заявка 6 2 4 0 10 - 8 10
7. ГАИС 0:1 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Эстер 0:1 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
9. Вестерос Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Йёнчёпинг Заявка 7 2 2 3 10 - 8 8
12. Фалькенберг Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Браге 1:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 6 5
14. Эргрюте Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Васалунд Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Акрополис Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Вернаму Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Вестерос Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Йёнчёпинг Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Сундсвалль Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
7. Хельсинборг 1:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8. ГАИС 0:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Норрбю Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Васалунд Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Браге 1:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Эргрюте Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
2. Сундсвалль Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Эстер 0:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Хельсинборг 1:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
6. Вернаму Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7. ГАИС 0:1 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Браге 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Эргрюте Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Ландскруна Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Вестерос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
15. Йёнчёпинг Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
16. Васалунд Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 4 0 0
3. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 3 1 2
5. Ландскруна Олссон Линус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
3. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
4. Акрополис Альборнос Маурисио 3 0
5. Норрбю Пекальски Иво 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Браге
4.40
3.60
4.20
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Где смотреть матч Эстер 0:1 Браге онлайн

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