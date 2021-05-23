Швеция: Суперэттан 2021
0:1
16' ГолПлана Леонард
31' Желтая карточкаАнтонссон Бьярни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лундин ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Мавила НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
Ход матча
16'
31'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кин Джеймс
|2
|0.29
|2.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.29
|3.
|Мортенсен Николас
|2
|0.29
|4.
|Эрнблом Филип
|1
|0.14
|5.
|Юханссон Карл
|0
|0
|6.
|Стенберг Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плана Леонард
|2
|0.29
|2.
|Антонссон Бьярни
|1
|0.14
|3.
|Селлин Роббин
|0
|0
|4.
|Хиндрикес Понтус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дротт Джонатан
|3
|0
|2.
|Кин Джеймс
|2
|0
|3.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|4.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|5.
|Павич Маттиас
|1
|0
|6.
|Юханссон Карл
|1
|0
|7.
|Мортенсен Николас
|1
|0
|8.
|Карлссон Монц
|1
|0
|9.
|Нордстрём Билли
|1
|0
|10.
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|11.
|Стенберг Джон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уильямс Ноа
|3
|0
|2.
|Лильестранд Маттиас
|2
|0
|3.
|Плана Леонард
|2
|0
|4.
|Лундин Оскар
|2
|0
|5.
|Селлин Роббин
|1
|0
|6.
|Лундин Антон
|1
|0
|7.
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|8.
|Тити Адиль
|1
|0
|9.
|Зеттерстрём Александр
|1
|0
|10.
|Хиндрикес Понтус
|1
|0
|11.
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|0
|0
|0
|57.14% (4)
|42.86% (3)
|0
|Браге
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +10 =1 -9Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг
Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна Эстер 0:3 Хальмстад Эргрюте 4:1 Эстер Эстер 2:0 Умео Эстер 2:0 Дегерфорс Норрбю 0:2 Эстер Эстер 2:1 Далкурд Ландскруна 1:0 Эстер Браге 1:2 Эстер Йёнчёпинг 4:1 Эстер
Браге Последние 20 матчей: +4 =4 -12Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге
Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус Браге 1:0 Умео Кальмар 1:0 Браге Юргорден 1:0 Браге Дегерфорс 0:0 Браге Хаммарбю 2:1 Браге Эребру 1:1 Браге Сундсвалль 0:1 Браге Браге 1:3 Сирианска Эскильстуна Акрополис 2:1 Браге Браге 0:3 Вестерос Норрбю 1:4 Браге Браге 1:4 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Эстер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Браге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|2.
|Вернаму
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Норрбю
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Хельсинборг
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 8
|10
|7.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Эстер
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Вестерос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Браге
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 6
|5
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Васалунд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Акрополис
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Вернаму
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Вестерос
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|Хельсинборг
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Норрбю
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Браге
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Эргрюте
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Эстер
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Хельсинборг
|1:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Вернаму
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Браге
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|Ландскруна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Вестерос
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|15.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|16.
|Васалунд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|4
|0
|0
|3.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|3
|1
|2
|5.
|Ландскруна
|Олссон Линус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|3.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1
|4.
|Акрополис
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|3
|0