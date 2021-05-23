Швеция: Суперэттан 2021
Фалькенберг
0:0
Первый тайм: 17'
Васалунд
21
Озен
Махмут
25
Ангер
Филип
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
23
Жорж
Шарбель
26
Авдич
Денни
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Озен МахмутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
-
25 Ангер ФилипВратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
-
26 Авдич ДенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.29
|2.
|Бергмарк-Виберг Адам
|1
|0.14
|3.
|Силисуфай Эди
|1
|0.14
|4.
|Бьерклунд Калле
|1
|0.14
|5.
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.14
|6.
|Адриан Самуэль
|0
|0
|7.
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|8.
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вамбани Антони
|2
|0.29
|2.
|Траоре Маи
|2
|0.29
|3.
|Авдич Денни
|1
|0.14
|4.
|Жорж Шарбель
|1
|0.14
|5.
|Андуе Александер
|1
|0.14
|6.
|Энгберг Фрей
|0
|0
|7.
|Ясуока Такуто
|0
|0
|8.
|Дуранич Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Адриан Самуэль
|3
|0
|2.
|Норен Аксель
|2
|0
|3.
|Карлссон Тобиас II
|2
|0
|4.
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|5.
|Карлссон Кристоффер
|1
|0
|6.
|Даль Линус
|1
|0
|7.
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|8.
|Гарбетт Мэттью
|1
|0
|9.
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жорж Шарбель
|2
|1
|2.
|Траоре Маи
|1
|1
|3.
|Сисей Кебба
|2
|0
|4.
|Вамбани Антони
|2
|0
|5.
|Авдич Денни
|1
|0
|6.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0
|7.
|Ангер Филип
|1
|0
|8.
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|9.
|Затор Доминик
|1
|0
|10.
|Андуе Александер
|1
|0
|11.
|Салем Адам Ид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|Васалунд
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =2 -13Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг
Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Утсиктенс 1:3 Фалькенберг Мальмё 4:2 Фалькенберг Варберг БоИС 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:4 Хальмстад Фалькенберг 2:3 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Фалькенберг 3:2 Юргорден Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру
Васалунд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд
Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд АИК 0:2 Васалунд Васалунд 1:3 Броммапойкарна Соллентуна 3:2 Васалунд Васалунд 3:2 Карлшлунд ИФК Нючепинг 1:3 Васалунд Гефле 1:3 Васалунд Тебю 0:3 Васалунд Берга 1:5 Васалунд Васалунд 2:1 ИФК Лулео Сандвикен 4:1 Васалунд Васалунд 2:2 Ханинге Васалунд 0:5 Браге
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Васалунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|Вернаму
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 8
|10
|7.
|ГАИС
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Вестерос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 4
|8
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|12.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Браге
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|16.
|Акрополис
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Вернаму
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Вестерос
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|Норрбю
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|ГАИС
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Эргрюте
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Эстер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Вернаму
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Браге
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|Ландскруна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Вестерос
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|15.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|4
|0
|0
|3.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|3
|1
|2
|5.
|Ландскруна
|Олссон Линус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Эстер
|Дротт Джонатан
|4
|0
|3.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|4.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1
|5.
|Браге
|Антонссон Бьярни
|2
|1