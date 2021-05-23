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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Фалькенберг
0:0
Первый тайм: 17'
Васалунд
0' 17'
31
Норинг
Виктор
21
Озен
Махмут
4
Норен
Аксель
26
Бьерклунд
Калле
18
Боргстрем
Линус
6
Веде
Антон
14
Гарбетт
Мэттью
12
Карлссон
Кристоффер
13
Умар
Бала
Мохаммед
45
Бергмарк-Виберг
Адам
11
Силисуфай
Эди
25
Ангер
Филип
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
77
Цискаридзе
Зураб
14
Затор
Доминик
6
Вамбани
Антони
23
Жорж
Шарбель
26
Авдич
Денни
2
Энгберг
Фрей
15
Андуе
Александер
9
Васич
Никола
Фалькенберг
4-4-2
Васалунд
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.29
2. Бергмарк-Виберг Адам 1 0.14
3. Силисуфай Эди 1 0.14
4. Бьерклунд Калле 1 0.14
5. Карлссон Тобиас II 1 0.14
6. Адриан Самуэль 0 0
7. Сёдерстрём Карл 0 0
8. Умар Бала Мохаммед 0 0
Васалунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вамбани Антони 2 0.29
2. Траоре Маи 2 0.29
3. Авдич Денни 1 0.14
4. Жорж Шарбель 1 0.14
5. Андуе Александер 1 0.14
6. Энгберг Фрей 0 0
7. Ясуока Такуто 0 0
8. Дуранич Александр 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Адриан Самуэль 3 0
2. Норен Аксель 2 0
3. Карлссон Тобиас II 2 0
4. Бергмарк-Виберг Адам 2 0
5. Карлссон Кристоффер 1 0
6. Даль Линус 1 0
7. Нильссон Мелькер 1 0
8. Гарбетт Мэттью 1 0
9. Умар Бала Мохаммед 1 0
Васалунд
# Игрок      
1. Жорж Шарбель 2 1
2. Траоре Маи 1 1
3. Сисей Кебба 2 0
4. Вамбани Антони 2 0
5. Авдич Денни 1 0
6. Цискаридзе Зураб 1 0
7. Ангер Филип 1 0
8. Дурмаз Элиас 1 0
9. Затор Доминик 1 0
10. Андуе Александер 1 0
11. Салем Адам Ид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)
Васалунд 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг
Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Утсиктенс 1:3 Фалькенберг Мальмё 4:2 Фалькенберг Варберг БоИС 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:4 Хальмстад Фалькенберг 2:3 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Фалькенберг 3:2 Юргорден Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру
Васалунд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд
Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд АИК 0:2 Васалунд Васалунд 1:3 Броммапойкарна Соллентуна 3:2 Васалунд Васалунд 3:2 Карлшлунд ИФК Нючепинг 1:3 Васалунд Гефле 1:3 Васалунд Тебю 0:3 Васалунд Берга 1:5 Васалунд Васалунд 2:1 ИФК Лулео Сандвикен 4:1 Васалунд Васалунд 2:2 Ханинге Васалунд 0:5 Браге

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Васалунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Васалунд 0:0 Фалькенберг Шведский кубок Фалькенберг 5:0 Васалунд Суперэттан Васалунд 0:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю 2:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
2. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
3. Вернаму Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
4. Ландскруна Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Хельсинборг Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
6. Треллеборг Заявка 6 2 4 0 10 - 8 10
7. ГАИС Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Эстер Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Вестерос Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
10. Сирианска Эскильстуна 0:2 Заявка 7 2 2 3 4 - 4 8
11. Йёнчёпинг Заявка 7 2 2 3 10 - 8 8
12. Фалькенберг 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13. Эргрюте Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
14. Васалунд 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Браге Заявка 7 1 2 4 4 - 7 5
16. Акрополис Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Вернаму Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Вестерос Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Йёнчёпинг Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5. Сирианска Эскильстуна 0:2 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Сундсвалль Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
7. Норрбю 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
8. Хельсинборг Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9. ГАИС Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Васалунд 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Фалькенберг 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Эргрюте Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю 2:0 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
2. Сундсвалль Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Эстер Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Хельсинборг Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
6. Вернаму Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Браге Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Эргрюте Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10. Фалькенберг 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Ландскруна Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Вестерос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сирианска Эскильстуна 0:2 Заявка 4 0 1 3 0 - 4 1
15. Васалунд 0:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Йёнчёпинг Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 4 0 0
3. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 3 1 2
5. Ландскруна Олссон Линус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Эстер Дротт Джонатан 4 0
3. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
4. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
5. Браге Антонссон Бьярни 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фалькенберг
Ничья
Васалунд
1.97
3.90
3.88
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