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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Дегерфорс
0' 18'
1
Нильссон
Малькольм
26
Edvin
Kurtulus
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
7
Лундевалль
Симон
24
Amir
Al-Ammari
6
Алланссон
Йоэль
2
Thomas
Boakye
10
Karim
Sadat
9
Антонссон
Маркус
1
Диавара
Исмаэль
15
Сабеткар
Шон
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
8
Аяз
Ферхад
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
9
Бертильссон
Юхан
16
Эдвардсен
Виктор
19
Саиди
Абдельрахман
Хальмстад
4-4-2
Дегерфорс
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонссон Маркус 4 (1) 0.5
2. Боман Микаэль 1 0.13
3. Karim Sadat 1 0.13
4. Amir Al-Ammari 1 0.13
5. Thomas Boakye 0 0
6. Нильссон Малькольм 0 0
7. Лундевалль Симон 0 0
8. Бенгтссон Андреас 0 0
Дегерфорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдвардсен Виктор 5 0.63
2. Бертильссон Юхан 2 0.25
3. Саиди Абдельрахман 1 0.13
4. Аяз Ферхад 1 0.13
5. Ольссон Себастьян II 0 0
6. Линделль Эрик 0 0
7. Абрахам Саргон 0 0

Карточки

Хальмстад
# Игрок      
1. Алланссон Йоэль 2 0
2. Amir Al-Ammari 2 0
3. Баффо Джозеф 1 0
4. Thomas Boakye 1 0
5. Лундевалль Симон 1 0
6. Erik Ahlstrand 1 0
Дегерфорс
# Игрок      
1. Диавара Исмаэль 3 0
2. Ольссон Себастьян II 2 0
3. Сабеткар Шон 2 0
4. Карлен Адам 2 0
5. Край Антон 1 0
6. Гравиус Христос 1 0
7. Тамими Джонатан 1 0
8. Эдвардсен Виктор 1 0
9. Линделль Эрик 1 0
10. Саиди Абдельрахман 1 0
11. Гранат Густав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хальмстад 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Дегерфорс 0 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг
Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Ландскруна Мальмё 4:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос Хальмстад 0:2 ГАИС Хальмстад 3:3 Варберг БоИС Гётеборг 1:1 Хальмстад Фалькенберг 2:4 Хальмстад Вернаму 1:3 Хальмстад Треллеборг 2:4 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эргрюте
Дегерфорс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Дегерфорс 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:0 Юргорден Мьельбю 1:0 Дегерфорс
Гётеборг 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Кальмар АИК 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 ГАИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Юргорден 3:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Норрбю Дегерфорс 3:4 Вестерос Дегерфорс 2:0 Утсиктенс Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Эльфсборг 0:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:0 Браге Гётеборг 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 6:0 Эребру Сюрианска Эребру 1:0 Дегерфорс Юнгшиле 0:3 Дегерфорс

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Хальмстад 1:4 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 0:2 Хальмстад Суперэттан Дегерфорс 2:1 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:0 Дегерфорс Суперэттан
Хальмстад 2:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 1:2 Хальмстад Суперэттан Дегерфорс 0:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 0:1 Дегерфорс Суперэттан Хальмстад 3:0 Дегерфорс Кубок Дегерфорс 2:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 2:0 Дегерфорс Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
2. Юргорден Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3. АИК Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
4. Хаммарбю 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Дегерфорс 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
6. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
7. Мьельбю Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
8. Кальмар 0:1 Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
9. Эльфсборг Заявка 8 3 1 4 11 - 11 10
10. Сириус Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
11. Хальмстад 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
12. Гётеборг Заявка 7 1 5 1 8 - 7 8
13. Эстерсунд Заявка 8 2 2 4 11 - 8 8
14. Варберг БоИС Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
15. Эребру Заявка 7 2 1 4 4 - 14 7
16. Хеккен Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 5 4 1 0 12 - 7 13
2. АИК Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Юргорден Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Норрчёпинг Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Хаммарбю 1:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6. Мьельбю Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Дегерфорс 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8. Эстерсунд Заявка 4 2 0 2 10 - 4 6
9. Хальмстад 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Гётеборг Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
11. Кальмар 0:1 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
12. Сириус Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Эребру Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
14. Эльфсборг Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Варберг БоИС Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
16. Хеккен Заявка 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Эльфсборг Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
3. Хаммарбю 1:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
4. Кальмар 0:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
5. Дегерфорс 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
6. Сириус Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
7. Мальмё Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Варберг БоИС Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Норрчёпинг Заявка 3 1 0 2 4 - 3 3
10. Гётеборг Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
11. АИК Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Эребру Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
13. Хальмстад 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
14. Хеккен Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15. Мьельбю Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Эстерсунд Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 6 0 0
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 5 0 1
3. Эстерсунд Тёрготт Блэйр 5 0 0
4. Сириус Christian Kouakou III 4 0 1
5. Эльфсборг Ндионе Мароки 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сириус Adam Hellborg 5 0
2. АИК Ларссон Себастьян 4 0
3. Эстерсунд Арин Франк 2 1
4. Хеккен Линдгрен Расмус 3 0
5. Эльфсборг Холмен Самуэль 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Дегерфорс
2.07
3.52
3.88
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Где смотреть матч Хальмстад 0:0 Дегерфорс онлайн

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