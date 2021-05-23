Швеция: Аллсвенскан 2021
Хальмстад
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Oerjans Vall
Дегерфорс
10
Karim
Sadat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Karim SadatНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Сабеткар ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонссон Маркус
|4 (1)
|0.5
|2.
|Боман Микаэль
|1
|0.13
|3.
|Karim Sadat
|1
|0.13
|4.
|Amir Al-Ammari
|1
|0.13
|5.
|Thomas Boakye
|0
|0
|6.
|Нильссон Малькольм
|0
|0
|7.
|Лундевалль Симон
|0
|0
|8.
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдвардсен Виктор
|5
|0.63
|2.
|Бертильссон Юхан
|2
|0.25
|3.
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.13
|4.
|Аяз Ферхад
|1
|0.13
|5.
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|6.
|Линделль Эрик
|0
|0
|7.
|Абрахам Саргон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|2.
|Amir Al-Ammari
|2
|0
|3.
|Баффо Джозеф
|1
|0
|4.
|Thomas Boakye
|1
|0
|5.
|Лундевалль Симон
|1
|0
|6.
|Erik Ahlstrand
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|2.
|Ольссон Себастьян II
|2
|0
|3.
|Сабеткар Шон
|2
|0
|4.
|Карлен Адам
|2
|0
|5.
|Край Антон
|1
|0
|6.
|Гравиус Христос
|1
|0
|7.
|Тамими Джонатан
|1
|0
|8.
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|9.
|Линделль Эрик
|1
|0
|10.
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|11.
|Гранат Густав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хальмстад
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Дегерфорс
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =8 -5Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг
Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Ландскруна Мальмё 4:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос Хальмстад 0:2 ГАИС Хальмстад 3:3 Варберг БоИС Гётеборг 1:1 Хальмстад Фалькенберг 2:4 Хальмстад Вернаму 1:3 Хальмстад Треллеборг 2:4 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эргрюте
Дегерфорс Последние 20 матчей: +11 =3 -6Дегерфорс 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:0 Юргорден Мьельбю 1:0 Дегерфорс
Гётеборг 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Кальмар АИК 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 ГАИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Юргорден 3:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Норрбю Дегерфорс 3:4 Вестерос Дегерфорс 2:0 Утсиктенс Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Эльфсборг 0:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:0 Браге Гётеборг 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 6:0 Эребру Сюрианска Эребру 1:0 Дегерфорс Юнгшиле 0:3 Дегерфорс
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|2.
|Юргорден
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|АИК
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|4.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|5.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|10.
|Сириус
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 8
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|15.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 14
|7
|16.
|Хеккен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|АИК
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Юргорден
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|Мьельбю
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Эстерсунд
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 4
|6
|9.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|11.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|12.
|Сириус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Эребру
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|14.
|Эльфсборг
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Варберг БоИС
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|16.
|Хеккен
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|3.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|4.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|5.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|6.
|Сириус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|7.
|Мальмё
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Норрчёпинг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|АИК
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Эребру
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Хеккен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|6
|0
|0
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|5
|0
|1
|3.
|Эстерсунд
|Тёрготт Блэйр
|5
|0
|0
|4.
|Сириус
|Christian Kouakou III
|4
|0
|1
|5.
|Эльфсборг
|Ндионе Мароки
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сириус
|Adam Hellborg
|5
|0
|2.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|3.
|Эстерсунд
|Арин Франк
|2
|1
|4.
|Хеккен
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|5.
|Эльфсборг
|Холмен Самуэль
|3
|0