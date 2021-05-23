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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Варберг БоИС
0'
11' Желтая карточка
Albin Moerfelt
22' Красная карточка
Luke Le Roux
1:0
26' Гол
Benie Traore
28'
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
14
Oskar
Sverrisson
8
Фрайберг
Эрик
11
Хейнтс
Тобиас
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
9
Еремеефф
Александер
16
Benie
Traore
93
Philip
Maartensson
23
Anton
Liljenbaeck
18
Joakim
Lindner
2
Jon
Birkfeldt
36
Салес
Жеан
Карлос
10
Albin
Moerfelt
17
Ташрик
Мэтьюс
8
Luke
Le
Roux
6
Albin
Winbo
14
Фофана
Адама
99
Симович
Робин
Хеккен
4-3-3
Варберг БоИС
4-5-1

Ход матча

11'
 
Albin Moerfelt
15'
 
Oliver Stanisic
Jon Birkfeldt
22'
 
Luke Le Roux
26'
Benie Traore
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Еремеефф Александер 4 (2) 0.5
2. Benie Traore 2 0.25
3. Godswill Ekpolo 1 0.13
4. Линдгрен Расмус 1 0.13
5. Ольссон Мартин 0 0
6. Хейнтс Тобиас 0 0
Варберг БоИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oliver Stanisic 3 0.38
2. Simon Karlsson Adjei 2 0.25
3. Ташрик Мэтьюс 1 0.13
4. Albin Moerfelt 1 0.13
5. Симович Робин 1 0.13
6. Ryan Moon 1 0.13
7. Салес Жеан Карлос 0 0
8. Фофана Адама 0 0
9. Joakim Lindner 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Линдгрен Расмус 3 0
2. Берггрен Густав 3 0
3. Хаммар Юхан 2 0
4. Дальберг Понтус 2 0
5. Leo Bengtsson 2 0
6. Ольссон Мартин 1 0
7. Фрайберг Эрик 1 0
8. Тойвио Йоона 1 0
9. Alexander Faltsetas 1 0
10. Еремеефф Александер 1 0
11. Хейнтс Тобиас 1 0
12. Patrik Waalemark 1 0
13. Benie Traore 1 0
Варберг БоИС
# Игрок      
1. Luke Le Roux 3 1
2. Robin Tranberg 2 0
3. Симович Робин 2 0
4. Albin Winbo 2 0
5. Салес Жеан Карлос 1 0
6. Фофана Адама 1 0
7. Закриссон Хампус 1 0
8. Ryan Moon 1 0
9. Менса Гидеон 1 0
10. Oliver Stanisic 1 0
11. Albin Moerfelt 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Варберг БоИС 0 33.33% (3) 33.33% (3) 0 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен
Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё Хальмстад 1:0 Хеккен Хеккен 4:1 Варберг БоИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Хеккен 3:0 Вестерос Норрчёпинг 2:3 Хеккен Хеккен 1:1 Хельсинборг Гаусиод 0:3 Хеккен Хеккен 2:0 Далкурд Хеккен 3:1 Эргрюте Норрбю 2:1 Хеккен Хеккен 0:3 Эльфсборг Кальмар 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:3 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Хеккен 4:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Варберг БоИС 2:0 Вернаму Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Норрбю 1:3 Варберг БоИС Торнс 0:2 Варберг БоИС Лундс ФФ 1:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Варберг БоИС 1:0 Эстер Хальмстад 3:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Фалькенберг Варберг БоИС 0:1 Твоокер Юргорден 1:0 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Варберг БоИС: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Хеккен 4:1 Варберг БоИС Товарищеские матчи Хеккен 2:1 Варберг БоИС Аллсвенскан Варберг БоИС 1:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Варберг БоИС Товарищеские матчи
Хеккен 4:2 Варберг БоИС Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
2. Мальмё Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3. АИК Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
4. Кальмар Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
5. Дегерфорс Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
6. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
7. Хаммарбю Заявка 8 3 2 3 14 - 13 11
8. Эльфсборг Заявка 8 3 1 4 11 - 11 10
9. Мьельбю Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
10. Сириус Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
11. Гётеборг 0:0 Заявка 8 1 6 1 8 - 7 9
12. Хальмстад Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
13. Эстерсунд Заявка 8 2 2 4 11 - 8 8
14. Эребру Заявка 7 2 1 4 4 - 14 7
15. Варберг БоИС 0:1 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
16. Хеккен 1:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 5 4 1 0 12 - 7 13
2. АИК Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Юргорден 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Норрчёпинг Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Мьельбю Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6. Кальмар Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Хаммарбю Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Дегерфорс Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
9. Эстерсунд Заявка 4 2 0 2 10 - 4 6
10. Хальмстад Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Гётеборг 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
12. Эребру Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
13. Эльфсборг Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Сириус Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Хеккен 1:0 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Варберг БоИС 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Эльфсборг Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
3. Кальмар Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
4. Дегерфорс Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
5. Сириус Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
6. Мальмё Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Варберг БоИС 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
8. Гётеборг 0:0 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
9. Норрчёпинг Заявка 3 1 0 2 4 - 3 3
10. АИК Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Хеккен 1:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Хаммарбю Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Эребру Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Хальмстад Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Мьельбю Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Эстерсунд Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 6 0 0
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 5 0 1
3. Эстерсунд Тёрготт Блэйр 5 0 0
4. Сириус Christian Kouakou III 4 0 1
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сириус Adam Hellborg 5 0
2. Варберг БоИС Luke Le Roux 3 1
3. АИК Ларссон Себастьян 4 0
4. Эстерсунд Арин Франк 2 1
5. Хеккен Линдгрен Расмус 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Benie Traore бьет в цель!
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - Luke Le Roux увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 15'
    Jon Birkfeldt уходит с поля. Oliver Stanisic выходит вместо него
  • Желтая карточка
    11'
    Albin Moerfelt получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Варберг БоИС
1.94
3.65
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хеккен 1:0 Варберг БоИС онлайн

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