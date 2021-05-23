Швеция: Аллсвенскан 2021
Хеккен
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Бравида Арена
Варберг БоИС
11' Желтая карточкаAlbin Moerfelt
22' Красная карточкаLuke Le Roux
1:0
26' ГолBenie Traore
16
Benie
Traore
14
Фофана
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Benie TraoreНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Лане ДжекНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фофана АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ryan MoonПолузащитник
-
88 Albert EjupiПолузащитник
-
15 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
Ход матча
11'
22'
26'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Еремеефф Александер
|4 (2)
|0.5
|2.
|Benie Traore
|2
|0.25
|3.
|Godswill Ekpolo
|1
|0.13
|4.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.13
|5.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|6.
|Хейнтс Тобиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oliver Stanisic
|3
|0.38
|2.
|Simon Karlsson Adjei
|2
|0.25
|3.
|Ташрик Мэтьюс
|1
|0.13
|4.
|Albin Moerfelt
|1
|0.13
|5.
|Симович Робин
|1
|0.13
|6.
|Ryan Moon
|1
|0.13
|7.
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|8.
|Фофана Адама
|0
|0
|9.
|Joakim Lindner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|2.
|Берггрен Густав
|3
|0
|3.
|Хаммар Юхан
|2
|0
|4.
|Дальберг Понтус
|2
|0
|5.
|Leo Bengtsson
|2
|0
|6.
|Ольссон Мартин
|1
|0
|7.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|8.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|9.
|Alexander Faltsetas
|1
|0
|10.
|Еремеефф Александер
|1
|0
|11.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
|12.
|Patrik Waalemark
|1
|0
|13.
|Benie Traore
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Luke Le Roux
|3
|1
|2.
|Robin Tranberg
|2
|0
|3.
|Симович Робин
|2
|0
|4.
|Albin Winbo
|2
|0
|5.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|6.
|Фофана Адама
|1
|0
|7.
|Закриссон Хампус
|1
|0
|8.
|Ryan Moon
|1
|0
|9.
|Менса Гидеон
|1
|0
|10.
|Oliver Stanisic
|1
|0
|11.
|Albin Moerfelt
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Варберг БоИС
|0
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен
Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё Хальмстад 1:0 Хеккен Хеккен 4:1 Варберг БоИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Хеккен 3:0 Вестерос Норрчёпинг 2:3 Хеккен Хеккен 1:1 Хельсинборг Гаусиод 0:3 Хеккен Хеккен 2:0 Далкурд Хеккен 3:1 Эргрюте Норрбю 2:1 Хеккен Хеккен 0:3 Эльфсборг Кальмар 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +9 =3 -8Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:3 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Хеккен 4:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Варберг БоИС 2:0 Вернаму Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Норрбю 1:3 Варберг БоИС Торнс 0:2 Варберг БоИС Лундс ФФ 1:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Варберг БоИС 1:0 Эстер Хальмстад 3:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Фалькенберг Варберг БоИС 0:1 Твоокер Юргорден 1:0 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Варберг БоИС: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|АИК
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|4.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|5.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|8.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Сириус
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Гётеборг
|0:0 Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|13.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 8
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 14
|7
|15.
|Варберг БоИС
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|Хеккен
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|АИК
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Мьельбю
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|Кальмар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Дегерфорс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|9.
|Эстерсунд
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 4
|6
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Гётеборг
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|12.
|Эребру
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|13.
|Эльфсборг
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Сириус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Хеккен
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Варберг БоИС
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|3.
|Кальмар
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|4.
|Дегерфорс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|5.
|Сириус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|6.
|Мальмё
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Варберг БоИС
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|Гётеборг
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|9.
|Норрчёпинг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|10.
|АИК
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Хеккен
|1:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Хаммарбю
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Эребру
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|6
|0
|0
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|5
|0
|1
|3.
|Эстерсунд
|Тёрготт Блэйр
|5
|0
|0
|4.
|Сириус
|Christian Kouakou III
|4
|0
|1
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сириус
|Adam Hellborg
|5
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Luke Le Roux
|3
|1
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|4.
|Эстерсунд
|Арин Франк
|2
|1
|5.
|Хеккен
|Линдгрен Расмус
|3
|0