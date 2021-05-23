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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Оулу
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
ХИФК
0' 26'
1
Пеннанен
Юхани
5
Нурмос
Ласси
11
Рафинья
4
Бонет
Роджер
16
Эландер
Хенрик
8
Малоло
Обед
17
Йокелайнен
Никлас
6
Нурмела
Анселми
21
Хейккиля
Аапо
7
Аланко
Саму
29
Ларссон
Кевин
1
Ууситало
Маркус
22
Градецки
Матей
3
Маттила
Сакари
23
Эрнандес
Алдайр
5
Саэс
Фелипе
88
Хинг-Гловер
Макарио
10
Ягуби
Моштаг
6
Данвуди
Джейк
7
Али
Юсиф
99
Стренг
Джеремайя
17
Бакман
Джани
Оулу
ХИФК

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каллинен Йере 1 0.25
ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энтрена Хуан 1 0.25
2. Тукиайнен Сакари 1 0.25
3. Эрнандес Алдайр 1 0.25
4. Исакссон Китон 1 0.25
5. Халме Юкка 0 0
6. Стренг Джеремайя 0 0
7. Саэс Фелипе 0 0

Карточки

Оулу
# Игрок      
1. Хурме Яркко 1 0
2. Малоло Обед 1 0
3. Йокелайнен Никлас 1 0
4. Хейккиля Аапо 1 0
5. Аланко Саму 1 0
6. Эландер Хенрик 1 0
7. Коскела Миика 1 0
ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 1 1
2. Тукиайнен Сакари 1 0
3. Стренг Джеремайя 1 0
4. Куйянпяя Аату 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оулу 0 0 0 100% (1) 0 0
 ХИФК 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Оулу Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Оулу 0:2 СЯК Сейнайоки Мариехамн 3:1 Оулу Оулу 0:2 Ильвес КуПС 1:0 Оулу
Ильвес 1:2 Оулу Оулу 0:1 СЯК Сейнайоки Оулу 6:0 Миккелин Паллоильят Экенес ИФ 1:2 Оулу Гнистан 1:2 Оулу Оулу 2:1 МуСа КТП 1:2 Оулу Оулу 1:1 Каяани Яро 2:0 Оулу Оулу 1:2 Коккола ПВ ВПС 1:2 Оулу Сейняйоки (мол.) 1:1 Оулу Оулу 4:0 МюПа Миккелин Паллоильят 0:1 Оулу Оулу 1:1 Экенес ИФ МуСа 1:3 Оулу
ХИФК Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ХИФК 1:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака ХИФК 0:3 ХИК
РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 1:0 Лахти ХИК 2:1 ХИФК КТП 0:1 ХИФК Лахти 2:1 ХИФК ХИФК 1:0 РоПС ХИК 3:0 ХИФК ХИФК 1:2 Ильвес КуПС 3:2 ХИФК ХИФК 1:1 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 ХИФК ХИФК 2:2 Мариехамн ХИФК 0:0 Интер Турку ХИФК 4:3 ХИК Хонка 0:1 ХИФК ТПС 1:0 ХИФК

Последние игры между собой

Оулу: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
ХИФК: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Оулу 2:1 ХИФК Икконен ХИФК 3:0 Оулу Икконен Оулу 3:1 ХИФК Икконен Оулу 2:1 ХИФК Икконен
ХИФК 4:0 Оулу Икконен Оулу 2:2 ХИФК Икконен ХИФК 1:0 Оулу Икконен ХИФК 1:3 Оулу Икконен ХИФК 2:2 Оулу Икконен ХИФК 1:3 Оулу Икконен Оулу 1:1 ХИФК Икконен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Интер Турку Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Мариехамн 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Ильвес Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
5. КуПС Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Лахти Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
7. ХИФК 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
8. СЯК Сейнайоки Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. КТП Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Хонка Заявка 5 1 0 4 6 - 10 3
11. Оулу 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
12. Хака 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2. ХИК Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Лахти Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. ХИФК 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. КуПС Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Мариехамн 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ильвес Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. СЯК Сейнайоки Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
9. Оулу 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
10. Хонка Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
11. КТП Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Хака 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Ильвес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. КТП Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4. СЯК Сейнайоки Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Мариехамн 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Интер Турку Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. КуПС Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
8. Хонка Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9. ХИФК 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Хака 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
11. Лахти Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Оулу 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. КуПС Santeri Haarala2 2 0 1
2. Хонка Кауфманн Лукас 2 1 1
3. Хонка Саваж Демба 2 0 0
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 2 0 0
5. Ильвес Миеттунен Тату 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хонка Арко-Менса Эдмунд 2 1
2. ХИФК Ягуби Моштаг 1 1
3. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 1 1
4. Хонка Таммилето Дуарте 2 0
5. КТП Рамадингайе Давид 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Оулу
Ничья
ХИФК
3.62
2.96
2.36
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Где смотреть матч Оулу 0:0 ХИФК онлайн

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