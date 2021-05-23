Финляндия: Вейккауслига 2021
Оулу
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Raatin stadion
ХИФК
11
Рафинья
10
Ягуби
Моштаг
7
Али
Юсиф
17
Бакман
Джани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хурме ЯрккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Садат ФаридНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jyrki Ahola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
-
17 Бакман ДжаниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каллинен Йере
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энтрена Хуан
|1
|0.25
|2.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.25
|3.
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.25
|4.
|Исакссон Китон
|1
|0.25
|5.
|Халме Юкка
|0
|0
|6.
|Стренг Джеремайя
|0
|0
|7.
|Саэс Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хурме Яркко
|1
|0
|2.
|Малоло Обед
|1
|0
|3.
|Йокелайнен Никлас
|1
|0
|4.
|Хейккиля Аапо
|1
|0
|5.
|Аланко Саму
|1
|0
|6.
|Эландер Хенрик
|1
|0
|7.
|Коскела Миика
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ягуби Моштаг
|1
|1
|2.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|3.
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|4.
|Куйянпяя Аату
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оулу
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|ХИФК
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Оулу Последние 20 матчей: +10 =3 -7Оулу 0:2 СЯК Сейнайоки Мариехамн 3:1 Оулу Оулу 0:2 Ильвес КуПС 1:0 Оулу
ХИФК Последние 20 матчей: +7 =5 -8ХИФК 1:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака ХИФК 0:3 ХИК
Последние игры между собой
Оулу: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
ХИФК: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Ильвес
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|КуПС
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Лахти
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|КТП
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Хонка
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|11.
|Оулу
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|12.
|Хака
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|ХИК
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Лахти
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|КуПС
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Ильвес
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|9.
|Оулу
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|10.
|Хонка
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|11.
|КТП
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Хака
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Ильвес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|КТП
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Мариехамн
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|КуПС
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|8.
|Хонка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|ХИФК
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Хака
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|Лахти
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Оулу
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|КуПС
|Santeri Haarala2
|2
|0
|1
|2.
|Хонка
|Кауфманн Лукас
|2
|1
|1
|3.
|Хонка
|Саваж Демба
|2
|0
|0
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|2
|0
|0
|5.
|Ильвес
|Миеттунен Тату
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|1
|1
|3.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|1
|1
|4.
|Хонка
|Таммилето Дуарте
|2
|0
|5.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|2
|0