Швеция: Аллсвенскан 2021
Эребру
1:2
Второй тайм: 77'
Стадион: Берн Арена
Мальмё
0:1
3' ГолНалич Ади
24' Желтая карточкаБирманчевич Велько
26' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
1:1
64' ГолХуммет Денис
1:2
76' ГолРакип Эрдаль
24
Али
Хусейн
89
Валкер
Кевин
28
Галль
Ромен
99
Хуммет
Денис
16
Сегер
Давид
22
Налич
Ади
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Галль РоменНападающий
-
99 Хуммет ДенисНападающий
-
16 Сегер ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Сарр АминПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
3'
0:1
26'
64'
1:1
76'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуммет Денис
|2
|0.25
|2.
|Мехмети Агон
|1
|0.13
|3.
|Мартенссон Йохан
|1
|0.13
|4.
|Сегер Давид
|0
|0
|5.
|Галль Ромен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|3
|0.33
|2.
|Рикс Сёрен
|3
|0.33
|3.
|Бергет Йо Инге
|2
|0.22
|4.
|Налич Ади
|2
|0.22
|5.
|Бирманчевич Велько
|2
|0.22
|6.
|Кристиансен Андерс
|1 (1)
|0.11
|7.
|Кнудсен Йонас
|1
|0.11
|8.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.11
|9.
|Нильсен Лассе
|1
|0.11
|10.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.11
|11.
|Ларссон Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герзич Нордин
|2
|0
|2.
|Колландер Деннис
|2
|0
|3.
|Мехмети Агон
|1
|0
|4.
|Хуммет Денис
|1
|0
|5.
|Сковгор Андреас
|1
|0
|6.
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|2.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|3.
|Бергет Йо Инге
|2
|0
|4.
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|5.
|Ракип Эрдаль
|2
|0
|6.
|Инносент Бонке
|2
|0
|7.
|Вагич Павле
|2
|0
|8.
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|9.
|Ларссон Эрик
|1
|0
|10.
|Налич Ади
|1
|0
|11.
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|Мальмё
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =5 -5Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС
Юргорден 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Эстерсунд Хеккен 1:2 Мальмё Мальмё 3:2 Хаммарбю Мальмё 2:1 Гётеборг Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эльфсборг 1:3 Мальмё Эльфсборг 4:0 Мальмё Мальмё 4:1 Хальмстад ГАИС 1:0 Мальмё Мальмё 1:2 Вестерос Мальмё 4:2 Фалькенберг Мальмё 0:2 Мьельбю Кальмар 2:2 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё
Последние игры между собой
Эребру: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Мальмё: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Эребру 0:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Мальмё 4:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Эребру 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эребру Аллсвенскан Мальмё 0:1 Эребру Кубок Швеции Мальмё 0:1 Эребру Кубок Мальмё 3:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 13
|18
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|АИК
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|4.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|5.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|6.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|7.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|8.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Сириус
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|13.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 8
|8
|14.
|Эребру
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 15
|8
|15.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|16.
|Хеккен
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|АИК
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Юргорден
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Кальмар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Мьельбю
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|8.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|Эстерсунд
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 4
|6
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|13.
|Эребру
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|14.
|Сириус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Хеккен
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|16.
|Варберг БоИС
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|3.
|Мальмё
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|4.
|Кальмар
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|5.
|Дегерфорс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|6.
|Сириус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|9.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|3
|10.
|АИК
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Хеккен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Хаммарбю
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Эребру
|1:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|6
|0
|0
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|5
|0
|1
|3.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|5
|3
|1
|4.
|Эстерсунд
|Тёрготт Блэйр
|5
|0
|0
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|5
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|3
|1
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|4.
|Хеккен
|Берггрен Густав
|4
|0
|5.
|Эстерсунд
|Арин Франк
|2
|1