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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
1:2
Второй тайм: 77'

Стадион:
Мальмё
0'
0:1
3' Гол
Налич Ади
24' Желтая карточка
Бирманчевич Велько
26' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
1:1
64' Гол
Хуммет Денис
1:2
76' Гол
Ракип Эрдаль
77'
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
2
Бьёрнквист
Даниэль
17
Мартенссон
Йохан
89
Валкер
Кевин
25
Герзич
Нордин
28
Галль
Ромен
99
Хуммет
Денис
16
Сегер
Давид
30
Юханссон
Марко
14
Беихмо
Феликс
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
3
Кнудсен
Йонас
8
Вагич
Павле
32
Бергет
Йо
Инге
19
Бирманчевич
Велько
7
Ракип
Эрдаль
22
Налич
Ади
9
Колак
Антонио-Мирко
Эребру
4-3-3
Мальмё
4-1-2-1-2

Ход матча

3'
0:1
Налич Ади
(Бирманчевич Велько)
24'
 
Бирманчевич Велько
26'
 
Ахмедходжич Анел
64'
Хуммет Денис
1:1
67'
Бьорндал Эрик
Валкер Кевин
 
67'
Ларссон Джейк
Галль Ромен
 
68'
 
Нанаси Себастьян
Бирманчевич Велько
76'
1:2
Ракип Эрдаль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуммет Денис 2 0.25
2. Мехмети Агон 1 0.13
3. Мартенссон Йохан 1 0.13
4. Сегер Давид 0 0
5. Галль Ромен 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 3 0.33
2. Рикс Сёрен 3 0.33
3. Бергет Йо Инге 2 0.22
4. Налич Ади 2 0.22
5. Бирманчевич Велько 2 0.22
6. Кристиансен Андерс 1 (1) 0.11
7. Кнудсен Йонас 1 0.11
8. Ахмедходжич Анел 1 0.11
9. Нильсен Лассе 1 0.11
10. Ракип Эрдаль 1 0.11
11. Ларссон Эрик 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Герзич Нордин 2 0
2. Колландер Деннис 2 0
3. Мехмети Агон 1 0
4. Хуммет Денис 1 0
5. Сковгор Андреас 1 0
6. Хьертстранд Бенджамин 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Ахмедходжич Анел 3 0
2. Нильсен Лассе 2 0
3. Бергет Йо Инге 2 0
4. Кнудсен Йонас 2 0
5. Ракип Эрдаль 2 0
6. Инносент Бонке 2 0
7. Вагич Павле 2 0
8. Кристиансен Андерс 1 0
9. Ларссон Эрик 1 0
10. Налич Ади 1 0
11. Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)
 Мальмё 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг
Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эребру 3:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Сириус Лёдде 0:7 Эребру Эребру 0:1 Треллеборг Юргорден 4:0 Эребру АИК 0:1 Эребру АИК 3:1 Эребру Эребру 1:1 Браге Эребру 1:0 Дегерфорс
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС
Юргорден 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Эстерсунд Хеккен 1:2 Мальмё Мальмё 3:2 Хаммарбю Мальмё 2:1 Гётеборг Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эльфсборг 1:3 Мальмё Эльфсборг 4:0 Мальмё Мальмё 4:1 Хальмстад ГАИС 1:0 Мальмё Мальмё 1:2 Вестерос Мальмё 4:2 Фалькенберг Мальмё 0:2 Мьельбю Кальмар 2:2 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё

Последние игры между собой

Эребру: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Мальмё: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Мальмё 4:1 Эребру Товарищеские матчи Мальмё 1:1 Эребру Товарищеские матчи Эребру 3:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан
Эребру 0:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Мальмё 4:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Эребру 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эребру Аллсвенскан Мальмё 0:1 Эребру Кубок Швеции Мальмё 0:1 Эребру Кубок Мальмё 3:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 13 18
2. Юргорден Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3. АИК Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
4. Кальмар Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
5. Эльфсборг 1:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 11 13
6. Дегерфорс Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
7. Норрчёпинг 0:1 Заявка 8 3 2 3 10 - 7 11
8. Хаммарбю Заявка 8 3 2 3 14 - 13 11
9. Мьельбю Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
10. Сириус Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
11. Гётеборг Заявка 8 1 6 1 8 - 7 9
12. Хальмстад Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
13. Эстерсунд Заявка 8 2 2 4 11 - 8 8
14. Эребру 1:1 Заявка 8 2 2 4 5 - 15 8
15. Варберг БоИС Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
16. Хеккен Заявка 8 1 3 4 10 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:1 Заявка 5 4 1 0 12 - 7 13
2. АИК Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Юргорден Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Норрчёпинг 0:1 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Кальмар Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6. Хаммарбю Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Мьельбю Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
8. Эльфсборг 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Дегерфорс Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
10. Эстерсунд Заявка 4 2 0 2 10 - 4 6
11. Хальмстад Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Гётеборг Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
13. Эребру 1:1 Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
14. Сириус Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Хеккен Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
16. Варберг БоИС Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Эльфсборг 1:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
3. Мальмё 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
4. Кальмар Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
5. Дегерфорс Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
6. Сириус Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
7. Варберг БоИС Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Гётеборг Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
9. Норрчёпинг 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 4 3
10. АИК Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Хеккен Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Хаммарбю Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Эребру 1:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Хальмстад Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Мьельбю Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Эстерсунд Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 6 0 0
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 5 0 1
3. Хеккен Еремеефф Александер 5 3 1
4. Эстерсунд Тёрготт Блэйр 5 0 0
5. Сириус Куаку Кристиан III 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сириус Хелльборг Адам 5 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 3 1
3. АИК Ларссон Себастьян 4 0
4. Хеккен Берггрен Густав 4 0
5. Эстерсунд Арин Франк 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Ахмедходжич Анел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Бирманчевич Велько получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Налич Ади бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Мальмё
9.50
5.10
2.53
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Где смотреть матч Эребру 1:2 Мальмё онлайн

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