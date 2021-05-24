Швеция: Аллсвенскан 2021
Эребру
1:2
Конец матча
Стадион: Берн Арена
Мальмё
0:1
3' ГолНалич Ади
24' Желтая карточкаБирманчевич Велько
26' Желтая карточкаНалич Ади
1:1
64' ГолХуммет Денис
1:2
76' ГолРакип Эрдаль
78' Желтая карточкаMichael Almebaeck
80' Желтая карточкаБьорндал Эрик
90' Желтая карточкаРакип Эрдаль
24
Али
Хусейн
89
Валкер
Кевин
28
Галль
Ромен
99
Хуммет
Денис
16
Сегер
Давид
22
Налич
Ади
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Галль РоменНападающий
-
99 Хуммет ДенисНападающий
-
16 Сегер ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Сарр АминПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
3'
0:1
26'
64'
1:1
76'
1:2
80'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуммет Денис
|3
|0.38
|2.
|Мехмети Агон
|1
|0.13
|3.
|Мартенссон Йохан
|1
|0.13
|4.
|Сегер Давид
|0
|0
|5.
|Али Хусейн
|0
|0
|6.
|Галль Ромен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|3
|0.33
|2.
|Рикс Сёрен
|3
|0.33
|3.
|Бергет Йо Инге
|2
|0.22
|4.
|Налич Ади
|2
|0.22
|5.
|Бирманчевич Велько
|2
|0.22
|6.
|Ракип Эрдаль
|2
|0.22
|7.
|Кристиансен Андерс
|1 (1)
|0.11
|8.
|Кнудсен Йонас
|1
|0.11
|9.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.11
|10.
|Нильсен Лассе
|1
|0.11
|11.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|12.
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герзич Нордин
|2
|0
|2.
|Колландер Деннис
|2
|0
|3.
|Мехмети Агон
|1
|0
|4.
|Хуммет Денис
|1
|0
|5.
|Michael Almebaeck
|1
|0
|6.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|7.
|Сковгор Андреас
|1
|0
|8.
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|2.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|3.
|Бергет Йо Инге
|2
|0
|4.
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|5.
|Инносент Бонке
|2
|0
|6.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|7.
|Налич Ади
|2
|0
|8.
|Вагич Павле
|2
|0
|9.
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|10.
|Ларссон Эрик
|1
|0
|11.
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|0
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|40% (2)
|Мальмё
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =5 -5Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС
Юргорден 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Эстерсунд Хеккен 1:2 Мальмё Мальмё 3:2 Хаммарбю Мальмё 2:1 Гётеборг Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эльфсборг 1:3 Мальмё Эльфсборг 4:0 Мальмё Мальмё 4:1 Хальмстад ГАИС 1:0 Мальмё Мальмё 1:2 Вестерос Мальмё 4:2 Фалькенберг Мальмё 0:2 Мьельбю Кальмар 2:2 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё
Последние игры между собой
Эребру: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Мальмё: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Эребру 0:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Мальмё 4:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Эребру 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эребру Аллсвенскан Мальмё 0:1 Эребру Кубок Швеции Мальмё 0:1 Эребру Кубок Мальмё 3:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|АИК
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|4.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|6.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|8.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Сириус
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|13.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 8
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|15.
|Эребру
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Хеккен
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|АИК
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Юргорден
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Кальмар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Мьельбю
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|8.
|Эльфсборг
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|Эстерсунд
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 4
|6
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|13.
|Сириус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Эребру
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Хеккен
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|16.
|Варберг БоИС
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Мальмё
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|4.
|Кальмар
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|5.
|Дегерфорс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|6.
|Сириус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|9.
|Норрчёпинг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|3
|10.
|АИК
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Хеккен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Хаммарбю
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Эребру
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|6
|0
|0
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|5
|0
|1
|3.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|5
|3
|1
|4.
|Эстерсунд
|Тёрготт Блэйр
|5
|0
|0
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|5
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|3
|1
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|4.
|Хеккен
|Берггрен Густав
|4
|0
|5.
|Эстерсунд
|Арин Франк
|2
|1