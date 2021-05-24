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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вернаму
1:0
Второй тайм: 50'
Акрополис
0'
1:0
2' Гол
Бечирович Эдвин
7' Желтая карточка
Абрахамссон Александер
14' Красная карточка
Бечирович Эдвин
34' Желтая карточка
Виндехолл Чарли
35' Желтая карточка
Боувин Маттиас
50'
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
3
Вилар
Бернардо
2
Де
Врис
Фрэнсис
8
Кенндал
Уильям
10
Брэндон
Эрик
21
Магаши
Абдуссалам
22
Дзабич
Робин
11
Бечирович
Эдвин
13
Стивенс
Джоэл
1
Селин
Себастьян
20
Никопулос
Сотириос
18
Абрахамссон
Александер
27
Фигероа
Эрик
2
Вейлид
Сесар
16
Бурман
Маркус
4
Димитриадис
Панайотис
7
Хаммар
Фредрик
24
Стадлер
Эндрю
17
Ларссон
Даниэль
11
Боувин
Маттиас
Вернаму
4-3-3
Акрополис
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзабич Робин 2 0.29
2. Бечирович Эдвин 2 0.29
3. Йоханссон Оскар 1 0.14
4. Камара Креспо 1 0.14
5. Магаши Абдуссалам 1 0.14
6. Брэндон Эрик 1 (1) 0.14
7. Винст Фредди 0 0
8. Исмаил Исса 0 0
9. Вилар Бернардо 0 0
10. Сундгрен Альбин 0 0
Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтерссон Оскар 1 0.14
2. Ларссон Даниэль 1 0.14
3. Боувин Маттиас 1 0.14
4. Бурман Маркус 1 0.14
5. Стадлер Эндрю 0 0
6. Сиводедов Кристиан Рубио 0 0

Карточки

Вернаму
# Игрок      
1. Виндехолл Чарли 4 0
2. Вилар Бернардо 3 0
3. Брэндон Эрик 2 0
4. Бечирович Эдвин 0 1
5. Винст Фредди 1 0
6. Йоханссон Оскар 1 0
7. Стивенс Джоэл 1 0
8. Камара Креспо 1 0
9. Магаши Абдуссалам 1 0
10. Ларссон Виктор 1 0
11. Сундгрен Альбин 1 0
Акрополис
# Игрок      
1. Альборнос Маурисио 3 0
2. Димитриадис Панайотис 2 0
3. Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
4. Хаммар Фредрик 2 0
5. Никопулос Сотириос 2 0
6. Перссон Оскар 0 1
7. Ларссон Даниэль 1 0
8. Айдаревич Астрит 1 0
9. Линдквист Никлас 1 0
10. Боувин Маттиас 1 0
11. Вейлид Сесар 1 0
12. Бурман Маркус 1 0
13. Абрахамссон Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вернаму 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2)
Акрополис 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Вернаму Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге
Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 3:3 Вернаму Варберг БоИС 2:0 Вернаму Мьельбю 0:2 Вернаму Вернаму 1:3 Хальмстад Вернаму 2:0 Ассириска Турабдин Линдоме 1:1 Вернаму Вернаму 0:0 Ландскруна Утсиктенс 2:1 Вернаму Лундс ФФ 3:1 Вернаму Вернаму 0:1 Оскаршамнс АИК Торнс 2:1 Вернаму Квидинг ФИФ 1:2 Вернаму Вернаму 2:1 Линчёпинг Сити Эскильсминне 0:1 Вернаму
Акрополис Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис
Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис Хаммарбю 3:3 Акрополис Юргорден 5:0 Акрополис Акрополис 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 2:1 Браге Эргрюте 0:1 Акрополис Дегерфорс 3:2 Акрополис Акрополис 1:3 Норрбю Вестерос 2:1 Акрополис
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 1:0 Заявка 7 5 1 1 8 - 3 16
2. Норрбю Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
3. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
4. Ландскруна Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Хельсинборг Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
6. Треллеборг 0:0 Заявка 7 2 5 0 10 - 8 11
7. ГАИС Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Эстер Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Вестерос 0:0 Заявка 7 2 4 1 5 - 4 10
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 2 2 3 5 - 4 8
11. Йёнчёпинг Заявка 7 2 2 3 10 - 8 8
12. Васалунд Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
13. Фалькенберг Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
14. Браге Заявка 7 1 2 4 4 - 7 5
15. Эргрюте Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
16. Акрополис 0:1 Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 1:0 Заявка 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Ландскруна Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Вестерос 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Йёнчёпинг Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Сундсвалль Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
7. Норрбю Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Хельсинборг Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Треллеборг 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. ГАИС Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Васалунд Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Фалькенберг Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
14. Акрополис 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Эргрюте Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
2. Сундсвалль Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Эстер Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Хельсинборг Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Треллеборг 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
6. Вернаму 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Браге Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Эргрюте Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10. Васалунд Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
11. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Вестерос 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Акрополис 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Ландскруна Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Сирианска Эскильстуна Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
16. Йёнчёпинг Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 4 0 0
3. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 3 1 2
5. Ландскруна Олссон Линус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Эстер Дротт Джонатан 4 0
3. Вернаму Виндехолл Чарли 4 0
4. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
5. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Кенндал Уильям уходит с поля. Victor Eriksson выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Акрополис
2.04
4.50
6.38
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Где смотреть матч Вернаму 1:0 Акрополис онлайн

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