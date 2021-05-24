Швеция: Суперэттан 2021
1:0
2' ГолБечирович Эдвин
7' Желтая карточкаАбрахамссон Александер
14' Красная карточкаБечирович Эдвин
34' Желтая карточкаВиндехолл Чарли
35' Желтая карточкаБоувин Маттиас
20
Винст
Фредди
10
Брэндон
Эрик
22
Дзабич
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзабич РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jonas Thern
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фигероа ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
2'
1:0
14'
34'
35'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзабич Робин
|2
|0.29
|2.
|Бечирович Эдвин
|2
|0.29
|3.
|Йоханссон Оскар
|1
|0.14
|4.
|Камара Креспо
|1
|0.14
|5.
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.14
|6.
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.14
|7.
|Винст Фредди
|0
|0
|8.
|Исмаил Исса
|0
|0
|9.
|Вилар Бернардо
|0
|0
|10.
|Сундгрен Альбин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтерссон Оскар
|1
|0.14
|2.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.14
|3.
|Боувин Маттиас
|1
|0.14
|4.
|Бурман Маркус
|1
|0.14
|5.
|Стадлер Эндрю
|0
|0
|6.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|2.
|Вилар Бернардо
|3
|0
|3.
|Брэндон Эрик
|2
|0
|4.
|Бечирович Эдвин
|0
|1
|5.
|Винст Фредди
|1
|0
|6.
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|7.
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|8.
|Камара Креспо
|1
|0
|9.
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|10.
|Ларссон Виктор
|1
|0
|11.
|Сундгрен Альбин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|2.
|Димитриадис Панайотис
|2
|0
|3.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|4.
|Хаммар Фредрик
|2
|0
|5.
|Никопулос Сотириос
|2
|0
|6.
|Перссон Оскар
|0
|1
|7.
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|8.
|Айдаревич Астрит
|1
|0
|9.
|Линдквист Никлас
|1
|0
|10.
|Боувин Маттиас
|1
|0
|11.
|Вейлид Сесар
|1
|0
|12.
|Бурман Маркус
|1
|0
|13.
|Абрахамссон Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вернаму
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|Акрополис
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Вернаму Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге
Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 3:3 Вернаму Варберг БоИС 2:0 Вернаму Мьельбю 0:2 Вернаму Вернаму 1:3 Хальмстад Вернаму 2:0 Ассириска Турабдин Линдоме 1:1 Вернаму Вернаму 0:0 Ландскруна Утсиктенс 2:1 Вернаму Лундс ФФ 3:1 Вернаму Вернаму 0:1 Оскаршамнс АИК Торнс 2:1 Вернаму Квидинг ФИФ 1:2 Вернаму Вернаму 2:1 Линчёпинг Сити Эскильсминне 0:1 Вернаму
Акрополис Последние 20 матчей: +2 =8 -10Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис
Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис Хаммарбю 3:3 Акрополис Юргорден 5:0 Акрополис Акрополис 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 2:1 Браге Эргрюте 0:1 Акрополис Дегерфорс 3:2 Акрополис Акрополис 1:3 Норрбю Вестерос 2:1 Акрополис
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|2.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|7.
|ГАИС
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 4
|8
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|12.
|Васалунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|14.
|Браге
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|16.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|Норрбю
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|ГАИС
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|14.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Эргрюте
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Эстер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Вернаму
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Браге
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Васалунд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|11.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Ландскруна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|16.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|4
|0
|0
|3.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|3
|1
|2
|5.
|Ландскруна
|Олссон Линус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Эстер
|Дротт Джонатан
|4
|0
|3.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|4.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|5.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1