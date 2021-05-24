Швеция: Суперэттан 2021
1:0
2' ГолБечирович Эдвин
7' Желтая карточкаАбрахамссон Александер
14' Красная карточкаБечирович Эдвин
34' Желтая карточкаВиндехолл Чарли
35' Желтая карточкаБоувин Маттиас
71' Желтая карточкаВинст Фредди
78' Желтая карточкаДимитриадис Панайотис
20
Винст
Фредди
10
Брэндон
Эрик
22
Дзабич
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзабич РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jonas Thern
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фигероа ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
2'
1:0
14'
34'
35'
71'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзабич Робин
|2
|0.29
|2.
|Бечирович Эдвин
|2
|0.29
|3.
|Йоханссон Оскар
|1
|0.14
|4.
|Камара Креспо
|1
|0.14
|5.
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.14
|6.
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.14
|7.
|Винст Фредди
|0
|0
|8.
|Исмаил Исса
|0
|0
|9.
|Вилар Бернардо
|0
|0
|10.
|Сундгрен Альбин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтерссон Оскар
|1
|0.14
|2.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.14
|3.
|Боувин Маттиас
|1
|0.14
|4.
|Бурман Маркус
|1
|0.14
|5.
|Стадлер Эндрю
|0
|0
|6.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|2.
|Вилар Бернардо
|3
|0
|3.
|Винст Фредди
|2
|0
|4.
|Брэндон Эрик
|2
|0
|5.
|Бечирович Эдвин
|0
|1
|6.
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|7.
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|8.
|Камара Креспо
|1
|0
|9.
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|10.
|Ларссон Виктор
|1
|0
|11.
|Сундгрен Альбин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|2.
|Димитриадис Панайотис
|3
|0
|3.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|4.
|Хаммар Фредрик
|2
|0
|5.
|Никопулос Сотириос
|2
|0
|6.
|Перссон Оскар
|0
|1
|7.
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|8.
|Айдаревич Астрит
|1
|0
|9.
|Линдквист Никлас
|1
|0
|10.
|Боувин Маттиас
|1
|0
|11.
|Вейлид Сесар
|1
|0
|12.
|Бурман Маркус
|1
|0
|13.
|Абрахамссон Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вернаму
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|Акрополис
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Вернаму Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге
Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 3:3 Вернаму Варберг БоИС 2:0 Вернаму Мьельбю 0:2 Вернаму Вернаму 1:3 Хальмстад Вернаму 2:0 Ассириска Турабдин Линдоме 1:1 Вернаму Вернаму 0:0 Ландскруна Утсиктенс 2:1 Вернаму Лундс ФФ 3:1 Вернаму Вернаму 0:1 Оскаршамнс АИК Торнс 2:1 Вернаму Квидинг ФИФ 1:2 Вернаму Вернаму 2:1 Линчёпинг Сити Эскильсминне 0:1 Вернаму
Акрополис Последние 20 матчей: +2 =8 -10Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис
Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис Хаммарбю 3:3 Акрополис Юргорден 5:0 Акрополис Акрополис 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 2:1 Браге Эргрюте 0:1 Акрополис Дегерфорс 3:2 Акрополис Акрополис 1:3 Норрбю Вестерос 2:1 Акрополис
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|2.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Вестерос
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|6.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|ГАИС
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 4
|8
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|12.
|Васалунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|14.
|Браге
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|16.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Вестерос
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Норрбю
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|ГАИС
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Треллеборг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|14.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Эргрюте
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Эстер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Вернаму
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Вестерос
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Браге
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Васалунд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Акрополис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Ландскруна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|16.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|4
|0
|0
|3.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|3
|1
|2
|5.
|Ландскруна
|Олссон Линус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|2
|2
|2.
|Эстер
|Дротт Джонатан
|4
|0
|3.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|4.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|5.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1