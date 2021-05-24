Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

УДАЛЕНИЕ! - Edvin Becirovic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

2'

Г О О О О Л - Edvin Becirovic бьет в цель!