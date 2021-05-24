Швеция: Суперэттан 2021
Треллеборг
0:0
Второй тайм: 52'
Вестерос
39' Желтая карточкаЛагербильке Густав
45' Желтая карточкаЭнгстрём Давид
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Тиллберг НоаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Сафиу ФатавуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Ройо КлаусЗащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петрович Петар
|2
|0.29
|2.
|Блумберг Юхан
|1
|0.14
|3.
|Косица Дзенис
|1
|0.14
|4.
|Бркич Харис
|1
|0.14
|5.
|Оффия Генри
|1
|0.14
|6.
|Сафиу Фатаву
|1
|0.14
|7.
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.14
|8.
|Йенссон Исак
|1
|0.14
|9.
|Дхайни Мухаммед-Али
|1
|0.14
|10.
|Амин Симон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.43
|2.
|Спэн Брайан
|1
|0.14
|3.
|Видхольт Вильям
|1
|0.14
|4.
|Йоханссон Саймон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амин Симон
|3
|0
|2.
|Ливерстам Фредрик
|2
|0
|3.
|Тидеман Антон
|2
|0
|4.
|Нильссон Хампус
|1
|0
|5.
|Блумберг Юхан
|1
|0
|6.
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|7.
|Бркич Харис
|1
|0
|8.
|Оффия Генри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Троне Филип
|3
|0
|3.
|Спэн Брайан
|2
|0
|4.
|Энгстрём Давид
|2
|0
|5.
|Йоханссон Саймон
|1
|0
|6.
|Лагербильке Густав
|1
|0
|7.
|Спорронг Альбин
|1
|0
|8.
|Салмон Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Треллеборг
|20% (2)
|30% (3)
|0
|0
|30% (3)
|20% (2)
|Вестерос
|0
|60% (3)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +7 =7 -6ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте
Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Мьельбю 2:0 Треллеборг Треллеборг 3:1 Лёдде Сириус 1:1 Треллеборг Эребру 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Треллеборг Треллеборг 2:4 Хальмстад Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Далкурд 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Юнгшиле Вестерос 3:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг
Вестерос Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд
ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос Дегерфорс 3:4 Вестерос Вестерос 3:0 ГАИС Хальмстад 0:0 Вестерос Мальмё 1:2 Вестерос Вестерос 2:1 Эстер Умео 0:0 Вестерос Вестерос 0:3 Эргрюте Браге 0:3 Вестерос Вестерос 3:1 Треллеборг Хальмстад 2:1 Вестерос Вестерос 2:1 Акрополис Юнгшиле 0:2 Вестерос
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Вестерос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|2.
|Норрбю
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|7.
|ГАИС
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 4
|8
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|12.
|Васалунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|14.
|Браге
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|16.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|Норрбю
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|ГАИС
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|14.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Эргрюте
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Эстер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Вернаму
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Браге
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Васалунд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|11.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Ландскруна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|16.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|4
|0
|0
|3.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|3
|1
|2
|5.
|Ландскруна
|Олссон Линус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Эстер
|Дротт Джонатан
|4
|0
|3.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|4.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|5.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1