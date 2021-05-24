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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Треллеборг
0:0
Второй тайм: 52'
Вестерос
0'
39' Желтая карточка
Лагербильке Густав
45' Желтая карточка
Энгстрём Давид
52'
12
Нильссон
Хампус
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
5
Тидеман
Антон
26
Бркич
Харис
20
Дхайни
Мухаммед-Али
22
Блумберг
Юхан
9
Косица
Дзенис
7
Петрович
Петар
18
Оффия
Генри
1
Фагерстрём
Антон
3
Альмстрём-Тахти
Филип
2
Лагербильке
Густав
5
Энгстрём
Давид
4
Адольфссон
Йеспер
19
Сёрман
Самуэль
20
Кустович
Кевин
8
Хеллгрен
Йонас
6
Йоханссон
Саймон
10
Троне
Филип
9
Проделль
Виктор
Треллеборг
4-2-3-1
Вестерос
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петрович Петар 2 0.29
2. Блумберг Юхан 1 0.14
3. Косица Дзенис 1 0.14
4. Бркич Харис 1 0.14
5. Оффия Генри 1 0.14
6. Сафиу Фатаву 1 0.14
7. Бьеркен Фритьоф 1 0.14
8. Йенссон Исак 1 0.14
9. Дхайни Мухаммед-Али 1 0.14
10. Амин Симон 0 0
Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лагербильке Густав 3 (2) 0.43
2. Спэн Брайан 1 0.14
3. Видхольт Вильям 1 0.14
4. Йоханссон Саймон 0 0

Карточки

Треллеборг
# Игрок      
1. Амин Симон 3 0
2. Ливерстам Фредрик 2 0
3. Тидеман Антон 2 0
4. Нильссон Хампус 1 0
5. Блумберг Юхан 1 0
6. Хоканссон Маттиас 1 0
7. Бркич Харис 1 0
8. Оффия Генри 1 0
Вестерос
# Игрок      
1. Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Троне Филип 3 0
3. Спэн Брайан 2 0
4. Энгстрём Давид 2 0
5. Йоханссон Саймон 1 0
6. Лагербильке Густав 1 0
7. Спорронг Альбин 1 0
8. Салмон Джастин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Треллеборг 20% (2) 30% (3) 0 0 30% (3) 20% (2)
Вестерос 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +7 =7 -6
ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте
Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Мьельбю 2:0 Треллеборг Треллеборг 3:1 Лёдде Сириус 1:1 Треллеборг Эребру 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Треллеборг Треллеборг 2:4 Хальмстад Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Далкурд 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Юнгшиле Вестерос 3:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг
Вестерос Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд
ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос Дегерфорс 3:4 Вестерос Вестерос 3:0 ГАИС Хальмстад 0:0 Вестерос Мальмё 1:2 Вестерос Вестерос 2:1 Эстер Умео 0:0 Вестерос Вестерос 0:3 Эргрюте Браге 0:3 Вестерос Вестерос 3:1 Треллеборг Хальмстад 2:1 Вестерос Вестерос 2:1 Акрополис Юнгшиле 0:2 Вестерос

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Вестерос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Вестерос 3:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:0 Вестерос Суперэттан Треллеборг 2:1 Вестерос Суперэттан Вестерос 0:0 Треллеборг Суперэттан
Вестерос 2:0 Треллеборг Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 1:0 Заявка 7 5 1 1 8 - 3 16
2. Норрбю Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
3. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
4. Ландскруна Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Хельсинборг Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
6. Треллеборг 0:0 Заявка 7 2 5 0 10 - 8 11
7. ГАИС Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Эстер Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Вестерос 0:0 Заявка 7 2 4 1 5 - 4 10
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 2 2 3 5 - 4 8
11. Йёнчёпинг Заявка 7 2 2 3 10 - 8 8
12. Васалунд Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
13. Фалькенберг Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
14. Браге Заявка 7 1 2 4 4 - 7 5
15. Эргрюте Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
16. Акрополис 0:1 Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 1:0 Заявка 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Ландскруна Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Вестерос 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Йёнчёпинг Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Сундсвалль Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
7. Норрбю Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Хельсинборг Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Треллеборг 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. ГАИС Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Васалунд Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Фалькенберг Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
14. Акрополис 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Эргрюте Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
2. Сундсвалль Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Эстер Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Хельсинборг Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Треллеборг 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
6. Вернаму 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Браге Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Эргрюте Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10. Васалунд Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
11. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Вестерос 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Акрополис 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Ландскруна Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Сирианска Эскильстуна Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
16. Йёнчёпинг Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 4 0 0
3. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 3 1 2
5. Ландскруна Олссон Линус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Эстер Дротт Джонатан 4 0
3. Вернаму Виндехолл Чарли 4 0
4. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
5. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Энгстрём Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Лагербильке Густав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Вестерос
2.73
3.36
3.75
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Где смотреть матч Треллеборг 0:0 Вестерос онлайн

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