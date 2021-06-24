ЕВРО 2020: Онлайн Прогнозы Новости
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2021

Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Оулу
0:2
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
0:1
6' Гол
Томас Диого
21' Желтая карточка
Рангел
26' Желтая карточка
Йокелайнен Никлас
45' Желтая карточка
Пирттийоки Юхо
0:2
65' Гол
Рангел
81' Желтая карточка
Нурмела Анселми
90' Желтая карточка
Рафинья
90' Вторая желтая карточка
Рафинья
90'+4
1
Пеннанен
Юхани
5
Нурмос
Ласси
3
Коскела
Миика
11
Рафинья
4
Бонет
Роджер
15
Каллинен
Йере
17
Йокелайнен
Никлас
8
Малоло
Обед
21
Хейккиля
Аапо
9
Кахконен
Севери
23
Сайра
Николас
21
Крайдль
Йоханнес
22
Тойвомяки
Ханри
3
Томас
Диого
18
Пирттийоки
Юхо
17
Ярвинен
Ииро
14
Попович
Антон
19
Боатенг
Бисмарк
23
Каррильо
Даниэль
II
29
Santeri
Haarala2
8
Рангел
25
Ниссилья
Урхо
Оулу
КуПС

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йокелайнен Никлас 2 0.25
2. Бонет Роджер 1 0.13
3. Сайра Николас 1 0.13
4. Коскела Миика 1 0.13
5. Каллинен Йере 1 0.13
6. Нурмела Анселми 0 0
7. Хейккиля Аапо 0 0
8. Лииматта Отсо 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ниссилья Урхо 3 0.3
2. Томас Диого 3 0.3
3. Santeri Haarala2 2 0.2
4. Рангел 1 0.1
5. Попович Антон 1 0.1
6. Тойвомяки Ханри 1 0.1
7. Удо Аньекпено 1 0.1
8. Сале Усман 1 0.1
9. Видьеског Аксель 1 0.1
10. Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.1
11. Каррильо Даниэль II 0 0
12. Niba MacDonald 0 0
13. Хейнонен Артту 0 0

Карточки

Оулу
# Игрок      
1. Рафинья 3 1
2. Хурме Яркко 2 0
3. Малоло Обед 2 0
4. Йокелайнен Никлас 2 0
5. Нурмос Ласси 1 0
6. Ларссон Кевин 1 0
7. Нурмела Анселми 1 0
8. Хейккиля Аапо 1 0
9. Аланко Саму 1 0
10. Эландер Хенрик 1 0
11. Коскела Миика 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Рангел 4 0
2. Попович Антон 3 0
3. Ниссилья Урхо 2 0
4. Тойвомяки Ханри 2 0
5. Боатенг Бисмарк 2 0
6. Томас Диого 2 0
7. Santeri Haarala2 2 0
8. Пирттийоки Юхо 1 0
9. Удо Аньекпено 1 0
10. Henry Uzochokwu 1 0
11. Хейнонен Артту 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оулу 0 0 16.67% (1) 50% (3) 33.33% (2) 0
 КуПС 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Оулу Последние 20 матчей: +8 =2 -10
КТП 1:3 Оулу Оулу 0:2 Хонка ХИК 3:1 Оулу Оулу 1:2 ХИФК
Оулу 0:2 СЯК Сейнайоки Мариехамн 3:1 Оулу Оулу 0:2 Ильвес КуПС 1:0 Оулу Ильвес 1:2 Оулу Оулу 0:1 СЯК Сейнайоки Оулу 6:0 Миккелин Паллоильят Экенес ИФ 1:2 Оулу Гнистан 1:2 Оулу Оулу 2:1 МуСа КТП 1:2 Оулу Оулу 1:1 Каяани Яро 2:0 Оулу Оулу 1:2 Коккола ПВ ВПС 1:2 Оулу СИК Акатемия 1:1 Оулу
КуПС Последние 20 матчей: +12 =1 -7
КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака
Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК Интер Турку 1:0 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 5:0 Гнистан КуПС 1:0 Оулу КуПС 5:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 0:2 КуПС ТПС 3:2 КуПС КуПС 2:3 Хака КуПС 0:2 Хонка Интер Турку 2:0 КуПС КуПС 3:2 ХИФК

Последние игры между собой

Оулу: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
КуПС: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
КуПС 1:0 Оулу Кубок Оулу 2:6 КуПС Кубок Оулу 0:2 КуПС Кубок Суоми Оулу 1:0 КуПС Кубок лиги
КуПС 3:1 Оулу Вейккауслига Оулу 2:5 КуПС Вейккауслига Оулу 0:0 КуПС Кубок лиги Оулу 1:4 КуПС Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 10 9 1 0 21 - 5 28
2. Интер Турку Заявка 10 7 0 3 18 - 9 21
3. КуПС Заявка 10 6 1 3 15 - 9 19
4. ХИФК Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
5. Лахти Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
6. СЯК Сейнайоки Заявка 9 4 2 3 7 - 7 14
7. Ильвес Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Хонка Заявка 10 3 0 7 11 - 15 9
9. Хака Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
10. Мариехамн Заявка 8 2 0 6 5 - 14 6
11. КТП Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
12. Оулу Заявка 8 1 0 7 6 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Интер Турку Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
3. КуПС Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Лахти Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Ильвес Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. ХИФК Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7. СЯК Сейнайоки Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
8. Мариехамн Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
9. Хонка Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Хака Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Оулу Заявка 5 0 0 5 1 - 10 0
12. КТП Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2. КуПС Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
3. СЯК Сейнайоки Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
4. ХИФК Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5. Интер Турку Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
6. Хонка Заявка 6 2 0 4 8 - 9 6
7. Хака Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
8. Лахти Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Ильвес Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
10. КТП Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
11. Мариехамн Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Оулу Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 4 0 1
2. ХИК Риски Роопе 4 0 0
3. КуПС Ниссилья Урхо 3 0 4
4. ХИК Валенчич Филип 3 0 3
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хонка Арко-Менса Эдмунд 4 1
2. Оулу Рафинья 3 1
3. КуПС Рангел 4 0
4. Хонка Таммилето Дуарте 4 0
5. КТП Рамадингайе Давид 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Пирттийоки Юхо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Йокелайнен Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Рангел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Томас Диого бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Оулу 0:2 КуПС онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

Олимп + Бонус 30 000 рублей

Winline

БетСити





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 2000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 8000  Отзывы (7) Обзор Играть
9 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
11 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
12 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 