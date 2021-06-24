Финляндия: Вейккауслига 2021
Оулу
0:2
Конец матча
Стадион: Raatin stadion
КуПС
0:1
6' ГолТомас Диого
21' Желтая карточкаРангел
26' Желтая карточкаЙокелайнен Никлас
45' Желтая карточкаПирттийоки Юхо
0:2
65' ГолРангел
81' Желтая карточкаНурмела Анселми
90' Желтая карточкаРафинья
90' Вторая желтая карточкаРафинья
11
Рафинья
17
Ярвинен
Ииро
8
Рангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Иконен ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Садат ФаридНападающий
-
Главный тренер: Jyrki Ahola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Юрю ТоммиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Ход матча
6'
0:1
21'
45'
65'
0:2
81'
81'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.25
|2.
|Бонет Роджер
|1
|0.13
|3.
|Сайра Николас
|1
|0.13
|4.
|Коскела Миика
|1
|0.13
|5.
|Каллинен Йере
|1
|0.13
|6.
|Нурмела Анселми
|0
|0
|7.
|Хейккиля Аапо
|0
|0
|8.
|Лииматта Отсо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ниссилья Урхо
|3
|0.3
|2.
|Томас Диого
|3
|0.3
|3.
|Santeri Haarala2
|2
|0.2
|4.
|Рангел
|1
|0.1
|5.
|Попович Антон
|1
|0.1
|6.
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.1
|7.
|Удо Аньекпено
|1
|0.1
|8.
|Сале Усман
|1
|0.1
|9.
|Видьеског Аксель
|1
|0.1
|10.
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.1
|11.
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|12.
|Niba MacDonald
|0
|0
|13.
|Хейнонен Артту
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафинья
|3
|1
|2.
|Хурме Яркко
|2
|0
|3.
|Малоло Обед
|2
|0
|4.
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|5.
|Нурмос Ласси
|1
|0
|6.
|Ларссон Кевин
|1
|0
|7.
|Нурмела Анселми
|1
|0
|8.
|Хейккиля Аапо
|1
|0
|9.
|Аланко Саму
|1
|0
|10.
|Эландер Хенрик
|1
|0
|11.
|Коскела Миика
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рангел
|4
|0
|2.
|Попович Антон
|3
|0
|3.
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|4.
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|5.
|Боатенг Бисмарк
|2
|0
|6.
|Томас Диого
|2
|0
|7.
|Santeri Haarala2
|2
|0
|8.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|9.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|10.
|Henry Uzochokwu
|1
|0
|11.
|Хейнонен Артту
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оулу
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|33.33% (2)
|0
|КуПС
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Оулу Последние 20 матчей: +8 =2 -10КТП 1:3 Оулу Оулу 0:2 Хонка ХИК 3:1 Оулу Оулу 1:2 ХИФК
КуПС Последние 20 матчей: +12 =1 -7КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака
Последние игры между собой
Оулу: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
КуПС: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 5
|28
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 9
|21
|3.
|КуПС
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 9
|19
|4.
|ХИФК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|5.
|Лахти
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 7
|14
|7.
|Ильвес
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|11 - 15
|9
|9.
|Хака
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 14
|6
|11.
|КТП
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|12.
|Оулу
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|3.
|КуПС
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Лахти
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Ильвес
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|ХИФК
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|9.
|Хонка
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Хака
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Оулу
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 10
|0
|12.
|КТП
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|КуПС
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|ХИФК
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Интер Турку
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|6.
|Хонка
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 9
|6
|7.
|Хака
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|Лахти
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Ильвес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|10.
|КТП
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Оулу
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|4
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|0
|3.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|3
|0
|4
|4.
|ХИК
|Валенчич Филип
|3
|0
|3
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|4
|1
|2.
|Оулу
|Рафинья
|3
|1
|3.
|КуПС
|Рангел
|4
|0
|4.
|Хонка
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|5.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|4
|0