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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
ХИК
2:0
Конец матча

Стадион:
КТП
0'
1:0
39' Гол
Риски Роопе
62' Желтая карточка
Тенхо Миро
2:0
68' Гол
Олусанья Антони
83' Желтая карточка
Лаасконен Йоханнес
90'+4
31
Кето
Хуго
3
Саксела
Янне
15
Тенхо
Миро
16
Морен
Валттери
47
Пелтола
Матти
10
Лингман
Лукас
6
Жаир
9
Риски
Рику
27
Валенчич
Филип
11
Риски
Роопе
24
David
Browne
II
1
Лепола
Антон
26
Паавола
Матиас
88
Mohamed
Sissoko
I
4
Воутилайнен
Пааво
18
Эджиури
Томас
23
Линдфорс
Матиас
24
Лейнонен
Никлас
8
Асиер
Арранц
17
Alain
Ebwelle
19
Ээрола
Антон
10
Мякиярви
Антти
ХИК
КТП

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 4 0.4
2. Валенчич Филип 3 0.3
3. Луис Энрике II 3 0.3
4. David Browne II 2 0.2
5. Олусанья Антони 2 0.2
6. Casper Terho 2 0.2
7. Риски Рику 1 0.1
8. Жаир 1 0.1
9. Лингман Лукас 1 0.1
10. О'Шоунесси Даниэль 1 0.1
11. Тенхо Миро 1 0.1
12. Танака Атому 0 0
13. Мурильо Луис-Карлос 0 0
14. Саксела Янне 0 0
КТП
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ээрола Антон 2 0.25
2. Рамадингайе Давид 1 0.13
3. Мякиярви Антти 1 0.13
4. Mohamed Sissoko I 1 0.13
5. Линдфорс Матиас 1 0.13
6. Fran Alvarez 1 0.13
7. Асиер Арранц 0 0
8. Ндиффон Пьер-Даниэль 0 0
9. Тарвонен Алекси 0 0
10. Огунгбаро Майкл 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Морен Валттери 2 0
2. Bubacar 2 0
3. Тенхо Миро 2 0
4. Мурильо Луис-Карлос 1 0
5. Риски Рику 1 0
6. О'Шоунесси Даниэль 1 0
7. Дальстрем Себастьян 1 0
8. Кето Хуго 1 0
КТП
# Игрок      
1. Рамадингайе Давид 4 0
2. Ндиффон Пьер-Даниэль 3 0
3. Mohamed Sissoko I 3 0
4. Огунгбаро Майкл 2 0
5. Асиер Арранц 1 0
6. Лаасконен Йоханнес 1 0
7. Alain Ebwelle 1 0
8. Линдфорс Матиас 1 0
9. Тамминен Матиас 1 0
10. Лейнонен Никлас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 14.29% (3) 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 23.81% (5)
 КТП 0 28.57% (2) 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +16 =3 -1
ХИК 2:1 Ильвес Мариехамн 0:1 ХИК Хака 1:2 ХИК ХИК 3:1 Оулу
СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК ХИК 2:0 Лахти Ильвес 0:3 ХИК ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК ХИК 4:2 Хонка ХИК 4:0 Интер Турку ХИФК 0:3 ХИК ХИК 6:1 КТП ХИК 2:1 ХИФК Лахти 1:1 ХИК ХИК 1:1 Интер Турку Мариехамн 0:5 ХИК ХИК 3:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК Интер Турку 0:2 ХИК
КТП Последние 20 матчей: +6 =4 -10
КТП 1:3 Оулу КТП 0:2 ХИФК Ильвес 2:0 КТП Интер Турку 2:1 КТП
Хака 0:3 КТП КТП 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 1:1 КТП ХИК 6:1 КТП Лахти 3:0 КТП КТП 0:1 ХИФК ТПС 1:1 КТП КТП 0:0 ТПС Яро 2:3 КТП ВПС 2:4 КТП КТП 1:4 Каяани Миккелин Паллоильят 2:3 КТП КТП 0:0 Коккола ПВ КТП 1:2 Оулу МюПа 0:3 КТП КТП 3:2 Экенес ИФ

Последние игры между собой

ХИК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 0
КТП: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 8
ХИК 6:1 КТП Кубок ХИК 5:1 КТП Кубок ХИК 4:0 КТП Кубок КТП 1:1 ХИК Вейккауслига
ХИК 2:1 КТП Вейккауслига ХИК 1:0 КТП Вейккауслига ХИК 2:2 КТП Кубок лиги ХИК 2:2 КТП Кубок лиги КТП 0:0 ХИК Кубок лиги КТП 0:0 ХИК Кубок лиги ХИК 3:0 КТП Кубок Суоми КТП 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 6:1 КТП Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 10 9 1 0 21 - 5 28
2. Интер Турку Заявка 10 7 0 3 18 - 9 21
3. КуПС Заявка 10 6 1 3 15 - 9 19
4. ХИФК Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
5. Лахти Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
6. СЯК Сейнайоки Заявка 9 4 2 3 7 - 7 14
7. Ильвес Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Хонка Заявка 10 3 0 7 11 - 15 9
9. Хака Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
10. Мариехамн Заявка 8 2 0 6 5 - 14 6
11. КТП Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
12. Оулу Заявка 8 1 0 7 6 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Интер Турку Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
3. КуПС Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Лахти Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Ильвес Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. ХИФК Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7. СЯК Сейнайоки Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
8. Мариехамн Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
9. Хонка Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Хака Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Оулу Заявка 5 0 0 5 1 - 10 0
12. КТП Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2. КуПС Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
3. СЯК Сейнайоки Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
4. ХИФК Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5. Интер Турку Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
6. Хонка Заявка 6 2 0 4 8 - 9 6
7. Хака Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
8. Лахти Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Ильвес Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
10. КТП Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
11. Мариехамн Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Оулу Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 4 0 1
2. ХИК Риски Роопе 4 0 0
3. КуПС Ниссилья Урхо 3 0 4
4. ХИК Валенчич Филип 3 0 3
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хонка Арко-Менса Эдмунд 4 1
2. Оулу Рафинья 3 1
3. КуПС Рангел 4 0
4. Хонка Таммилето Дуарте 4 0
5. КТП Рамадингайе Давид 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Риски Роопе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ХИК 2:0 КТП онлайн

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