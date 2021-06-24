Финляндия: Вейккауслига 2021
ХИК
2:0
Конец матча
Стадион: Bolt Arena
КТП
1:0
39' ГолРиски Роопе
62' Желтая карточкаТенхо Миро
2:0
68' ГолОлусанья Антони
83' Желтая карточкаЛаасконен Йоханнес
31
Кето
Хуго
15
Тенхо
Миро
6
Жаир
11
Риски
Роопе
19
Ээрола
Антон
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ээрола АнтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Анттила ЮусоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Колси КимиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argo Arbeiter
Ход матча
39'
1:0
62'
68'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|4
|0.4
|2.
|Валенчич Филип
|3
|0.3
|3.
|Луис Энрике II
|3
|0.3
|4.
|David Browne II
|2
|0.2
|5.
|Олусанья Антони
|2
|0.2
|6.
|Casper Terho
|2
|0.2
|7.
|Риски Рику
|1
|0.1
|8.
|Жаир
|1
|0.1
|9.
|Лингман Лукас
|1
|0.1
|10.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.1
|11.
|Тенхо Миро
|1
|0.1
|12.
|Танака Атому
|0
|0
|13.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|14.
|Саксела Янне
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ээрола Антон
|2
|0.25
|2.
|Рамадингайе Давид
|1
|0.13
|3.
|Мякиярви Антти
|1
|0.13
|4.
|Mohamed Sissoko I
|1
|0.13
|5.
|Линдфорс Матиас
|1
|0.13
|6.
|Fran Alvarez
|1
|0.13
|7.
|Асиер Арранц
|0
|0
|8.
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|0
|0
|9.
|Тарвонен Алекси
|0
|0
|10.
|Огунгбаро Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Морен Валттери
|2
|0
|2.
|Bubacar
|2
|0
|3.
|Тенхо Миро
|2
|0
|4.
|Мурильо Луис-Карлос
|1
|0
|5.
|Риски Рику
|1
|0
|6.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|7.
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|8.
|Кето Хуго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамадингайе Давид
|4
|0
|2.
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|3
|0
|3.
|Mohamed Sissoko I
|3
|0
|4.
|Огунгбаро Майкл
|2
|0
|5.
|Асиер Арранц
|1
|0
|6.
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0
|7.
|Alain Ebwelle
|1
|0
|8.
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|9.
|Тамминен Матиас
|1
|0
|10.
|Лейнонен Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|КТП
|0
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +16 =3 -1ХИК 2:1 Ильвес Мариехамн 0:1 ХИК Хака 1:2 ХИК ХИК 3:1 Оулу
КТП Последние 20 матчей: +6 =4 -10КТП 1:3 Оулу КТП 0:2 ХИФК Ильвес 2:0 КТП Интер Турку 2:1 КТП
Последние игры между собой
ХИК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 0
КТП: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 5
|28
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 9
|21
|3.
|КуПС
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 9
|19
|4.
|ХИФК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|5.
|Лахти
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 7
|14
|7.
|Ильвес
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|11 - 15
|9
|9.
|Хака
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 14
|6
|11.
|КТП
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|12.
|Оулу
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|3.
|КуПС
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Лахти
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Ильвес
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|ХИФК
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|9.
|Хонка
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Хака
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Оулу
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 10
|0
|12.
|КТП
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|КуПС
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|ХИФК
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Интер Турку
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|6.
|Хонка
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 9
|6
|7.
|Хака
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|Лахти
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Ильвес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|10.
|КТП
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Оулу
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|4
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|0
|3.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|3
|0
|4
|4.
|ХИК
|Валенчич Филип
|3
|0
|3
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|4
|1
|2.
|Оулу
|Рафинья
|3
|1
|3.
|КуПС
|Рангел
|4
|0
|4.
|Хонка
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|5.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|4
|0