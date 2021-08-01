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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Кальмар
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Мьельбю
0' 20'
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Ринг
Себастьян
7
Юханссон
Петр
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
9
Янссон
Исак
11
Ринг
Джонатан
20
Берг
Оливер
31
Фролинг
Нильс
13
Эрикссон
Карлйохан
6
Magnus
Woerts
4
Ватсон
Макс
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
7
Густафссон
Виктор
8
Аду
Энох
22
Густавссон
Йеспер
5
Ходжич
Кадир
16
Бергстрем
Якоб
11
Сарр
Амин
Кальмар
3-4-3
Мьельбю
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Оливер 4 (1) 0.31
2. Ринг Джонатан 1 0.08
3. Ромариньо Перейра 1 0.08
4. Бергквист Дуг 1 0.08
5. Ринг Себастьян 1 0.08
6. Шёстедт Расмус 1 0.08
7. Стенмарк Йохан 1 0.08
8. Янссон Исак 1 0.08
9. Саетра Ларс 0 0
10. Юханссон Петр 0 0
11. Густафссон Карл 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергстрем Якоб 3 0.23
2. Моро Мамудо 2 0.15
3. Сарр Амин 2 0.15
4. Нильссон Джоэл 1 0.08
5. Бьёркандер Эрик 1 0.08
6. Лёфквист Дэвид 0 0
7. Аду Энох 0 0
8. Ходжич Кадир 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 2 0
2. Ринг Джонатан 2 0
3. Саетра Ларс 2 0
4. Ринг Себастьян 2 0
5. Нури Эмин 1 0
6. Сахпекидис Филип 1 0
7. Шёстедт Расмус 1 0
8. Лефквист Хенрик 1 0
9. Стенмарк Йохан 1 0
10. Янссон Исак 1 0
11. Густафссон Карл 1 0
12. Бакман Виктор 1 0
13. Ольссон Элиас 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Кричак Иван 5 0
2. Ватсон Макс 3 0
3. Лёфквист Дэвид 3 0
4. Густавссон Йеспер 2 0
5. Ходжич Кадир 2 0
6. Густафссон Виктор 2 0
7. Аду Энох 1 0
8. Нильссон Джоэл 1 0
9. Моро Мамудо 1 0
10. Карлиус Людвиг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 0 0 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4) 18.18% (2)
Мьельбю 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кальмар 0:1 Юргорден АИК 2:0 Кальмар Кальмар 2:3 Хеккен Варберг БоИС 1:1 Кальмар
Юргорден 2:3 Кальмар Мальмё 0:1 Кальмар Кальмар 2:1 Хаммарбю Мальмё 3:1 Кальмар Кальмар 0:0 Гётеборг Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 1:0 Эребру Дегерфорс 0:1 Кальмар Кальмар 0:0 Эстерсунд Хальмстад 0:0 Кальмар Кальмар 0:2 Мьельбю Юргорден 4:1 Кальмар Кальмар 1:0 Браге Кальмар 1:2 Умео Кальмар 0:2 Ландскруна
Мьельбю Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю
Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг Кальмар 0:2 Мьельбю Хельсинборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Эстерсунд Ландскруна 0:3 Мьельбю Мьельбю 3:1 Акрополис Мальмё 0:2 Мьельбю

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Мьельбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Кальмар 0:2 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 1:4 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Кальмар Аллсвенскан Мьельбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи
Кальмар 2:0 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 1:0 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 0:3 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
2. Мальмё Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
3. Эльфсборг Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Хаммарбю 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 16 22
5. АИК Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
6. Норрчёпинг Заявка 12 5 2 5 15 - 12 17
7. Хеккен Заявка 13 4 4 5 18 - 18 16
8. Кальмар 0:0 Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
9. Сириус Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
10. Дегерфорс Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
11. Гётеборг Заявка 12 3 6 3 14 - 14 15
12. Хальмстад Заявка 12 3 6 3 10 - 10 15
13. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
14. Мьельбю 0:0 Заявка 13 2 5 6 9 - 15 11
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 13 2 3 8 14 - 18 9
16. Эребру Заявка 12 2 2 8 7 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. АИК Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Хаммарбю 0:0 Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
5. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Сириус Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9. Кальмар 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
10. Гётеборг Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Мьельбю 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
12. Хальмстад Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
13. Хеккен Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 7 2 1 4 12 - 8 7
16. Эребру Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Хальмстад Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
6. Хаммарбю 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
7. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
8. Норрчёпинг Заявка 6 2 0 4 6 - 6 6
9. Кальмар 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
11. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
12. Дегерфорс Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
13. АИК Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Эребру Заявка 6 1 0 5 4 - 16 3
15. Мьельбю 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 11 3
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
4. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 6 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Мьельбю Кричак Иван 5 0
5. Эстерсунд Арин Франк 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Мьельбю
1.94
3.52
4.40
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Где смотреть матч Кальмар 0:0 Мьельбю онлайн




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