Швеция: Аллсвенскан 2021
Кальмар
1:0
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Мьельбю
42' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
1:0
51' ГолБерг Оливер
90' Желтая карточкаНури Эмин
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
15
Кричак
Иван
8
Аду
Энох
11
Сарр
Амин
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шамун НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Крона ЭдвинНападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сарр АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
Ход матча
51'
1:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 23
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Оливер
|5 (1)
|0.38
|2.
|Ринг Джонатан
|1
|0.08
|3.
|Ромариньо Перейра
|1
|0.08
|4.
|Бергквист Дуг
|1
|0.08
|5.
|Ринг Себастьян
|1
|0.08
|6.
|Шёстедт Расмус
|1
|0.08
|7.
|Стенмарк Йохан
|1
|0.08
|8.
|Янссон Исак
|1
|0.08
|9.
|Саетра Ларс
|0
|0
|10.
|Юханссон Петр
|0
|0
|11.
|Густафссон Карл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергстрем Якоб
|3
|0.23
|2.
|Моро Мамудо
|2
|0.15
|3.
|Сарр Амин
|2
|0.15
|4.
|Нильссон Джоэл
|1
|0.08
|5.
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.08
|6.
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|7.
|Аду Энох
|0
|0
|8.
|Ходжич Кадир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нури Эмин
|2
|0
|2.
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|3.
|Ринг Джонатан
|2
|0
|4.
|Саетра Ларс
|2
|0
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0
|6.
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|7.
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|8.
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|9.
|Стенмарк Йохан
|1
|0
|10.
|Янссон Исак
|1
|0
|11.
|Густафссон Карл
|1
|0
|12.
|Бакман Виктор
|1
|0
|13.
|Ольссон Элиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кричак Иван
|5
|0
|2.
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|3.
|Ватсон Макс
|3
|0
|4.
|Лёфквист Дэвид
|3
|0
|5.
|Ходжич Кадир
|2
|0
|6.
|Густафссон Виктор
|2
|0
|7.
|Аду Энох
|1
|0
|8.
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|9.
|Моро Мамудо
|1
|0
|10.
|Карлиус Людвиг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|0
|0
|25% (3)
|25% (3)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|Мьельбю
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кальмар 0:1 Юргорден АИК 2:0 Кальмар Кальмар 2:3 Хеккен Варберг БоИС 1:1 Кальмар
Юргорден 2:3 Кальмар Мальмё 0:1 Кальмар Кальмар 2:1 Хаммарбю Мальмё 3:1 Кальмар Кальмар 0:0 Гётеборг Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 1:0 Эребру Дегерфорс 0:1 Кальмар Кальмар 0:0 Эстерсунд Хальмстад 0:0 Кальмар Кальмар 0:2 Мьельбю Юргорден 4:1 Кальмар Кальмар 1:0 Браге Кальмар 1:2 Умео Кальмар 0:2 Ландскруна
Мьельбю Последние 20 матчей: +7 =5 -8Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю
Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг Кальмар 0:2 Мьельбю Хельсинборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Эстерсунд Ландскруна 0:3 Мьельбю Мьельбю 3:1 Акрополис Мальмё 0:2 Мьельбю
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Мьельбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Кальмар 2:0 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 1:0 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 0:3 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 17
|22
|5.
|АИК
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 12
|21
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 12
|17
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|8.
|Хеккен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|10 - 10
|15
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 19
|9
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|АИК
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Кальмар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|13.
|Хеккен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Хальмстад
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|9.
|Кальмар
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|11.
|Сириус
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|13.
|АИК
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Эребру
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 16
|3
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 12
|2
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|6
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0
|5.
|Эстерсунд
|Арин Франк
|3
|1