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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Кальмар
1:0
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
42' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
1:0
51' Гол
Берг Оливер
90' Желтая карточка
Нури Эмин
90'+5
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Ринг
Себастьян
7
Юханссон
Петр
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
9
Янссон
Исак
11
Ринг
Джонатан
20
Берг
Оливер
31
Фролинг
Нильс
13
Эрикссон
Карлйохан
6
Magnus
Woerts
4
Ватсон
Макс
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
7
Густафссон
Виктор
8
Аду
Энох
22
Густавссон
Йеспер
5
Ходжич
Кадир
16
Бергстрем
Якоб
11
Сарр
Амин
Кальмар
3-4-3
Мьельбю
3-5-2

Ход матча

42'
 
Густавссон Йеспер
51'
Берг Оливер
(Ринг Джонатан)
1:0
73'
 
Моро Мамудо
Густафссон Виктор
73'
 
Блумквист Андреас
Аду Энох
77'
Стенмарк Йохан
Янссон Исак
 
83'
Шамун Ноа
Фролинг Нильс
 
83'
 
Йоханссон Херман
Кричак Иван
85'
Нури Эмин
Ринг Себастьян
 
90'
Нури Эмин
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 23
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Оливер 5 (1) 0.38
2. Ринг Джонатан 1 0.08
3. Ромариньо Перейра 1 0.08
4. Бергквист Дуг 1 0.08
5. Ринг Себастьян 1 0.08
6. Шёстедт Расмус 1 0.08
7. Стенмарк Йохан 1 0.08
8. Янссон Исак 1 0.08
9. Саетра Ларс 0 0
10. Юханссон Петр 0 0
11. Густафссон Карл 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергстрем Якоб 3 0.23
2. Моро Мамудо 2 0.15
3. Сарр Амин 2 0.15
4. Нильссон Джоэл 1 0.08
5. Бьёркандер Эрик 1 0.08
6. Лёфквист Дэвид 0 0
7. Аду Энох 0 0
8. Ходжич Кадир 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Нури Эмин 2 0
2. Ромариньо Перейра 2 0
3. Ринг Джонатан 2 0
4. Саетра Ларс 2 0
5. Ринг Себастьян 2 0
6. Сахпекидис Филип 1 0
7. Шёстедт Расмус 1 0
8. Лефквист Хенрик 1 0
9. Стенмарк Йохан 1 0
10. Янссон Исак 1 0
11. Густафссон Карл 1 0
12. Бакман Виктор 1 0
13. Ольссон Элиас 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Кричак Иван 5 0
2. Густавссон Йеспер 3 0
3. Ватсон Макс 3 0
4. Лёфквист Дэвид 3 0
5. Ходжич Кадир 2 0
6. Густафссон Виктор 2 0
7. Аду Энох 1 0
8. Нильссон Джоэл 1 0
9. Моро Мамудо 1 0
10. Карлиус Людвиг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 0 0 25% (3) 25% (3) 33.33% (4) 16.67% (2)
Мьельбю 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кальмар 0:1 Юргорден АИК 2:0 Кальмар Кальмар 2:3 Хеккен Варберг БоИС 1:1 Кальмар
Юргорден 2:3 Кальмар Мальмё 0:1 Кальмар Кальмар 2:1 Хаммарбю Мальмё 3:1 Кальмар Кальмар 0:0 Гётеборг Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 1:0 Эребру Дегерфорс 0:1 Кальмар Кальмар 0:0 Эстерсунд Хальмстад 0:0 Кальмар Кальмар 0:2 Мьельбю Юргорден 4:1 Кальмар Кальмар 1:0 Браге Кальмар 1:2 Умео Кальмар 0:2 Ландскруна
Мьельбю Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю
Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг Кальмар 0:2 Мьельбю Хельсинборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Эстерсунд Ландскруна 0:3 Мьельбю Мьельбю 3:1 Акрополис Мальмё 0:2 Мьельбю

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Мьельбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Кальмар 0:2 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 1:4 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Кальмар Аллсвенскан Мьельбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи
Кальмар 2:0 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 1:0 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 0:3 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
2. Мальмё Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
3. Эльфсборг Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Хаммарбю Заявка 13 6 4 3 25 - 17 22
5. АИК Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
6. Норрчёпинг Заявка 12 5 2 5 15 - 12 17
7. Кальмар Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
8. Хеккен Заявка 13 4 4 5 18 - 18 16
9. Сириус Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
10. Гётеборг Заявка 12 3 6 3 14 - 14 15
11. Хальмстад Заявка 12 3 6 3 10 - 10 15
12. Дегерфорс Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
13. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
14. Мьельбю Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
15. Эстерсунд Заявка 13 2 3 8 15 - 19 9
16. Эребру Заявка 12 2 2 8 7 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. АИК Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
5. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Кальмар Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Сириус Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
9. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Гётеборг Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
12. Хальмстад Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
13. Хеккен Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Хальмстад Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
6. Хаммарбю Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
8. Норрчёпинг Заявка 6 2 0 4 6 - 6 6
9. Кальмар Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
11. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
12. Дегерфорс Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
13. АИК Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Эребру Заявка 6 1 0 5 4 - 16 3
15. Мьельбю Заявка 7 0 2 5 6 - 12 2
16. Эстерсунд Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
4. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 6 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Мьельбю Кричак Иван 5 0
5. Эстерсунд Арин Франк 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Густавссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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