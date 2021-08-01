Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вестерос
3:1
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
14' Гол
Йоханссон Саймон
1:1
20' Гол
Хофсё Робин
25' Желтая карточка
Троне Филип
2:1
54' Гол
Йоханссон Саймон
3:1
56' Гол
Троне Филип
90'+4
1
Фагерстрём
Антон
4
Адольфссон
Йеспер
26
Бьерклунд
Калле
2
Лагербильке
Густав
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
23
Dusan
Jajic
31
Спорронг
Альбин
3
Альмстрём-Тахти
Филип
10
Троне
Филип
77
Бьорндал
Эрик
1
Каддура
Амр
16
Олофссон
Деннис
6
Philip
Andersson
I
4
Вихльстранд
Виктор
7
Ткач
Александр
18
Оттоссон
Филип
20
Альмаджед
Сумар
11
Олссон
Филип
17
Петерссон
Оскар
10
Хофсё
Робин
21
Дженсен
Кевин
Вестерос
3-5-2
Ландскруна
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоханссон Саймон 3 0.21
2. Проделль Виктор 3 0.21
3. Лагербильке Густав 3 (2) 0.21
4. Троне Филип 1 0.07
5. Спэн Брайан 1 0.07
6. Dusan Jajic 1 0.07
7. Видхольт Вильям 1 0.07
8. Гефверт Симон 0 0
9. Ског Эмиль 0 0
10. Бьорндал Эрик 0 0
11. Спорронг Альбин 0 0
Ландскруна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оттоссон Филип 4 (1) 0.29
2. Хофсё Робин 4 0.29
3. Дженсен Кевин 3 0.21
4. Олссон Линус 3 0.21
5. Олссон Филип 2 0.14
6. Хейер Мелкер 2 0.14
7. Вихльстранд Виктор 2 0.14
8. Ткач Александр 1 0.07
9. Петерссон Оскар 1 0.07
10. Асп Джонатан 1 (1) 0.07
11. Нильсен Никлас 1 0.07
12. Мурбек Андреас 1 0.07
13. Олофссон Деннис 0 0

Карточки

Вестерос
# Игрок      
1. Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Троне Филип 7 0
3. Энгстрём Давид 3 0
4. Спэн Брайан 2 0
5. Проделль Виктор 1 0
6. Йоханссон Саймон 1 0
7. Фагерстрём Антон 1 0
8. Эдлунд Олле 1 0
9. Лагербильке Густав 1 0
10. Спорронг Альбин 1 0
11. Салмон Джастин 1 0
12. Сёрман Самуэль 1 0
13. Jacob Lindahl 1 0
Ландскруна
# Игрок      
1. Альмаджед Сумар 4 0
2. Олссон Филип 4 0
3. Мурбек Андреас 3 0
4. Хофсё Робин 1 1
5. Хейер Мелкер 2 0
6. Нильсен Никлас 1 0
7. Дженсен Кевин 1 0
8. Оттоссон Филип 1 0
9. Вихльстранд Виктор 1 0
10. Рапп Йохан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Вестерос 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Ландскруна 20% (5) 24% (6) 0 16% (4) 16% (4) 24% (6)

Предыдущие игры

Вестерос Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер
Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос Дегерфорс 3:4 Вестерос Вестерос 3:0 ГАИС Хальмстад 0:0 Вестерос Мальмё 1:2 Вестерос Вестерос 2:1 Эстер
Ландскруна Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге
ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна Акрополис 0:2 Ландскруна Ландскруна 0:3 Мьельбю Ландскруна 0:3 Эстерсунд Кальмар 0:2 Ландскруна Мьельбю 0:0 Ландскруна

Последние игры между собой

Вестерос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ландскруна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерос 3:3 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 2:1 Вестерос Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 14 8 4 2 25 - 15 28
2. Норрбю Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
3. Вернаму Заявка 13 8 2 3 14 - 8 26
4. Треллеборг Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Хельсинборг Заявка 13 6 3 4 19 - 11 21
6. Йёнчёпинг Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
7. Сундсвалль Заявка 13 6 2 5 17 - 14 20
8. Эстер Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. Вестерос Заявка 14 4 5 5 13 - 18 17
11. ГАИС Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
12. Эргрюте Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
13. Васалунд Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14. Браге Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
15. Акрополис Заявка 13 2 5 6 10 - 20 11
16. Фалькенберг Заявка 14 3 2 9 13 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 7 6 0 1 8 - 2 18
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Йёнчёпинг Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Сундсвалль Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
8. Вестерос Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
9. Хельсинборг Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
10. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
11. Васалунд Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
12. Акрополис Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Фалькенберг Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
15. Эргрюте Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
16. Браге Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
2. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
3. Хельсинборг Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
4. Ландскруна Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
5. Вернаму Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Браге Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Йёнчёпинг Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сундсвалль Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. ГАИС Заявка 6 2 1 3 3 - 4 7
11. Эстер Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
12. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
5. Йёнчёпинг Омонди Эрик 5 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 6 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 4 1
5. Норрбю Пекальски Иво 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Троне Филип получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Robin Eliasson Hofsoe бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Йоханссон Саймон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерос 3:1 Ландскруна онлайн




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