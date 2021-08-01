Швеция: Суперэттан 2021
Вестерос
3:1
Конец матча
Ландскруна
1:0
14' ГолЙоханссон Саймон
1:1
20' ГолХофсё Робин
25' Желтая карточкаТроне Филип
2:1
54' ГолЙоханссон Саймон
3:1
56' ГолТроне Филип
23
Dusan
Jajic
10
Троне
Филип
11
Олссон
Филип
10
Хофсё
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ског ЭмильЗащитник
-
24 Стин ВикторЗащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Фехрм ХампусЗащитник
-
26 Асп ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
Ход матча
14'
20'
1:1
25'
54'
56'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоханссон Саймон
|3
|0.21
|2.
|Проделль Виктор
|3
|0.21
|3.
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.21
|4.
|Троне Филип
|1
|0.07
|5.
|Спэн Брайан
|1
|0.07
|6.
|Dusan Jajic
|1
|0.07
|7.
|Видхольт Вильям
|1
|0.07
|8.
|Гефверт Симон
|0
|0
|9.
|Ског Эмиль
|0
|0
|10.
|Бьорндал Эрик
|0
|0
|11.
|Спорронг Альбин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.29
|2.
|Хофсё Робин
|4
|0.29
|3.
|Дженсен Кевин
|3
|0.21
|4.
|Олссон Линус
|3
|0.21
|5.
|Олссон Филип
|2
|0.14
|6.
|Хейер Мелкер
|2
|0.14
|7.
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.14
|8.
|Ткач Александр
|1
|0.07
|9.
|Петерссон Оскар
|1
|0.07
|10.
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.07
|11.
|Нильсен Никлас
|1
|0.07
|12.
|Мурбек Андреас
|1
|0.07
|13.
|Олофссон Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Энгстрём Давид
|3
|0
|4.
|Спэн Брайан
|2
|0
|5.
|Проделль Виктор
|1
|0
|6.
|Йоханссон Саймон
|1
|0
|7.
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|8.
|Эдлунд Олле
|1
|0
|9.
|Лагербильке Густав
|1
|0
|10.
|Спорронг Альбин
|1
|0
|11.
|Салмон Джастин
|1
|0
|12.
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|13.
|Jacob Lindahl
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альмаджед Сумар
|4
|0
|2.
|Олссон Филип
|4
|0
|3.
|Мурбек Андреас
|3
|0
|4.
|Хофсё Робин
|1
|1
|5.
|Хейер Мелкер
|2
|0
|6.
|Нильсен Никлас
|1
|0
|7.
|Дженсен Кевин
|1
|0
|8.
|Оттоссон Филип
|1
|0
|9.
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
|10.
|Рапп Йохан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерос
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Ландскруна
|20% (5)
|24% (6)
|0
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
Предыдущие игры
Вестерос Последние 20 матчей: +7 =6 -7Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер
Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос Дегерфорс 3:4 Вестерос Вестерос 3:0 ГАИС Хальмстад 0:0 Вестерос Мальмё 1:2 Вестерос Вестерос 2:1 Эстер
Ландскруна Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ландскруна 2:0 Сундсвалль Ландскруна 4:2 Треллеборг Васалунд 0:3 Ландскруна Ландскруна 2:1 Браге
ГАИС 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эргрюте Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна Акрополис 0:2 Ландскруна Ландскруна 0:3 Мьельбю Ландскруна 0:3 Эстерсунд Кальмар 0:2 Ландскруна Мьельбю 0:0 Ландскруна
Последние игры между собой
Вестерос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ландскруна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 15
|28
|2.
|Норрбю
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|3.
|Вернаму
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|14 - 8
|26
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|8.
|Эстер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 18
|17
|11.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|13.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|15.
|Акрополис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 20
|11
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|Вестерос
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|10.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Васалунд
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Акрополис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|5.
|Вернаму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|ГАИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|11.
|Эстер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|5.
|Йёнчёпинг
|Омонди Эрик
|5
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|6
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|4
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|5
|0