Швеция: Аллсвенскан 2021
Юргорден
2:1
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Хеккен
1:0
48' Гол в свои воротаКарлссон Тобиас
1:1
57' Гол в свои воротаВитри Аслак Фонн
60' Желтая карточкаФиннделл Хампус
2:1
64' ГолЛарссон Якоб
71' Желтая карточкаХаммар Юхан
79' Желтая карточкаЕремеефф Александер
89' Желтая карточкаИрандуст Далехо
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
Ход матча
48'
1:0
57'
1:1
60'
64'
2:1
71'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 5
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.38
|2.
|Беркрот Никлас
|3
|0.23
|3.
|Чилуфя Эдвард
|3
|0.23
|4.
|Финнделл Хампус
|3
|0.23
|5.
|Эрикссон Магнус
|2
|0.15
|6.
|Ларссон Якоб
|2
|0.15
|7.
|Банда Эммануэль
|2
|0.15
|8.
|Хольмберг Карл
|1
|0.08
|9.
|Радетинац Харис
|1
|0.08
|10.
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.08
|11.
|Шуллер Расмус
|0
|0
|12.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Еремеефф Александер
|6 (3)
|0.46
|2.
|Траоре Бени
|2
|0.15
|3.
|Валемарк Патрик
|2
|0.15
|4.
|Юссеф Али
|2
|0.15
|5.
|Ольссон Мартин
|1
|0.08
|6.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0.08
|7.
|Экполо Годсвилл
|1
|0.08
|8.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.08
|9.
|Ирандуст Далехо
|1
|0.08
|10.
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шуллер Расмус
|2
|0
|2.
|Ларссон Якоб
|2
|0
|3.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|4.
|Куйович Эмир
|1
|0
|5.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|6.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|7.
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|8.
|Финнделл Хампус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берггрен Густав
|4
|0
|2.
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|3.
|Ольссон Мартин
|2
|1
|4.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|5.
|Фрайберг Эрик
|3
|0
|6.
|Фальцетас Александр
|3
|0
|7.
|Хаммар Юхан
|3
|0
|8.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|9.
|Еремеефф Александер
|2
|0
|10.
|Дальберг Понтус
|2
|0
|11.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|12.
|Валемарк Патрик
|2
|0
|13.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|14.
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|15.
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|16.
|Траоре Бени
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|Хеккен
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +13 =4 -3Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 5:1 Сириус Хальмстад 0:0 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру
Дегерфорс 2:2 Юргорден Юргорден 2:3 Кальмар Юргорден 0:0 Гётеборг Хаммарбю 2:2 Юргорден Юргорден 2:0 Эстерсунд Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё Варберг БоИС 1:3 Юргорден Юргорден 1:0 Норрчёпинг Эльфсборг 0:2 Юргорден Браге 1:3 Юргорден Юргорден 0:1 Хаммарбю Юргорден 3:2 Дегерфорс Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 4:1 Кальмар
Хеккен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен
Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё Хальмстад 1:0 Хеккен Хеккен 4:1 Варберг БоИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Хеккен 3:0 Вестерос
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хеккен: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Юргорден 2:3 Хеккен Кубок Хеккен 5:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Кубок Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 16
|22
|5.
|АИК
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 12
|21
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 12
|17
|7.
|Хеккен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|8.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|10 - 10
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|14.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 18
|9
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|АИК
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Сириус
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|13.
|Хеккен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 8
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Хальмстад
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|9.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|11.
|Сириус
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|13.
|АИК
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Эребру
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 16
|3
|15.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|6
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0
|5.
|Эстерсунд
|Арин Франк
|3
|1