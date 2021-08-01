Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Юргорден
2:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
1:0
48' Гол в свои ворота
Карлссон Тобиас
1:1
57' Гол в свои ворота
Витри Аслак Фонн
60' Желтая карточка
Финнделл Хампус
2:1
64' Гол
Ларссон Якоб
71' Желтая карточка
Хаммар Юхан
79' Желтая карточка
Еремеефф Александер
89' Желтая карточка
Ирандуст Далехо
90'+7
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
23
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
16
Лёфгрен
Йеспер
5
Кёкк
Эллиот
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
10
Асоро
Йоэль
9
Радетинац
Харис
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
22
Карлссон
Тобиас
III
3
Хаммар
Юхан
15
Ольссон
Мартин
17
Берггрен
Густав
25
Густафссон
Самуэль
11
Хейнтс
Тобиас
23
Валемарк
Патрик
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
Юргорден
4-3-3
Хеккен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.38
2. Беркрот Никлас 3 0.23
3. Чилуфя Эдвард 3 0.23
4. Финнделл Хампус 3 0.23
5. Эрикссон Магнус 2 0.15
6. Ларссон Якоб 2 0.15
7. Банда Эммануэль 2 0.15
8. Хольмберг Карл 1 0.08
9. Радетинац Харис 1 0.08
10. Лёфгрен Йеспер 1 0.08
11. Шуллер Расмус 0 0
12. Кёкк Эллиот 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Еремеефф Александер 6 (3) 0.46
2. Траоре Бени 2 0.15
3. Валемарк Патрик 2 0.15
4. Юссеф Али 2 0.15
5. Ольссон Мартин 1 0.08
6. Хейнтс Тобиас 1 0.08
7. Экполо Годсвилл 1 0.08
8. Линдгрен Расмус 1 0.08
9. Ирандуст Далехо 1 0.08
10. Берггрен Густав 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Шуллер Расмус 2 0
2. Ларссон Якоб 2 0
3. Витри Аслак Фонн 2 0
4. Куйович Эмир 1 0
5. Эрикссон Магнус 1 0
6. Хольмберг Карл 1 0
7. Экдаль Хьяльмар 1 0
8. Финнделл Хампус 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Берггрен Густав 4 0
2. Бенгтссон Лео 4 0
3. Ольссон Мартин 2 1
4. Линдгрен Расмус 3 0
5. Фрайберг Эрик 3 0
6. Фальцетас Александр 3 0
7. Хаммар Юхан 3 0
8. Абрахамссон Петер 2 0
9. Еремеефф Александер 2 0
10. Дальберг Понтус 2 0
11. Хейнтс Тобиас 2 0
12. Валемарк Патрик 2 0
13. Тойвио Йоона 1 0
14. Экполо Годсвилл 1 0
15. Ирандуст Далехо 1 0
16. Траоре Бени 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 13.04% (3) 21.74% (5) 13.04% (3) 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4)
 Хеккен 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 29.41% (5) 17.65% (3) 5.88% (1)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 5:1 Сириус Хальмстад 0:0 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру
Дегерфорс 2:2 Юргорден Юргорден 2:3 Кальмар Юргорден 0:0 Гётеборг Хаммарбю 2:2 Юргорден Юргорден 2:0 Эстерсунд Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё Варберг БоИС 1:3 Юргорден Юргорден 1:0 Норрчёпинг Эльфсборг 0:2 Юргорден Браге 1:3 Юргорден Юргорден 0:1 Хаммарбю Юргорден 3:2 Дегерфорс Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 4:1 Кальмар
Хеккен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен
Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё Хальмстад 1:0 Хеккен Хеккен 4:1 Варберг БоИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Хеккен 3:0 Вестерос

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хеккен: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хеккен 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 2:3 Хеккен Кубок Хеккен 5:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Кубок Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
2. Мальмё Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
3. Эльфсборг Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Хаммарбю 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 16 22
5. АИК Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
6. Норрчёпинг Заявка 12 5 2 5 15 - 12 17
7. Хеккен Заявка 13 4 4 5 18 - 18 16
8. Кальмар 0:0 Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
9. Сириус Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
10. Дегерфорс Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
11. Гётеборг Заявка 12 3 6 3 14 - 14 15
12. Хальмстад Заявка 12 3 6 3 10 - 10 15
13. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
14. Мьельбю 0:0 Заявка 13 2 5 6 9 - 15 11
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 13 2 3 8 14 - 18 9
16. Эребру Заявка 12 2 2 8 7 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. АИК Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Хаммарбю 0:0 Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
5. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Сириус Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9. Кальмар 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
10. Гётеборг Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Мьельбю 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
12. Хальмстад Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
13. Хеккен Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 7 2 1 4 12 - 8 7
16. Эребру Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Хальмстад Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
6. Хаммарбю 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
7. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
8. Норрчёпинг Заявка 6 2 0 4 6 - 6 6
9. Кальмар 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
11. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
12. Дегерфорс Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
13. АИК Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Эребру Заявка 6 1 0 5 4 - 16 3
15. Мьельбю 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 11 3
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
4. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 6 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Мьельбю Кричак Иван 5 0
5. Эстерсунд Арин Франк 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Юргорден 2:1 Хеккен онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 