Швеция: Суперэттан 2021
Фалькенберг
0:1
Перерыв
Норрбю
0:1
16' Гол в свои воротаLudvig Oehman
21
Озен
Махмут
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Озен МахмутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Адеми ЛорикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
16'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0.21
|2.
|Кизито Кваме
|2
|0.14
|3.
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.14
|4.
|Энглунд Тобиас
|1
|0.07
|5.
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.07
|6.
|Силисуфай Эди
|1
|0.07
|7.
|Нильссон Мелькер
|1
|0.07
|8.
|Бьерклунд Калле
|1
|0.07
|9.
|Адриан Самуэль
|0
|0
|10.
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|11.
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|6 (2)
|0.43
|2.
|Джобе Бубакарр
|4
|0.29
|3.
|Стремберг Робин
|3
|0.21
|4.
|Эрквист Расмус
|2
|0.14
|5.
|Османагич Нино
|1
|0.07
|6.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.07
|7.
|Аргудо Луис
|1
|0.07
|8.
|Сало Александр
|1
|0.07
|9.
|Ялдыр Дениз
|1
|0.07
|10.
|Пекальски Иво
|0
|0
|11.
|Берг Виктор
|0
|0
|12.
|Арлиг Вильхельм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Адриан Самуэль
|6
|0
|2.
|Норен Аксель
|3
|0
|3.
|Карлссон Тобиас II
|3
|0
|4.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|5.
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|6.
|Карлссон Кристоффер
|1
|0
|7.
|Веде Антон
|1
|0
|8.
|Энглунд Тобиас
|1
|0
|9.
|Озен Махмут
|1
|0
|10.
|Даль Линус
|1
|0
|11.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|12.
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|13.
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|14.
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|4
|0
|2.
|Османагич Нино
|3
|0
|3.
|Стремберг Робин
|2
|0
|4.
|Браннефальк Йохан
|2
|0
|5.
|Аргудо Луис
|2
|0
|6.
|Сало Александр
|2
|0
|7.
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|8.
|Эрквист Расмус
|2
|0
|9.
|Берг Виктор
|2
|0
|10.
|Вукоевич Диян
|1
|0
|11.
|Джобе Бубакарр
|1
|0
|12.
|Мохамад Аббас
|1
|0
|13.
|Олссон Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Норрбю
|25% (5)
|20% (4)
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|10% (2)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =1 -15Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг
Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Утсиктенс 1:3 Фалькенберг Мальмё 4:2 Фалькенберг Варберг БоИС 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:4 Хальмстад
Норрбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю
Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Норрбю: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|1:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 13
|29
|2.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 10
|29
|3.
|Вернаму
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|14 - 8
|26
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|8.
|Эстер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|Вестерос
|1:1 Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 18
|15
|11.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|13.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|15.
|Акрополис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 20
|11
|16.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|14
|3
|1
|10
|12 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|1:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|9.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Вестерос
|1:1 Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 9
|11
|11.
|Васалунд
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Акрополис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ландскруна
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|5.
|Вернаму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|ГАИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|11.
|Эстер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Вестерос
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|5.
|Йёнчёпинг
|Омонди Эрик
|5
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|6
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|4
|1
|5.
|Треллеборг
|Блумберг Юхан
|5
|0