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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Фалькенберг
0:1
Перерыв
Норрбю
0'
0:1
16' Гол в свои ворота
Ludvig Oehman
31
Норинг
Виктор
21
Озен
Махмут
4
Норен
Аксель
41
Ludvig
Oehman
18
Боргстрем
Линус
10
Сёдерстрём
Карл
6
Веде
Антон
17
Адриан
Самуэль
13
Умар
Бала
Мохаммед
12
Карлссон
Кристоффер
45
Бергмарк-Виберг
Адам
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
17
Берг
Виктор
21
Вукоевич
Диян
18
Пекальски
Иво
7
Эрквист
Расмус
22
Аргудо
Луис
13
Стремберг
Робин
Фалькенберг
4-4-2
Норрбю
5-3-2

Ход матча

16'
0:1
Ludvig Oehman

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергмарк-Виберг Адам 3 0.21
2. Кизито Кваме 2 0.14
3. Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.14
4. Энглунд Тобиас 1 0.07
5. Карлссон Тобиас II 1 0.07
6. Силисуфай Эди 1 0.07
7. Нильссон Мелькер 1 0.07
8. Бьерклунд Калле 1 0.07
9. Адриан Самуэль 0 0
10. Умар Бала Мохаммед 0 0
11. Сёдерстрём Карл 0 0
Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 6 (2) 0.43
2. Джобе Бубакарр 4 0.29
3. Стремберг Робин 3 0.21
4. Эрквист Расмус 2 0.14
5. Османагич Нино 1 0.07
6. Саволайнен Никлас 1 0.07
7. Аргудо Луис 1 0.07
8. Сало Александр 1 0.07
9. Ялдыр Дениз 1 0.07
10. Пекальски Иво 0 0
11. Берг Виктор 0 0
12. Арлиг Вильхельм 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Адриан Самуэль 6 0
2. Норен Аксель 3 0
3. Карлссон Тобиас II 3 0
4. Бергмарк-Виберг Адам 3 0
5. Гарбетт Мэттью 2 0
6. Карлссон Кристоффер 1 0
7. Веде Антон 1 0
8. Энглунд Тобиас 1 0
9. Озен Махмут 1 0
10. Даль Линус 1 0
11. Силисуфай Эди 1 0
12. Нильссон Мелькер 1 0
13. Бьерклунд Калле 1 0
14. Умар Бала Мохаммед 1 0
Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 4 0
2. Османагич Нино 3 0
3. Стремберг Робин 2 0
4. Браннефальк Йохан 2 0
5. Аргудо Луис 2 0
6. Сало Александр 2 0
7. Ялдыр Дениз 2 0
8. Эрквист Расмус 2 0
9. Берг Виктор 2 0
10. Вукоевич Диян 1 0
11. Джобе Бубакарр 1 0
12. Мохамад Аббас 1 0
13. Олссон Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 16.67% (2)
 Норрбю 25% (5) 20% (4) 15% (3) 10% (2) 20% (4) 10% (2)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг
Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Утсиктенс 1:3 Фалькенберг Мальмё 4:2 Фалькенберг Варберг БоИС 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:4 Хальмстад
Норрбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Норрбю 4:1 Вестерос Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю
Норрбю 0:2 ГАИС Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Норрбю: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Норрбю 2:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:0 Норрбю Суперэттан Фалькенберг 1:4 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:3 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 1:1 Заявка 14 8 5 1 25 - 13 29
2. Норрбю 1:0 Заявка 14 9 2 3 21 - 10 29
3. Вернаму Заявка 13 8 2 3 14 - 8 26
4. Треллеборг Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Хельсинборг Заявка 13 6 3 4 19 - 11 21
6. Йёнчёпинг Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
7. Сундсвалль Заявка 13 6 2 5 17 - 14 20
8. Эстер Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. Вестерос 1:1 Заявка 14 3 6 5 11 - 18 15
11. ГАИС Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
12. Эргрюте Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
13. Васалунд Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14. Браге Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
15. Акрополис Заявка 13 2 5 6 10 - 20 11
16. Фалькенберг 0:1 Заявка 14 3 1 10 12 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 1:1 Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 7 6 0 1 8 - 2 18
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Йёнчёпинг Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Сундсвалль Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7. Норрбю 1:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
8. Хельсинборг Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
9. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Вестерос 1:1 Заявка 8 2 5 1 7 - 9 11
11. Васалунд Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
12. Акрополис Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Фалькенберг 0:1 Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Эргрюте Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
16. Браге Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю 1:0 Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
2. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
3. Хельсинборг Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
4. Ландскруна 1:1 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
5. Вернаму Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Браге Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Йёнчёпинг Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сундсвалль Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. ГАИС Заявка 6 2 1 3 3 - 4 7
11. Эстер Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
12. Фалькенберг 0:1 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Вестерос 1:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
5. Йёнчёпинг Омонди Эрик 5 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 6 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 4 1
5. Треллеборг Блумберг Юхан 5 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Людвиг Эхман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фалькенберг
Ничья
Норрбю
5.10
3.55
2.62
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Где смотреть матч Фалькенберг 0:1 Норрбю онлайн




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