Швеция: Аллсвенскан 2021
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Ямткрафт Арена
Хаммарбю
19
Хауган
Эйрик
21
Кроон
Симон
24
Довин
Оливер
20
Аккам
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Авад АхмедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Аккам ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Шер АймарПолузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
-
13 Фенгер МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Jusef Erabi
-
Главный тренер: Milos Milojevic
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|5
|0.38
|2.
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.15
|3.
|Мукийби Рональд
|2
|0.15
|4.
|Кпозо Патрик
|1
|0.08
|5.
|Кроон Симон
|1
|0.08
|6.
|Авад Ахмед
|1
|0.08
|7.
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.08
|8.
|Хёрберг Феликс
|1
|0.08
|9.
|Перри Небию
|0
|0
|10.
|Бельман Хенрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Людвигсон Густав
|6
|0.46
|2.
|Амоо Акинкунми
|4
|0.31
|3.
|Халили Абдул
|3
|0.23
|4.
|Сельмани Астрит
|2
|0.15
|5.
|Андерсен Йеппе
|2
|0.15
|6.
|Джазе Моханад
|1
|0.08
|7.
|Боянич Дарьян
|1
|0.08
|8.
|Аккам Давид
|1
|0.08
|9.
|Williot Swedberg
|1
|0.08
|10.
|Фенгер Мадс
|1
|0.08
|11.
|Bjoern Paulsen
|1
|0.08
|12.
|Мохаммед Азиз
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арин Франк
|3
|1
|2.
|Хауган Эйрик
|3
|0
|3.
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|4.
|Сонко-Сундберг Ноа
|2
|0
|5.
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|6.
|Бельман Хенрик
|2
|0
|7.
|Тёрготт Блэйр
|1
|0
|8.
|Менса Самуэль
|1
|0
|9.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|10.
|Кейта Али II
|1
|0
|11.
|Кпозо Патрик
|1
|0
|12.
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|13.
|Досис Николаос
|1
|0
|14.
|Штольт Малкольм
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шер Аймар
|4
|0
|2.
|Халили Абдул
|3
|0
|3.
|Андерсен Йеппе
|3
|0
|4.
|Мохаммед Азиз
|3
|0
|5.
|Боянич Дарьян
|2
|0
|6.
|Сандберг Симон
|2
|0
|7.
|Сельмани Астрит
|2
|0
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0
|9.
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0
|10.
|Мадьяр Ричард
|1
|0
|11.
|Аккам Давид
|1
|0
|12.
|Паулиньо II
|1
|0
|13.
|Джазе Моханад
|1
|0
|14.
|Амоо Акинкунми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Хаммарбю
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|25% (6)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =4 -11Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд
АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Мьельбю 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Акрополис Ландскруна 0:3 Эстерсунд
Хаммарбю Последние 20 матчей: +14 =3 -3Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю
Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Сириус Хаммарбю 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мальмё 3:2 Хаммарбю Юргорден 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Хаммарбю 3:2 АИК
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан Хаммарбю 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Эстерсунд Товарищеские матчи Эстерсунд 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Хаммарбю Кубок Эстерсунд 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Хаммарбю 0:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Хаммарбю 4:2 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:1 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 16
|22
|5.
|АИК
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 12
|21
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 12
|17
|7.
|Хеккен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|8.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|10 - 10
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|14.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 18
|9
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|АИК
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Сириус
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|13.
|Хеккен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 8
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Хальмстад
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|9.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|11.
|Сириус
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|13.
|АИК
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Эребру
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 16
|3
|15.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|6
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0
|5.
|Эстерсунд
|Арин Франк
|3
|1