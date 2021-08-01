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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Хаммарбю
0' 20'
1
Кейта
Али
II
8
Ссеванкамбо
Исак
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
20
Хёрберг
Феликс
13
Фрицсон
Людвиг
6
Досис
Николаос
2
Кпозо
Патрик
7
Тёрготт
Блэйр
21
Кроон
Симон
29
Карлссон
Грач
Себастьян
24
Довин
Оливер
42
Bjoern
Paulsen
32
Мохаммед
Азиз
23
Фьолусон
Йон
Гудни
35
Сьёберг
Аксель
II
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
44
Williot
Swedberg
5
Джазе
Моханад
21
Сельмани
Астрит
20
Аккам
Давид
Эстерсунд
3-4-3
Хаммарбю
3-5-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 5 0.38
2. Йно-Батист Фрэнсис 2 0.15
3. Мукийби Рональд 2 0.15
4. Кпозо Патрик 1 0.08
5. Кроон Симон 1 0.08
6. Авад Ахмед 1 0.08
7. Сонко-Сундберг Ноа 1 0.08
8. Хёрберг Феликс 1 0.08
9. Перри Небию 0 0
10. Бельман Хенрик 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Людвигсон Густав 6 0.46
2. Амоо Акинкунми 4 0.31
3. Халили Абдул 3 0.23
4. Сельмани Астрит 2 0.15
5. Андерсен Йеппе 2 0.15
6. Джазе Моханад 1 0.08
7. Боянич Дарьян 1 0.08
8. Аккам Давид 1 0.08
9. Williot Swedberg 1 0.08
10. Фенгер Мадс 1 0.08
11. Bjoern Paulsen 1 0.08
12. Мохаммед Азиз 1 0.08

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Арин Франк 3 1
2. Хауган Эйрик 3 0
3. Фрицсон Людвиг 3 0
4. Сонко-Сундберг Ноа 2 0
5. Хёрберг Феликс 2 0
6. Бельман Хенрик 2 0
7. Тёрготт Блэйр 1 0
8. Менса Самуэль 1 0
9. Ссеванкамбо Исак 1 0
10. Кейта Али II 1 0
11. Кпозо Патрик 1 0
12. Йно-Батист Фрэнсис 1 0
13. Досис Николаос 1 0
14. Штольт Малкольм 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Шер Аймар 4 0
2. Халили Абдул 3 0
3. Андерсен Йеппе 3 0
4. Мохаммед Азиз 3 0
5. Боянич Дарьян 2 0
6. Сандберг Симон 2 0
7. Сельмани Астрит 2 0
8. Фенгер Мадс 1 0
9. Фьолусон Йон Гудни 1 0
10. Мадьяр Ричард 1 0
11. Аккам Давид 1 0
12. Паулиньо II 1 0
13. Джазе Моханад 1 0
14. Амоо Акинкунми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Хаммарбю 12.5% (3) 8.33% (2) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5) 25% (6)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд
АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Мьельбю 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Акрополис Ландскруна 0:3 Эстерсунд
Хаммарбю Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю
Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Сириус Хаммарбю 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мальмё 3:2 Хаммарбю Юргорден 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Хаммарбю 3:2 АИК

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан Хаммарбю 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Эстерсунд Товарищеские матчи Эстерсунд 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Хаммарбю Кубок Эстерсунд 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Хаммарбю 0:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Хаммарбю 4:2 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:1 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
2. Мальмё Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
3. Эльфсборг Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Хаммарбю 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 16 22
5. АИК Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
6. Норрчёпинг Заявка 12 5 2 5 15 - 12 17
7. Хеккен Заявка 13 4 4 5 18 - 18 16
8. Кальмар 0:0 Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
9. Сириус Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
10. Дегерфорс Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
11. Гётеборг Заявка 12 3 6 3 14 - 14 15
12. Хальмстад Заявка 12 3 6 3 10 - 10 15
13. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
14. Мьельбю 0:0 Заявка 13 2 5 6 9 - 15 11
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 13 2 3 8 14 - 18 9
16. Эребру Заявка 12 2 2 8 7 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. АИК Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Хаммарбю 0:0 Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
5. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Сириус Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9. Кальмар 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
10. Гётеборг Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Мьельбю 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
12. Хальмстад Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
13. Хеккен Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд 0:0 Заявка 7 2 1 4 12 - 8 7
16. Эребру Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Хальмстад Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
6. Хаммарбю 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
7. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
8. Норрчёпинг Заявка 6 2 0 4 6 - 6 6
9. Кальмар 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
11. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
12. Дегерфорс Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
13. АИК Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Эребру Заявка 6 1 0 5 4 - 16 3
15. Мьельбю 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 11 3
16. Эстерсунд 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
4. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 6 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Мьельбю Кричак Иван 5 0
5. Эстерсунд Арин Франк 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Хаммарбю
4.80
4.17
1.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстерсунд 0:0 Хаммарбю онлайн




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