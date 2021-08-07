Финляндия: Вейккауслига 2021
КТП
0:1
Конец матча
Стадион: Арто Тольса Арена
ХИК
0:1
23' ПенальтиВаленчич Филип
68' Желтая карточкаRico Finnaes
70' Желтая карточкаMohamed Sissoko I
74' Желтая карточкаТенхо Миро
27
Rico
Finnaes
31
Кето
Хуго
15
Тенхо
Миро
6
Жаир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rico FinnaesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ээрола АнтонНападающий
-
14 Tiquinho2
-
Главный тренер: Argo Arbeiter
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
Ход матча
23'
0:1
46'
68'
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ээрола Антон
|2
|0.13
|2.
|Рамадингайе Давид
|2
|0.13
|3.
|Мякиярви Антти
|2
|0.13
|4.
|Асиер Арранц
|1 (1)
|0.07
|5.
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0.07
|6.
|Эджиури Томас
|1
|0.07
|7.
|Mohamed Sissoko I
|1
|0.07
|8.
|Линдфорс Матиас
|1
|0.07
|9.
|Fran Alvarez
|1
|0.07
|10.
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|0
|0
|11.
|Тарвонен Алекси
|0
|0
|12.
|Огунгбаро Майкл
|0
|0
|13.
|Alain Ebwelle
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валенчич Филип
|6 (1)
|0.4
|2.
|Риски Роопе
|4
|0.27
|3.
|Луис Энрике II
|3
|0.2
|4.
|Браун Дэвид
|2
|0.13
|5.
|Жаир
|2
|0.13
|6.
|Олусанья Антони
|2
|0.13
|7.
|Casper Terho
|2
|0.13
|8.
|Риски Рику
|1
|0.07
|9.
|Танака Атому
|1
|0.07
|10.
|Лингман Лукас
|1
|0.07
|11.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.07
|12.
|Тенхо Миро
|1
|0.07
|13.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|14.
|Саксела Янне
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рамадингайе Давид
|6
|0
|2.
|Mohamed Sissoko I
|5
|0
|3.
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|3
|0
|4.
|Огунгбаро Майкл
|3
|0
|5.
|Alain Ebwelle
|3
|0
|6.
|Асиер Арранц
|2
|0
|7.
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0
|8.
|Эджиури Томас
|1
|0
|9.
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|10.
|Тамминен Матиас
|1
|0
|11.
|Tiquinho2
|1
|0
|12.
|Паавола Матиас
|1
|0
|13.
|Rico Finnaes
|1
|0
|14.
|Лейнонен Никлас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тенхо Миро
|3
|0
|2.
|Жаир
|2
|0
|3.
|Морен Валттери
|2
|0
|4.
|Риски Рику
|2
|0
|5.
|Джалу Бубакар
|2
|0
|6.
|Пелтола Матти
|2
|0
|7.
|Танака Атому
|1
|0
|8.
|Мурильо Луис-Карлос
|1
|0
|9.
|Браун Дэвид
|1
|0
|10.
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|11.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|12.
|Риски Роопе
|1
|0
|13.
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|14.
|Луис Энрике II
|1
|0
|15.
|Кето Хуго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КТП
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|ХИК
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
КТП Последние 20 матчей: +2 =7 -11Лахти 3:0 КТП ХИФК 2:2 КТП КТП 0:0 Хака КТП 1:3 Мариехамн
ХИК Последние 20 матчей: +13 =4 -3Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака
Последние игры между собой
КТП: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 9
ХИК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|26 - 7
|38
|2.
|КуПС
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|19 - 9
|28
|3.
|Лахти
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 13
|26
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|15 - 11
|24
|6.
|Ильвес
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|ХИФК
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|Хонка
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 19
|15
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 22
|11
|10.
|Оулу
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|12 - 26
|10
|11.
|Хака
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|12.
|КТП
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Лахти
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|4.
|КуПС
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|5.
|Ильвес
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|ХИФК
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Хонка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|Оулу
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 12
|7
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 11
|4
|11.
|КТП
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|12.
|Хака
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 3
|19
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|3.
|КуПС
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|ХИФК
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Лахти
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 7
|9
|7.
|Хонка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|8.
|Хака
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|КТП
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Ильвес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|12.
|Оулу
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 14
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|2.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|6
|1
|1
|3.
|Лахти
|Ассехнун Джасин-Амин
|5
|1
|0
|4.
|Ильвес
|Вертайнен Ээту
|4
|0
|1
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|5
|1
|2.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1
|3.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|6
|0
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|6
|0
|5.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|4
|1