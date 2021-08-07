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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
КТП
0:1
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
0:1
23' Пенальти
Валенчич Филип
68' Желтая карточка
Rico Finnaes
70' Желтая карточка
Mohamed Sissoko I
74' Желтая карточка
Тенхо Миро
90'+4
1
Лепола
Антон
22
Дьянь
Дьяванду
88
Mohamed
Sissoko
I
4
Воутилайнен
Пааво
27
Rico
Finnaes
8
Асиер
Арранц
5
Огунгбаро
Майкл
18
Эджиури
Томас
32
Рамадингайе
Давид
21
Тамминен
Матиас
17
Alain
Ebwelle
31
Кето
Хуго
22
Коуассиви-Бениссан
Кевин
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
47
Пелтола
Матти
10
Лингман
Лукас
8
Джалу
Бубакар
6
Жаир
27
Валенчич
Филип
7
Луис
Энрике
II
9
Риски
Рику
КТП
ХИК

Бомбардиры внутри турнира

КТП
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ээрола Антон 2 0.13
2. Рамадингайе Давид 2 0.13
3. Мякиярви Антти 2 0.13
4. Асиер Арранц 1 (1) 0.07
5. Лаасконен Йоханнес 1 0.07
6. Эджиури Томас 1 0.07
7. Mohamed Sissoko I 1 0.07
8. Линдфорс Матиас 1 0.07
9. Fran Alvarez 1 0.07
10. Ндиффон Пьер-Даниэль 0 0
11. Тарвонен Алекси 0 0
12. Огунгбаро Майкл 0 0
13. Alain Ebwelle 0 0
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенчич Филип 6 (1) 0.4
2. Риски Роопе 4 0.27
3. Луис Энрике II 3 0.2
4. Браун Дэвид 2 0.13
5. Жаир 2 0.13
6. Олусанья Антони 2 0.13
7. Casper Terho 2 0.13
8. Риски Рику 1 0.07
9. Танака Атому 1 0.07
10. Лингман Лукас 1 0.07
11. О'Шоунесси Даниэль 1 0.07
12. Тенхо Миро 1 0.07
13. Мурильо Луис-Карлос 0 0
14. Саксела Янне 0 0

Карточки

КТП
# Игрок      
1. Рамадингайе Давид 6 0
2. Mohamed Sissoko I 5 0
3. Ндиффон Пьер-Даниэль 3 0
4. Огунгбаро Майкл 3 0
5. Alain Ebwelle 3 0
6. Асиер Арранц 2 0
7. Лаасконен Йоханнес 1 0
8. Эджиури Томас 1 0
9. Линдфорс Матиас 1 0
10. Тамминен Матиас 1 0
11. Tiquinho2 1 0
12. Паавола Матиас 1 0
13. Rico Finnaes 1 0
14. Лейнонен Никлас 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Тенхо Миро 3 0
2. Жаир 2 0
3. Морен Валттери 2 0
4. Риски Рику 2 0
5. Джалу Бубакар 2 0
6. Пелтола Матти 2 0
7. Танака Атому 1 0
8. Мурильо Луис-Карлос 1 0
9. Браун Дэвид 1 0
10. Мурнэйн Дилан 1 0
11. О'Шоунесси Даниэль 1 0
12. Риски Роопе 1 0
13. Дальстрем Себастьян 1 0
14. Луис Энрике II 1 0
15. Кето Хуго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КТП 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 41.67% (5) 8.33% (1) 16.67% (2)
 ХИК 15.38% (4) 15.38% (4) 11.54% (3) 15.38% (4) 23.08% (6) 19.23% (5)

Предыдущие игры

КТП Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Лахти 3:0 КТП ХИФК 2:2 КТП КТП 0:0 Хака КТП 1:3 Мариехамн
Оулу 1:1 КТП КТП 1:1 Ильвес ХИК 2:0 КТП КТП 1:3 Оулу КТП 0:2 ХИФК Ильвес 2:0 КТП Интер Турку 2:1 КТП Хака 0:3 КТП КТП 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 1:1 КТП ХИК 6:1 КТП Лахти 3:0 КТП КТП 0:1 ХИФК ТПС 1:1 КТП КТП 0:0 ТПС Яро 2:3 КТП
ХИК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака
Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП ХИК 2:1 Ильвес Мариехамн 0:1 ХИК Хака 1:2 ХИК ХИК 3:1 Оулу СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК ХИК 2:0 Лахти Ильвес 0:3 ХИК ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК ХИК 4:2 Хонка

Последние игры между собой

КТП: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 9
ХИК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 0
ХИК 2:0 КТП Вейккауслига ХИК 6:1 КТП Кубок ХИК 5:1 КТП Кубок ХИК 4:0 КТП Кубок
КТП 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 КТП Вейккауслига ХИК 1:0 КТП Вейккауслига ХИК 2:2 КТП Кубок лиги ХИК 2:2 КТП Кубок лиги КТП 0:0 ХИК Кубок лиги КТП 0:0 ХИК Кубок лиги ХИК 3:0 КТП Кубок Суоми КТП 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 6:1 КТП Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 15 12 2 1 26 - 7 38
2. КуПС Заявка 13 9 1 3 19 - 9 28
3. Лахти Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
4. Интер Турку Заявка 14 8 2 4 23 - 13 26
5. СЯК Сейнайоки Заявка 14 7 3 4 15 - 11 24
6. Ильвес Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. ХИФК Заявка 13 5 5 3 13 - 11 20
8. Хонка Заявка 14 4 3 7 16 - 19 15
9. Мариехамн Заявка 14 3 2 9 9 - 22 11
10. Оулу Заявка 15 3 1 11 12 - 26 10
11. Хака Заявка 13 2 3 8 10 - 18 9
12. КТП Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Лахти Заявка 8 5 2 1 14 - 8 17
3. Интер Турку Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
4. КуПС Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
5. Ильвес Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
6. СЯК Сейнайоки Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. ХИФК Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Хонка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9. Оулу Заявка 8 2 1 5 5 - 12 7
10. Мариехамн Заявка 7 1 1 5 3 - 11 4
11. КТП Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
12. Хака Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 8 6 1 1 11 - 3 19
2. СЯК Сейнайоки Заявка 7 4 1 2 6 - 4 13
3. КуПС Заявка 6 4 0 2 10 - 6 12
4. ХИФК Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Лахти Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Интер Турку Заявка 6 3 0 3 10 - 7 9
7. Хонка Заявка 8 2 2 4 11 - 12 8
8. Хака Заявка 8 2 1 5 7 - 10 7
9. Мариехамн Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10. КТП Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
11. Ильвес Заявка 7 1 2 4 6 - 9 5
12. Оулу Заявка 7 1 0 6 7 - 14 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
2. Интер Турку Кялльман Беньямин 6 1 1
3. Лахти Ассехнун Джасин-Амин 5 1 0
4. Ильвес Вертайнен Ээту 4 0 1
5. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
2. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
3. КТП Рамадингайе Давид 6 0
4. СЯК Сейнайоки Мурило 6 0
5. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Валенчич Филип из команды ХИК забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч КТП 0:1 ХИК онлайн




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