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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Гётеборг
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Хаммарбю
0'
34' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
47' Желтая карточка
Шер Аймар
52'
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
19
Эрлингмарк
Огюст
22
Сана
Тобиас
11
Сигторссон
Колбейнн
33
Берг
Маркус
1
Оустед
Давид
42
Bjoern
Paulsen
13
Фенгер
Мадс
23
Фьолусон
Йон
Гудни
5
Джазе
Моханад
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
31
Шер
Аймар
11
Родич
Владимир
21
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
Гётеборг
4-4-2
Хаммарбю
4-3-3

Ход матча

34'
 
Андерсен Йеппе
47'
 
Шер Аймар

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигторссон Колбейнн 4 0.29
2. Сана Тобиас 2 (1) 0.14
3. Берг Маркус 2 0.14
4. Якоб Кевин 2 0.14
5. Яллоу Александр 1 0.07
6. Гамшик Марек 1 0.07
7. Эрикссон Себастьян 1 0.07
8. Айеш Хосам 1 0.07
9. Сёдер Робин 1 0.07
10. Юсуф Альхассан 0 0
11. Терн Симон 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Людвигсон Густав 6 0.43
2. Амоо Акинкунми 4 0.29
3. Сельмани Астрит 3 0.21
4. Халили Абдул 3 0.21
5. Андерсен Йеппе 2 0.14
6. Джазе Моханад 1 0.07
7. Боянич Дарьян 1 0.07
8. Аккам Давид 1 0.07
9. Bjoern Paulsen 1 0.07
10. Williot Swedberg 1 0.07
11. Фенгер Мадс 1 0.07
12. Мохаммед Азиз 1 0.07

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. Эрикссон Себастьян 3 0
2. Эрлингмарк Огюст 3 0
3. Айеш Хосам 2 0
4. Бьярсмюр Маттиас 2 0
5. Каллей Яхья 2 0
6. Вернблум Понтус 1 0
7. Сана Тобиас 1 0
8. Сигторссон Колбейнн 1 0
9. Свенссон Густаф 1 0
10. Терн Симон 1 0
11. Юханссон Карл II 1 0
12. Яллоу Александр 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 5 0
2. Шер Аймар 5 0
3. Халили Абдул 3 0
4. Мохаммед Азиз 3 0
5. Боянич Дарьян 2 0
6. Аккам Давид 2 0
7. Сандберг Симон 2 0
8. Амоо Акинкунми 2 0
9. Сельмани Астрит 2 0
10. Фенгер Мадс 1 0
11. Фьолусон Йон Гудни 1 0
12. Мадьяр Ричард 1 0
13. Паулиньо II 1 0
14. Джазе Моханад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5) 6.67% (1) 20% (3)
 Хаммарбю 12% (3) 8% (2) 12% (3) 20% (5) 24% (6) 24% (6)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг
Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму Мальмё 2:1 Гётеборг Гётеборг 4:0 Ландскруна Сириус 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Сундсвалль
Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг
Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Сириус Хаммарбю 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мальмё 3:2 Хаммарбю Юргорден 0:1 Хаммарбю

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Гётеборг 0:4 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хаммарбю 1:3 Гётеборг Кубок Хаммарбю 6:2 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 14 9 3 2 25 - 12 30
2. Мальмё Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг 2:0 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Норрчёпинг Заявка 13 6 2 5 17 - 13 20
7. Хеккен Заявка 14 5 4 5 23 - 18 19
8. Кальмар Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9. Гётеборг 0:0 Заявка 14 3 7 4 15 - 16 16
10. Хальмстад Заявка 14 3 7 4 10 - 11 16
11. Сириус Заявка 13 4 3 6 15 - 25 15
12. Дегерфорс 0:2 Заявка 14 4 3 7 14 - 23 15
13. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Эльфсборг 2:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Кальмар Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Дегерфорс 0:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг 2:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
6. Хаммарбю 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Гётеборг 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
8. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Хальмстад Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. Кальмар Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
14. Дегерфорс 0:2 Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
4. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
5. Мьельбю Кричак Иван 5 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Шер Аймар получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Хаммарбю
2.60
3.55
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гётеборг 0:0 Хаммарбю онлайн




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