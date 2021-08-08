Швеция: Аллсвенскан 2021
Гётеборг
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Гамла Уллеви
Хаммарбю
34' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
47' Желтая карточкаШер Аймар
17
Вендт
Оскар
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
13
Фенгер
Мадс
31
Шер
Аймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
20 Аккам ДавидНападающий
-
-
19 Jusef Erabi
-
Главный тренер: Milos Milojevic
Ход матча
34'
47'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.29
|2.
|Сана Тобиас
|2 (1)
|0.14
|3.
|Берг Маркус
|2
|0.14
|4.
|Якоб Кевин
|2
|0.14
|5.
|Яллоу Александр
|1
|0.07
|6.
|Гамшик Марек
|1
|0.07
|7.
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.07
|8.
|Айеш Хосам
|1
|0.07
|9.
|Сёдер Робин
|1
|0.07
|10.
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|11.
|Терн Симон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Людвигсон Густав
|6
|0.43
|2.
|Амоо Акинкунми
|4
|0.29
|3.
|Сельмани Астрит
|3
|0.21
|4.
|Халили Абдул
|3
|0.21
|5.
|Андерсен Йеппе
|2
|0.14
|6.
|Джазе Моханад
|1
|0.07
|7.
|Боянич Дарьян
|1
|0.07
|8.
|Аккам Давид
|1
|0.07
|9.
|Bjoern Paulsen
|1
|0.07
|10.
|Williot Swedberg
|1
|0.07
|11.
|Фенгер Мадс
|1
|0.07
|12.
|Мохаммед Азиз
|1
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|2.
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|3.
|Айеш Хосам
|2
|0
|4.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|5.
|Каллей Яхья
|2
|0
|6.
|Вернблум Понтус
|1
|0
|7.
|Сана Тобиас
|1
|0
|8.
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|9.
|Свенссон Густаф
|1
|0
|10.
|Терн Симон
|1
|0
|11.
|Юханссон Карл II
|1
|0
|12.
|Яллоу Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|2.
|Шер Аймар
|5
|0
|3.
|Халили Абдул
|3
|0
|4.
|Мохаммед Азиз
|3
|0
|5.
|Боянич Дарьян
|2
|0
|6.
|Аккам Давид
|2
|0
|7.
|Сандберг Симон
|2
|0
|8.
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|9.
|Сельмани Астрит
|2
|0
|10.
|Фенгер Мадс
|1
|0
|11.
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0
|12.
|Мадьяр Ричард
|1
|0
|13.
|Паулиньо II
|1
|0
|14.
|Джазе Моханад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|20% (3)
|Хаммарбю
|12% (3)
|8% (2)
|12% (3)
|20% (5)
|24% (6)
|24% (6)
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =9 -6Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг
Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму Мальмё 2:1 Гётеборг Гётеборг 4:0 Ландскруна Сириус 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Сундсвалль
Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг
Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Сириус Хаммарбю 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мальмё 3:2 Хаммарбю Юргорден 0:1 Хаммарбю
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|АИК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|5.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 17
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 13
|20
|7.
|Хеккен
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 18
|19
|8.
|Кальмар
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Гётеборг
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 16
|16
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 11
|16
|11.
|Сириус
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 25
|15
|12.
|Дегерфорс
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|14.
|Эребру
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 27
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Кальмар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Дегерфорс
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Гётеборг
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Гётеборг
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|8.
|АИК
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|Кальмар
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|14.
|Дегерфорс
|0:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|4.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|5.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0