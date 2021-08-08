Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Гётеборг
0:0
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
34' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
47' Желтая карточка
Шер Аймар
84' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
88' Желтая карточка
Берг Маркус
90'+4
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
19
Эрлингмарк
Огюст
22
Сана
Тобиас
11
Сигторссон
Колбейнн
33
Берг
Маркус
1
Оустед
Давид
42
Bjoern
Paulsen
13
Фенгер
Мадс
23
Фьолусон
Йон
Гудни
5
Джазе
Моханад
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
31
Шер
Аймар
11
Родич
Владимир
21
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
Гётеборг
4-4-2
Хаммарбю
4-3-3

Ход матча

34'
 
Андерсен Йеппе
47'
 
Шер Аймар
63'
 
Амоо Акинкунми
Сельмани Астрит
63'
 
Williot Swedberg
Боянич Дарьян
71'
Терн Симон
Айеш Хосам
 
80'
Сёдер Робин
Сигторссон Колбейнн
 
82'
 
Сандберг Симон
Людвигсон Густав
82'
 
Аккам Давид
Родич Владимир
84'
Эрлингмарк Огюст
 
88'
Берг Маркус
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигторссон Колбейнн 4 0.29
2. Сана Тобиас 2 (1) 0.14
3. Берг Маркус 2 0.14
4. Якоб Кевин 2 0.14
5. Яллоу Александр 1 0.07
6. Гамшик Марек 1 0.07
7. Эрикссон Себастьян 1 0.07
8. Айеш Хосам 1 0.07
9. Сёдер Робин 1 0.07
10. Юсуф Альхассан 0 0
11. Терн Симон 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Людвигсон Густав 6 0.43
2. Амоо Акинкунми 4 0.29
3. Сельмани Астрит 3 0.21
4. Халили Абдул 3 0.21
5. Андерсен Йеппе 2 0.14
6. Джазе Моханад 1 0.07
7. Боянич Дарьян 1 0.07
8. Аккам Давид 1 0.07
9. Bjoern Paulsen 1 0.07
10. Williot Swedberg 1 0.07
11. Фенгер Мадс 1 0.07
12. Мохаммед Азиз 1 0.07

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. Эрлингмарк Огюст 4 0
2. Эрикссон Себастьян 3 0
3. Айеш Хосам 2 0
4. Бьярсмюр Маттиас 2 0
5. Каллей Яхья 2 0
6. Берг Маркус 1 0
7. Вернблум Понтус 1 0
8. Сана Тобиас 1 0
9. Сигторссон Колбейнн 1 0
10. Свенссон Густаф 1 0
11. Терн Симон 1 0
12. Юханссон Карл II 1 0
13. Яллоу Александр 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 5 0
2. Шер Аймар 5 0
3. Халили Абдул 3 0
4. Мохаммед Азиз 3 0
5. Боянич Дарьян 2 0
6. Аккам Давид 2 0
7. Сандберг Симон 2 0
8. Амоо Акинкунми 2 0
9. Сельмани Астрит 2 0
10. Фенгер Мадс 1 0
11. Фьолусон Йон Гудни 1 0
12. Мадьяр Ричард 1 0
13. Паулиньо II 1 0
14. Джазе Моханад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5) 6.67% (1) 20% (3)
 Хаммарбю 12% (3) 8% (2) 12% (3) 20% (5) 24% (6) 24% (6)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг
Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму Мальмё 2:1 Гётеборг Гётеборг 4:0 Ландскруна Сириус 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Сундсвалль
Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг
Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Сириус Хаммарбю 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мальмё 3:2 Хаммарбю Юргорден 0:1 Хаммарбю

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Гётеборг 0:4 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хаммарбю 1:3 Гётеборг Кубок Хаммарбю 6:2 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 14 9 3 2 25 - 12 30
2. Мальмё Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5. Хаммарбю Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Норрчёпинг Заявка 13 6 2 5 17 - 13 20
7. Хеккен Заявка 14 5 4 5 23 - 18 19
8. Кальмар Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9. Гётеборг Заявка 14 3 7 4 15 - 16 16
10. Хальмстад Заявка 14 3 7 4 10 - 11 16
11. Сириус Заявка 13 4 3 6 15 - 25 15
12. Дегерфорс Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
13. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Кальмар Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
6. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
8. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Хальмстад Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. Кальмар Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
4. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
5. Мьельбю Кричак Иван 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гётеборг 0:0 Хаммарбю онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 