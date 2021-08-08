Швеция: Аллсвенскан 2021
Гётеборг
0:0
Конец матча
Стадион: Гамла Уллеви
Хаммарбю
34' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
47' Желтая карточкаШер Аймар
84' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
88' Желтая карточкаБерг Маркус
17
Вендт
Оскар
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
13
Фенгер
Мадс
31
Шер
Аймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
20 Аккам ДавидНападающий
-
-
19 Jusef Erabi
-
Главный тренер: Milos Milojevic
Ход матча
34'
47'
71'
84'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.29
|2.
|Сана Тобиас
|2 (1)
|0.14
|3.
|Берг Маркус
|2
|0.14
|4.
|Якоб Кевин
|2
|0.14
|5.
|Яллоу Александр
|1
|0.07
|6.
|Гамшик Марек
|1
|0.07
|7.
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.07
|8.
|Айеш Хосам
|1
|0.07
|9.
|Сёдер Робин
|1
|0.07
|10.
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|11.
|Терн Симон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Людвигсон Густав
|6
|0.43
|2.
|Амоо Акинкунми
|4
|0.29
|3.
|Сельмани Астрит
|3
|0.21
|4.
|Халили Абдул
|3
|0.21
|5.
|Андерсен Йеппе
|2
|0.14
|6.
|Джазе Моханад
|1
|0.07
|7.
|Боянич Дарьян
|1
|0.07
|8.
|Аккам Давид
|1
|0.07
|9.
|Bjoern Paulsen
|1
|0.07
|10.
|Williot Swedberg
|1
|0.07
|11.
|Фенгер Мадс
|1
|0.07
|12.
|Мохаммед Азиз
|1
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрлингмарк Огюст
|4
|0
|2.
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|3.
|Айеш Хосам
|2
|0
|4.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|5.
|Каллей Яхья
|2
|0
|6.
|Берг Маркус
|1
|0
|7.
|Вернблум Понтус
|1
|0
|8.
|Сана Тобиас
|1
|0
|9.
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|10.
|Свенссон Густаф
|1
|0
|11.
|Терн Симон
|1
|0
|12.
|Юханссон Карл II
|1
|0
|13.
|Яллоу Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|2.
|Шер Аймар
|5
|0
|3.
|Халили Абдул
|3
|0
|4.
|Мохаммед Азиз
|3
|0
|5.
|Боянич Дарьян
|2
|0
|6.
|Аккам Давид
|2
|0
|7.
|Сандберг Симон
|2
|0
|8.
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|9.
|Сельмани Астрит
|2
|0
|10.
|Фенгер Мадс
|1
|0
|11.
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0
|12.
|Мадьяр Ричард
|1
|0
|13.
|Паулиньо II
|1
|0
|14.
|Джазе Моханад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|20% (3)
|Хаммарбю
|12% (3)
|8% (2)
|12% (3)
|20% (5)
|24% (6)
|24% (6)
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =9 -6Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг
Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму Мальмё 2:1 Гётеборг Гётеборг 4:0 Ландскруна Сириус 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Сундсвалль
Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =4 -4Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг
Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Сириус Хаммарбю 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мальмё 3:2 Хаммарбю Юргорден 0:1 Хаммарбю
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Хаммарбю: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|АИК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 17
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 13
|20
|7.
|Хеккен
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 18
|19
|8.
|Кальмар
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 16
|16
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 11
|16
|11.
|Сириус
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 25
|15
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|14.
|Эребру
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 27
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Кальмар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|8.
|АИК
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|Кальмар
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|4.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|5.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0