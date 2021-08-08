Швеция: Аллсвенскан 2021
Юргорден
1:4
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена Зрители: 8712
АИК
0:1
8' ГолГойтом Хенок
1:1
29' ГолРадетинац Харис
1:2
50' ГолЛарссон Себастьян
65' Желтая карточкаОума Эрик
1:3
69' ГолСтефанелли Николас
1:4
80' ГолМилошевич Александер
89' Желтая карточкаЛёфгрен Йеспер
90' Желтая карточкаЛарссон Якоб
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
8'
29'
1:1
50'
65'
69'
80'
89'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 7
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.36
|2.
|Беркрот Никлас
|3
|0.21
|3.
|Чилуфя Эдвард
|3
|0.21
|4.
|Финнделл Хампус
|3
|0.21
|5.
|Эрикссон Магнус
|2
|0.14
|6.
|Радетинац Харис
|2
|0.14
|7.
|Ларссон Якоб
|2
|0.14
|8.
|Банда Эммануэль
|2
|0.14
|9.
|Хольмберг Карл
|1
|0.07
|10.
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.07
|11.
|Шуллер Расмус
|0
|0
|12.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стефанелли Николас
|5
|0.36
|2.
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.21
|3.
|Бауи Набиль
|3
|0.21
|4.
|Гойтом Хенок
|2
|0.14
|5.
|Милошевич Александер
|2
|0.14
|6.
|Радулович Боян
|2
|0.14
|7.
|Юлятупа Саку
|1
|0.07
|8.
|Рогич Филип
|1
|0.07
|9.
|Страннегорд Том
|1
|0.07
|10.
|Оума Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Якоб
|3
|0
|2.
|Шуллер Расмус
|2
|0
|3.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|4.
|Куйович Эмир
|1
|0
|5.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|6.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|7.
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|8.
|Финнделл Хампус
|1
|0
|9.
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|3.
|Оума Эрик
|3
|0
|4.
|Яношевич Будимир
|2
|0
|5.
|Юлятупа Саку
|2
|0
|6.
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|7.
|Карлссон Пер
|1
|0
|8.
|Бауи Набиль
|1
|0
|9.
|Милошевич Александер
|1
|0
|10.
|Рогич Филип
|1
|0
|11.
|Офори Эбенезер
|1
|0
|12.
|Сильва Стефан
|1
|0
|13.
|Радулович Боян
|1
|0
|14.
|Каль Эрик
|1
|0
|15.
|Страннегорд Том
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|12.5% (3)
|25% (6)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|АИК
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +13 =4 -3Юргорден 2:1 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 5:1 Сириус Хальмстад 0:0 Юргорден
Юргорден 3:0 Эребру Дегерфорс 2:2 Юргорден Юргорден 2:3 Кальмар Юргорден 0:0 Гётеборг Хаммарбю 2:2 Юргорден Юргорден 2:0 Эстерсунд Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё Варберг БоИС 1:3 Юргорден Юргорден 1:0 Норрчёпинг Эльфсборг 0:2 Юргорден Браге 1:3 Юргорден Юргорден 0:1 Хаммарбю Юргорден 3:2 Дегерфорс Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд
АИК Последние 20 матчей: +9 =5 -6АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:2 Юргорден Кубок АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Юргорден Дамаллсвенскан АИК 1:2 Юргорден Дамаллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|АИК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|5.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 17
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 13
|20
|7.
|Хеккен
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 18
|19
|8.
|Кальмар
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Гётеборг
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 16
|16
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 11
|16
|11.
|Сириус
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 25
|15
|12.
|Дегерфорс
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|14.
|Эребру
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 27
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Кальмар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Дегерфорс
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Гётеборг
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Гётеборг
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|8.
|АИК
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|Кальмар
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|14.
|Дегерфорс
|0:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|4.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|5.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0