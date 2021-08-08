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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Юргорден
1:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 8712
АИК
0'
0:1
8' Гол
Гойтом Хенок
1:1
29' Гол
Радетинац Харис
1:2
50' Гол
Ларссон Себастьян
65' Желтая карточка
Оума Эрик
1:3
69' Гол
Стефанелли Николас
1:4
80' Гол
Милошевич Александер
89' Желтая карточка
Лёфгрен Йеспер
90' Желтая карточка
Ларссон Якоб
90'+8
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
23
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
16
Лёфгрен
Йеспер
5
Кёкк
Эллиот
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
10
Асоро
Йоэль
9
Радетинац
Харис
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
8
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
22
Рогич
Филип
36
Гойтом
Хенок
9
Стефанелли
Николас
Юргорден
4-3-3
АИК
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.36
2. Беркрот Никлас 3 0.21
3. Чилуфя Эдвард 3 0.21
4. Финнделл Хампус 3 0.21
5. Эрикссон Магнус 2 0.14
6. Радетинац Харис 2 0.14
7. Ларссон Якоб 2 0.14
8. Банда Эммануэль 2 0.14
9. Хольмберг Карл 1 0.07
10. Лёфгрен Йеспер 1 0.07
11. Шуллер Расмус 0 0
12. Кёкк Эллиот 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанелли Николас 5 0.36
2. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.21
3. Бауи Набиль 3 0.21
4. Гойтом Хенок 2 0.14
5. Милошевич Александер 2 0.14
6. Радулович Боян 2 0.14
7. Юлятупа Саку 1 0.07
8. Рогич Филип 1 0.07
9. Страннегорд Том 1 0.07
10. Оума Эрик 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Ларссон Якоб 3 0
2. Шуллер Расмус 2 0
3. Витри Аслак Фонн 2 0
4. Куйович Эмир 1 0
5. Эрикссон Магнус 1 0
6. Хольмберг Карл 1 0
7. Экдаль Хьяльмар 1 0
8. Финнделл Хампус 1 0
9. Лёфгрен Йеспер 1 0
АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 5 0
2. Папаяннопулос Сотирис 3 0
3. Оума Эрик 3 0
4. Яношевич Будимир 2 0
5. Юлятупа Саку 2 0
6. Хуссейн Билаль 2 0
7. Карлссон Пер 1 0
8. Бауи Набиль 1 0
9. Милошевич Александер 1 0
10. Рогич Филип 1 0
11. Офори Эбенезер 1 0
12. Сильва Стефан 1 0
13. Радулович Боян 1 0
14. Каль Эрик 1 0
15. Страннегорд Том 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 12.5% (3) 25% (6) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4)
 АИК 15% (3) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 30% (6)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Юргорден 2:1 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 5:1 Сириус Хальмстад 0:0 Юргорден
Юргорден 3:0 Эребру Дегерфорс 2:2 Юргорден Юргорден 2:3 Кальмар Юргорден 0:0 Гётеборг Хаммарбю 2:2 Юргорден Юргорден 2:0 Эстерсунд Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё Варберг БоИС 1:3 Юргорден Юргорден 1:0 Норрчёпинг Эльфсборг 0:2 Юргорден Браге 1:3 Юргорден Юргорден 0:1 Хаммарбю Юргорден 3:2 Дегерфорс Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд
АИК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС
Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК АИК 2:0 Дегерфорс АИК 1:1 Сундсвалль Эребру 2:3 АИК Эльфсборг 0:2 АИК АИК 1:2 Броммапойкарна Хаммарбю 3:2 АИК

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 АИК Аллсвенскан
Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:2 Юргорден Кубок АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Юргорден Дамаллсвенскан АИК 1:2 Юргорден Дамаллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 14 9 3 2 25 - 12 30
2. Мальмё Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг 2:0 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Норрчёпинг Заявка 13 6 2 5 17 - 13 20
7. Хеккен Заявка 14 5 4 5 23 - 18 19
8. Кальмар Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9. Гётеборг 0:0 Заявка 14 3 7 4 15 - 16 16
10. Хальмстад Заявка 14 3 7 4 10 - 11 16
11. Сириус Заявка 13 4 3 6 15 - 25 15
12. Дегерфорс 0:2 Заявка 14 4 3 7 14 - 23 15
13. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Эльфсборг 2:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Кальмар Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Дегерфорс 0:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг 2:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
6. Хаммарбю 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Гётеборг 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
8. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Хальмстад Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. Кальмар Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
14. Дегерфорс 0:2 Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
4. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
5. Мьельбю Кричак Иван 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Радетинац Харис бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Юргорден 1:4 АИК онлайн




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