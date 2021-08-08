Финляндия: Вейккауслига 2021
КуПС
2:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Савон Саномат Ареена
Лахти
1:0
4' ГолSanteri Haarala2
1:1
5' ГолЧарльз Джеффри
2:1
15' ГолНиссилья Урхо
18' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
29' Желтая карточкаХейнонен Артту
17
Ярвинен
Ииро
8
Рангел
15
Аркивуо
Кари
20
Энинфул
Анри
10
Вирта
Эмели
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиНападающий
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
-
20 Энинфул АнриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Форсс ЛассиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
Ход матча
4'
1:0
5'
1:1
15'
2:1
18'
29'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ниссилья Урхо
|4
|0.29
|2.
|Томас Диого
|4
|0.29
|3.
|Santeri Haarala2
|3
|0.21
|4.
|Попович Антон
|2
|0.14
|5.
|Удо Аньекпено
|2
|0.14
|6.
|Рангел
|1
|0.07
|7.
|Видьеског Аксель
|1
|0.07
|8.
|Хейнонен Артту
|1
|0.07
|9.
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.07
|10.
|Сале Усман
|1
|0.07
|11.
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.07
|12.
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|13.
|Niba MacDonald
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чарльз Джеффри
|5
|0.33
|2.
|Ассехнун Джасин-Амин
|5 (1)
|0.33
|3.
|Канджи Макумба
|3
|0.2
|4.
|Хертси Лооренц
|2
|0.13
|5.
|Зекири Альтин
|2
|0.13
|6.
|Аркивуо Кари
|1 (1)
|0.07
|7.
|Вирта Эмели
|1
|0.07
|8.
|Лампинен Пири
|1
|0.07
|9.
|Эрвас Хавьер
|1
|0.07
|10.
|Или-Хиетанен Кристиан
|1
|0.07
|11.
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|12.
|Вийтикко Микко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рангел
|4
|0
|2.
|Попович Антон
|3
|0
|3.
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|4.
|Томас Диого
|3
|0
|5.
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|6.
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|7.
|Хейнонен Артту
|2
|0
|8.
|Santeri Haarala2
|2
|0
|9.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|10.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|11.
|Henry Uzochokwu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрвас Хавьер
|5
|0
|2.
|Канджи Макумба
|4
|0
|3.
|Лахти Тими
|4
|0
|4.
|Зекири Альтин
|2
|1
|5.
|Энинфул Анри
|3
|0
|6.
|Регеро Антонио
|3
|0
|7.
|Пеннинкангас Теему
|3
|0
|8.
|Вирта Эмели
|3
|0
|9.
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|10.
|Клинга Матти
|2
|0
|11.
|Или-Хиетанен Кристиан
|2
|0
|12.
|Хертси Лооренц
|1
|0
|13.
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|14.
|Вийтикко Микко
|1
|0
|15.
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|16.
|Лампинен Пири
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КуПС
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Лахти
|9.52% (2)
|0
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|38.1% (8)
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +13 =3 -4КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла
Лахти Последние 20 матчей: +9 =7 -4Лахти 3:0 КТП Хонка 1:1 Лахти Лахти 1:1 Мариехамн ХИФК 0:1 Лахти
Последние игры между собой
КуПС: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Лахти: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
КуПС 5:1 Лахти Вейккауслига Лахти 3:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 4:2 Лахти Кубок Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига Лахти 0:0 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 Лахти Вейккауслига КуПС 0:3 Лахти Вейккауслига КуПС 2:1 Лахти Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|26 - 7
|38
|2.
|КуПС
|2:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|21 - 10
|31
|3.
|Лахти
|1:2 Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 14
|26
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|15 - 11
|24
|6.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|7.
|ХИФК
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|Хонка
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 19
|18
|9.
|Хака
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 22
|11
|11.
|Оулу
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|12 - 26
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|КуПС
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|3.
|Лахти
|1:2 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|5.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Хонка
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|8.
|ХИФК
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Оулу
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 12
|7
|10.
|Хака
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 11
|4
|12.
|КТП
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 3
|19
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|3.
|КуПС
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|ХИФК
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Лахти
|1:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|7.
|Хонка
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|8.
|Хака
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|КТП
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|12.
|Оулу
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 14
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|2.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|6
|1
|1
|3.
|Лахти
|Чарльз Джеффри
|5
|0
|0
|4.
|Лахти
|Ассехнун Джасин-Амин
|5
|1
|0
|5.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|5
|1
|2.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|5
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1
|4.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|6
|0
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|6
|0