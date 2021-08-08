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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
КуПС
2:2
Конец матча

Стадион:
Лахти
0'
1:0
4' Гол
Santeri Haarala2
1:1
5' Гол
Чарльз Джеффри
2:1
15' Гол
Ниссилья Урхо
18' Желтая карточка
Боатенг Бисмарк
29' Желтая карточка
Хейнонен Артту
59' Желтая карточка
Хямяляйнен Танели
2:2
65' Гол
Энинфул Анри
76' Желтая карточка
Каррильо Даниэль
79' Желтая карточка
Клинга Матти
85' Желтая карточка
Энинфул Анри
88' Желтая карточка
Рангел
90'+4
21
Крайдль
Йоханнес
4
Niba
MacDonald
22
Тойвомяки
Ханри
33
Хямяляйнен
Танели
17
Ярвинен
Ииро
20
Хейнонен
Артту
19
Боатенг
Бисмарк
11
Икаунекс
Янис
29
Santeri
Haarala2
8
Рангел
25
Ниссилья
Урхо
31
Тиайнен
Йоона
22
Хертси
Лооренц
2
Лахти
Тими
5
Вийтикко
Микко
15
Аркивуо
Кари
20
Энинфул
Анри
6
Эрвас
Хавьер
10
Вирта
Эмели
21
Лампинен
Пири
59
Канджи
Макумба
9
Чарльз
Джеффри
КуПС
Лахти

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ниссилья Урхо 4 0.29
2. Томас Диого 4 0.29
3. Santeri Haarala2 3 0.21
4. Попович Антон 2 0.14
5. Удо Аньекпено 2 0.14
6. Рангел 1 0.07
7. Видьеског Аксель 1 0.07
8. Хейнонен Артту 1 0.07
9. Тойвомяки Ханри 1 0.07
10. Сале Усман 1 0.07
11. Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.07
12. Каррильо Даниэль II 0 0
13. Niba MacDonald 0 0
Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чарльз Джеффри 5 0.33
2. Ассехнун Джасин-Амин 5 (1) 0.33
3. Канджи Макумба 3 0.2
4. Хертси Лооренц 2 0.13
5. Зекири Альтин 2 0.13
6. Аркивуо Кари 1 (1) 0.07
7. Вирта Эмели 1 0.07
8. Лампинен Пири 1 0.07
9. Энинфул Анри 1 0.07
10. Эрвас Хавьер 1 0.07
11. Или-Хиетанен Кристиан 1 0.07
12. Кубронн Жан-Кристоф 0 0
13. Вийтикко Микко 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Рангел 5 0
2. Попович Антон 3 0
3. Боатенг Бисмарк 3 0
4. Томас Диого 3 0
5. Ниссилья Урхо 2 0
6. Тойвомяки Ханри 2 0
7. Хейнонен Артту 2 0
8. Santeri Haarala2 2 0
9. Пирттийоки Юхо 1 0
10. Каррильо Даниэль II 1 0
11. Удо Аньекпено 1 0
12. Henry Uzochokwu 1 0
13. Хямяляйнен Танели 1 0
Лахти
# Игрок      
1. Эрвас Хавьер 5 0
2. Канджи Макумба 4 0
3. Лахти Тими 4 0
4. Энинфул Анри 4 0
5. Зекири Альтин 2 1
6. Клинга Матти 3 0
7. Регеро Антонио 3 0
8. Пеннинкангас Теему 3 0
9. Вирта Эмели 3 0
10. Ассехнун Джасин-Амин 3 0
11. Или-Хиетанен Кристиан 2 0
12. Хертси Лооренц 1 0
13. Кубронн Жан-Кристоф 1 0
14. Вийтикко Микко 1 0
15. Чарльз Джеффри 1 0
16. Лампинен Пири 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 19.05% (4) 9.52% (2) 28.57% (6) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4)
 Лахти 13.04% (3) 0 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 34.78% (8)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +13 =3 -4
КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла
КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК Интер Турку 1:0 КуПС КуПС 2:1 Хонка
Лахти Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Лахти 3:0 КТП Хонка 1:1 Лахти Лахти 1:1 Мариехамн ХИФК 0:1 Лахти
Лахти 2:1 СЯК Сейнайоки Интер Турку 1:1 Лахти Лахти 0:0 ХИФК Хака 1:1 Лахти Лахти 3:1 Ильвес Мариехамн 0:3 Лахти Лахти 1:0 Хонка ХИК 2:0 Лахти Лахти 2:4 КуПС Лахти 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 Лахти Лахти 3:0 КТП Лахти 1:1 ХИК Лахти 2:1 ХИФК Хонка 2:1 Лахти Лахти 0:0 Хака

Последние игры между собой

КуПС: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Лахти: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Лахти 2:4 КуПС Вейккауслига Лахти 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 3:0 Лахти Вейккауслига КуПС 1:0 Лахти Кубок
КуПС 5:1 Лахти Вейккауслига Лахти 3:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 4:2 Лахти Кубок Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига Лахти 0:0 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 Лахти Вейккауслига КуПС 0:3 Лахти Вейккауслига КуПС 2:1 Лахти Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 15 12 2 1 26 - 7 38
2. КуПС Заявка 14 9 2 3 21 - 11 29
3. Лахти Заявка 15 7 6 2 23 - 15 27
4. Интер Турку Заявка 15 8 2 5 23 - 14 26
5. СЯК Сейнайоки Заявка 14 7 3 4 15 - 11 24
6. Ильвес Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
7. ХИФК Заявка 13 5 5 3 13 - 11 20
8. Хонка Заявка 15 5 3 7 20 - 20 18
9. Хака Заявка 14 3 3 8 11 - 18 12
10. Мариехамн Заявка 14 3 2 9 9 - 22 11
11. Оулу Заявка 15 3 1 11 12 - 26 10
12. КТП Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Интер Турку Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3. КуПС Заявка 8 5 2 1 11 - 5 17
4. Лахти Заявка 8 5 2 1 14 - 8 17
5. Ильвес Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
6. СЯК Сейнайоки Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Хонка Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
8. ХИФК Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Оулу Заявка 8 2 1 5 5 - 12 7
10. Хака Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
11. Мариехамн Заявка 7 1 1 5 3 - 11 4
12. КТП Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 8 6 1 1 11 - 3 19
2. СЯК Сейнайоки Заявка 7 4 1 2 6 - 4 13
3. КуПС Заявка 6 4 0 2 10 - 6 12
4. ХИФК Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Лахти Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
6. Интер Турку Заявка 7 3 0 4 10 - 8 9
7. Хонка Заявка 8 2 2 4 11 - 12 8
8. Хака Заявка 8 2 1 5 7 - 10 7
9. Мариехамн Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10. КТП Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
11. Ильвес Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
12. Оулу Заявка 7 1 0 6 7 - 14 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
2. Интер Турку Кялльман Беньямин 6 1 1
3. Лахти Чарльз Джеффри 5 0 0
4. Лахти Ассехнун Джасин-Амин 5 1 0
5. КуПС Ниссилья Урхо 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
2. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 5 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
4. КТП Рамадингайе Давид 6 0
5. СЯК Сейнайоки Мурило 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Хейнонен Артту получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Боатенг Бисмарк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Ниссилья Урхо бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Чарльз Джеффри бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Santeri Haarala бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч КуПС 2:2 Лахти онлайн




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