Финляндия: Вейккауслига 2021
Хонка
1:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
Ильвес
5' Желтая карточкаМиеттунен Тату
1:0
17' ГолАлегрия Хуан
13
Мюррей
Тим
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
19
Алегрия
Хуан
14
Сийра
Тууре
18
Бланко
Хеан
19
Мёммё
Ээту
- Основной состав
-
13 Мюррей ТимВратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Алегрия ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
- Нападающий
-
18 Бланко ХеанНападающий
-
19 Мёммё ЭэтуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гбе ВигориЗащитник
-
70 Roger TorresПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Отенг ЭрикПолузащитник
-
11 Сарр МомодуНападающий
-
10 Hernan Luna
-
Главный тренер: Висс Яркко
Ход матча
17'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кауфманн Лукас
|3 (2)
|0.2
|2.
|Донгу Жан
|3
|0.2
|3.
|Саваж Демба
|3 (1)
|0.2
|4.
|Darren Smith III
|2
|0.13
|5.
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0.07
|6.
|Хатакка Дани
|1
|0.07
|7.
|Пююхтя Никлас
|1
|0.07
|8.
|Рале Матиас
|1
|0.07
|9.
|Алегрия Хуан
|1
|0.07
|10.
|Коскинен Отсо
|1 (1)
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вертайнен Ээту
|4
|0.27
|2.
|Мёммё Ээту
|4
|0.27
|3.
|Миеттунен Тату
|2
|0.13
|4.
|Отенг Эрик
|1
|0.07
|5.
|Бланко Хеан
|1
|0.07
|6.
|Hernan Luna
|1
|0.07
|7.
|Озджелик Таха
|1
|0.07
|8.
|Янтти Теему
|0
|0
|9.
|Roger Torres
|0
|0
|10.
|Ветели Йоона
|0
|0
|11.
|Арифи Дони
|0
|0
|12.
|Patrick Loa Loa
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1
|2.
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|3.
|Хатакка Дани
|4
|0
|4.
|Кауфманн Лукас
|3
|0
|5.
|Модесто Руй
|3
|0
|6.
|Алегрия Хуан
|1
|1
|7.
|Darren Smith III
|2
|0
|8.
|Коски Вилле
|2
|0
|9.
|Коскинен Отсо
|2
|0
|10.
|Аалто Хенри
|1
|0
|11.
|Хейккиля Тапио
|1
|0
|12.
|Левянен Йонас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Patrick Loa Loa
|4
|0
|2.
|Roger Torres
|3
|0
|3.
|Сийра Тууре
|3
|0
|4.
|Катц Калле
|3
|0
|5.
|Арифи Дони
|3
|0
|6.
|Миеттунен Тату
|2
|0
|7.
|Ветели Йоона
|2
|0
|8.
|Бланко Хеан
|1
|0
|9.
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|10.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|11.
|Янтти Теему
|1
|0
|12.
|Сарр Момоду
|1
|0
|13.
|Алмен Микаэль
|1
|0
|14.
|Оллила Туомас
|1
|0
|15.
|Мёммё Ээту
|1
|0
|16.
|Гбе Вигори
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хонка
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|Ильвес
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Хонка Последние 20 матчей: +6 =5 -9Интер Турку 2:2 Хонка Хонка 0:1 Домжале Хонка 1:1 Лахти Домжале 1:1 Хонка
Ильвес Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ильвес 1:0 Оулу КуПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:0 Хака
Последние игры между собой
Хонка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Ильвес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|26 - 7
|38
|2.
|КуПС
|2:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|21 - 10
|31
|3.
|Лахти
|1:2 Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 14
|26
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|15 - 11
|24
|6.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|7.
|ХИФК
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|Хонка
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 19
|18
|9.
|Хака
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 22
|11
|11.
|Оулу
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|12 - 26
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|КуПС
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|3.
|Лахти
|1:2 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|5.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Хонка
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|8.
|ХИФК
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Оулу
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 12
|7
|10.
|Хака
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 11
|4
|12.
|КТП
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 3
|19
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|3.
|КуПС
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|ХИФК
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Лахти
|1:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|7.
|Хонка
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|8.
|Хака
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|КТП
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Ильвес
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|12.
|Оулу
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 14
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|2.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|6
|1
|1
|3.
|Лахти
|Чарльз Джеффри
|5
|0
|0
|4.
|Лахти
|Ассехнун Джасин-Амин
|5
|1
|0
|5.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|5
|1
|2.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|5
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1
|4.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|6
|0
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|6
|0