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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хонка
1:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Ильвес
0'
5' Желтая карточка
Миеттунен Тату
1:0
17' Гол
Алегрия Хуан
48'
13
Мюррей
Тим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Пююхтя
Никлас
6
Воутилайнен
Джерри
7
Левянен
Йонас
10
Кауфманн
Лукас
19
Алегрия
Хуан
88
Коскинен
Отсо
1
Лейслахти
Расмус
8
Янтти
Теему
16
Миеттунен
Тату
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
14
Сийра
Тууре
25
Leo
Kylloenen
18
Бланко
Хеан
19
Мёммё
Ээту
Хонка
Ильвес

Ход матча

5'
 
Миеттунен Тату
17'
Алегрия Хуан
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кауфманн Лукас 3 (2) 0.2
2. Донгу Жан 3 0.2
3. Саваж Демба 3 (1) 0.2
4. Darren Smith III 2 0.13
5. Арко-Менса Эдмунд 1 0.07
6. Хатакка Дани 1 0.07
7. Пююхтя Никлас 1 0.07
8. Рале Матиас 1 0.07
9. Алегрия Хуан 1 0.07
10. Коскинен Отсо 1 (1) 0.07
Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вертайнен Ээту 4 0.27
2. Мёммё Ээту 4 0.27
3. Миеттунен Тату 2 0.13
4. Отенг Эрик 1 0.07
5. Бланко Хеан 1 0.07
6. Hernan Luna 1 0.07
7. Озджелик Таха 1 0.07
8. Янтти Теему 0 0
9. Roger Torres 0 0
10. Ветели Йоона 0 0
11. Арифи Дони 0 0
12. Patrick Loa Loa 0 0

Карточки

Хонка
# Игрок      
1. Арко-Менса Эдмунд 5 1
2. Таммилето Дуарте 4 0
3. Хатакка Дани 4 0
4. Кауфманн Лукас 3 0
5. Модесто Руй 3 0
6. Алегрия Хуан 1 1
7. Darren Smith III 2 0
8. Коски Вилле 2 0
9. Коскинен Отсо 2 0
10. Аалто Хенри 1 0
11. Хейккиля Тапио 1 0
12. Левянен Йонас 1 0
Ильвес
# Игрок      
1. Patrick Loa Loa 4 0
2. Roger Torres 3 0
3. Сийра Тууре 3 0
4. Катц Калле 3 0
5. Арифи Дони 3 0
6. Миеттунен Тату 2 0
7. Ветели Йоона 2 0
8. Бланко Хеан 1 0
9. Аспегрен Фелипе 1 0
10. Вертайнен Ээту 1 0
11. Янтти Теему 1 0
12. Сарр Момоду 1 0
13. Алмен Микаэль 1 0
14. Оллила Туомас 1 0
15. Мёммё Ээту 1 0
16. Гбе Вигори 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хонка 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2)
 Ильвес 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Хонка Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Интер Турку 2:2 Хонка Хонка 0:1 Домжале Хонка 1:1 Лахти Домжале 1:1 Хонка
Рунавик 1:3 Хонка Хонка 1:0 Оулу Хонка 0:0 Рунавик Хака 1:1 Хонка Хонка 2:1 Хака КуПС 2:1 Хонка ХИФК 1:0 Хонка Оулу 0:2 Хонка Хонка 0:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:0 Хонка Хонка 1:2 Интер Турку КТП 1:3 Хонка Хонка 0:2 Мариехамн ХИК 4:2 Хонка КуПС 2:1 Хонка Хонка 0:0 ПК-35 Хельсинки
Ильвес Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ильвес 1:0 Оулу КуПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:0 Хака
КТП 1:1 Ильвес Ильвес 2:1 Интер Турку ХИК 2:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес Лахти 3:1 Ильвес Ильвес 2:0 КТП Ильвес 3:2 КуПС ХИФК 1:1 Ильвес Ильвес 0:3 ХИК Оулу 0:2 Ильвес СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес Ильвес 1:2 Оулу Ильвес 0:2 КуПС Ильвес 4:1 Хонка СЯК Сейнайоки 1:3 Ильвес Ильвес 0:2 Интер Турку

Последние игры между собой

Хонка: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Ильвес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Ильвес 4:1 Хонка Вейккауслига Хонка 3:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:2 Ильвес Вейккауслига
Ильвес 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 Ильвес Кубок Ильвес 0:1 Хонка Вейккауслига Ильвес 3:3 Хонка Вейккауслига Хонка 4:1 Ильвес Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 15 12 2 1 26 - 7 38
2. КуПС 2:1 Заявка 14 10 1 3 21 - 10 31
3. Лахти 1:2 Заявка 15 7 5 3 22 - 15 26
4. Интер Турку Заявка 15 8 2 5 23 - 14 26
5. СЯК Сейнайоки Заявка 14 7 3 4 15 - 11 24
6. Ильвес 0:1 Заявка 15 6 2 7 15 - 17 20
7. ХИФК Заявка 13 5 5 3 13 - 11 20
8. Хонка 1:0 Заявка 15 5 3 7 17 - 19 18
9. Хака Заявка 14 3 3 8 11 - 18 12
10. Мариехамн Заявка 14 3 2 9 9 - 22 11
11. Оулу Заявка 15 3 1 11 12 - 26 10
12. КТП Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
2. КуПС 2:1 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
3. Лахти 1:2 Заявка 8 5 2 1 14 - 8 17
4. Интер Турку Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
5. Ильвес 0:1 Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
6. СЯК Сейнайоки Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Хонка 1:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
8. ХИФК Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Оулу Заявка 8 2 1 5 5 - 12 7
10. Хака Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
11. Мариехамн Заявка 7 1 1 5 3 - 11 4
12. КТП Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 8 6 1 1 11 - 3 19
2. СЯК Сейнайоки Заявка 7 4 1 2 6 - 4 13
3. КуПС 2:1 Заявка 6 4 0 2 10 - 6 12
4. ХИФК Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Лахти 1:2 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
6. Интер Турку Заявка 7 3 0 4 10 - 8 9
7. Хонка 1:0 Заявка 8 2 2 4 11 - 12 8
8. Хака Заявка 8 2 1 5 7 - 10 7
9. Мариехамн Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10. КТП Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
11. Ильвес 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 10 5
12. Оулу Заявка 7 1 0 6 7 - 14 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
2. Интер Турку Кялльман Беньямин 6 1 1
3. Лахти Чарльз Джеффри 5 0 0
4. Лахти Ассехнун Джасин-Амин 5 1 0
5. КуПС Ниссилья Урхо 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
2. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 5 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
4. КТП Рамадингайе Давид 6 0
5. СЯК Сейнайоки Мурило 6 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Алегрия Хуан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Миеттунен Тату получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Ильвес
2.33
4.80
3.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хонка 1:0 Ильвес онлайн




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