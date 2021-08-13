Финляндия: Вейккауслига 2021
0:1
16' ГолВученович Александар
0:2
39' ГолВученович Александар
76' Желтая карточкаЭрвас Хавьер
10
Вирта
Эмели
15
Аркивуо
Кари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиЗащитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Форсс ЛассиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
-
10 Чиди СэмюэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Ярти ИшмаельНападающий
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
Ход матча
16'
39'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чарльз Джеффри
|5
|0.31
|2.
|Ассехнун Джасин-Амин
|5 (1)
|0.31
|3.
|Канджи Макумба
|3
|0.19
|4.
|Хертси Лооренц
|2
|0.13
|5.
|Зекири Альтин
|2
|0.13
|6.
|Аркивуо Кари
|1 (1)
|0.06
|7.
|Вирта Эмели
|1
|0.06
|8.
|Лампинен Пири
|1
|0.06
|9.
|Энинфул Анри
|1
|0.06
|10.
|Эрвас Хавьер
|1
|0.06
|11.
|Или-Хиетанен Кристиан
|1
|0.06
|12.
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|13.
|Вийтикко Микко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вученович Александар
|3
|0.2
|2.
|Ярти Ишмаель
|2
|0.13
|3.
|Малундама Хенри
|2
|0.13
|4.
|Фриберг Никлас
|1
|0.07
|5.
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.07
|6.
|Лайне Янне-Пекка
|1
|0.07
|7.
|Сааринен Сет
|1
|0.07
|8.
|Де Лукас Луии
|1
|0.07
|9.
|Бошняк Андрия
|1 (1)
|0.07
|10.
|Пурме Тино
|0
|0
|11.
|Тайнио Максимус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрвас Хавьер
|5
|0
|2.
|Канджи Макумба
|4
|0
|3.
|Лахти Тими
|4
|0
|4.
|Энинфул Анри
|4
|0
|5.
|Зекири Альтин
|2
|1
|6.
|Клинга Матти
|3
|0
|7.
|Регеро Антонио
|3
|0
|8.
|Пеннинкангас Теему
|3
|0
|9.
|Вирта Эмели
|3
|0
|10.
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|11.
|Или-Хиетанен Кристиан
|2
|0
|12.
|Хертси Лооренц
|1
|0
|13.
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|14.
|Вийтикко Микко
|1
|0
|15.
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|16.
|Лампинен Пири
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|1
|2.
|Тайнио Максимус
|3
|1
|3.
|Лун Юри
|3
|0
|4.
|Чиди Сэмюэл
|2
|0
|5.
|Малундама Хенри
|2
|0
|6.
|Фриберг Никлас
|2
|0
|7.
|Бушуе Джейкоб
|2
|0
|8.
|Бошняк Андрия
|2
|0
|9.
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|10.
|Ярти Ишмаель
|1
|0
|11.
|Хилска Антто
|1
|0
|12.
|Кёстиля Джами
|1
|0
|13.
|Вученович Александар
|1
|0
|14.
|Ойала Саломо
|1
|0
|15.
|Сааринен Сет
|1
|0
|16.
|Пурме Тино
|1
|0
|17.
|Де Лукас Луии
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лахти
|13.04% (3)
|0
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|34.78% (8)
|Хака
|0
|0
|45.45% (5)
|0
|36.36% (4)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Лахти Последние 20 матчей: +9 =7 -4КуПС 2:2 Лахти Лахти 3:0 КТП Хонка 1:1 Лахти Лахти 1:1 Мариехамн
Хака Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хака 1:0 Интер Турку ХИК 2:0 Хака КТП 0:0 Хака Хака 0:1 КуПС
Последние игры между собой
Лахти: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хака: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хака 3:1 Лахти Кубок Лахти 2:1 Хака Кубок Лахти 1:1 Хака Кубок Хака 0:3 Лахти Вейккауслига Хака 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 Хака Вейккауслига Хака 2:2 Лахти Товарищеские матчи Хака 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:1 Хака Вейккауслига Лахти 2:4 Хака Вейккауслига Хака 3:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 Хака Вейккауслига Хака 2:1 Лахти Вейккауслига Хака 1:2 Лахти Кубок лиги Лахти 0:1 Хака Товарищеские матчи Лахти 1:1 Хака Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|26 - 7
|38
|2.
|КуПС
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 11
|29
|3.
|Лахти
|0:2 Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 17
|27
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 14
|26
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|15 - 11
|24
|6.
|Ильвес
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|7.
|ХИФК
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|Хонка
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 20
|18
|9.
|Хака
|2:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 18
|15
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 22
|11
|11.
|Оулу
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|12 - 26
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|КуПС
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|4.
|Лахти
|0:2 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|5.
|Ильвес
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Хонка
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|ХИФК
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Оулу
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 12
|7
|10.
|Хака
|2:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 11
|4
|12.
|КТП
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 3
|19
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|3.
|КуПС
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|ХИФК
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Хака
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|6.
|Лахти
|0:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Интер Турку
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|8.
|Хонка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|КТП
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Ильвес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|12.
|Оулу
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 14
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|2.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|6
|1
|1
|3.
|Лахти
|Чарльз Джеффри
|5
|0
|0
|4.
|Лахти
|Ассехнун Джасин-Амин
|5
|1
|0
|5.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|5
|1
|2.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|5
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1
|4.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|6
|0
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|6
|0