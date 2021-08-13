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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Лахти
0:2
Второй тайм: 77'

Стадион:
Хака
0'
0:1
16' Гол
Вученович Александар
0:2
39' Гол
Вученович Александар
76' Желтая карточка
Эрвас Хавьер
77'
25
Регеро
Антонио
13
Кубронн
Жан-Кристоф
10
Вирта
Эмели
5
Вийтикко
Микко
15
Аркивуо
Кари
8
Клинга
Матти
17
Сейдиу
Арлинд
6
Эрвас
Хавьер
21
Лампинен
Пири
59
Канджи
Макумба
9
Чарльз
Джеффри
1
Хиландер
Мика
18
Сааринен
Сет
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
20
Малундама
Хенри
17
Лайне
Янне-Пекка
6
Бушуе
Джейкоб
15
Пурме
Тино
10
Чиди
Сэмюэл
8
Вученович
Александар
7
Хилска
Антто
Лахти
Хака

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чарльз Джеффри 5 0.31
2. Ассехнун Джасин-Амин 5 (1) 0.31
3. Канджи Макумба 3 0.19
4. Хертси Лооренц 2 0.13
5. Зекири Альтин 2 0.13
6. Аркивуо Кари 1 (1) 0.06
7. Вирта Эмели 1 0.06
8. Лампинен Пири 1 0.06
9. Энинфул Анри 1 0.06
10. Эрвас Хавьер 1 0.06
11. Или-Хиетанен Кристиан 1 0.06
12. Кубронн Жан-Кристоф 0 0
13. Вийтикко Микко 0 0
Хака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вученович Александар 3 0.2
2. Ярти Ишмаель 2 0.13
3. Малундама Хенри 2 0.13
4. Фриберг Никлас 1 0.07
5. Аувинен Ээро-Матти 1 0.07
6. Лайне Янне-Пекка 1 0.07
7. Сааринен Сет 1 0.07
8. Де Лукас Луии 1 0.07
9. Бошняк Андрия 1 (1) 0.07
10. Пурме Тино 0 0
11. Тайнио Максимус 0 0

Карточки

Лахти
# Игрок      
1. Эрвас Хавьер 5 0
2. Канджи Макумба 4 0
3. Лахти Тими 4 0
4. Энинфул Анри 4 0
5. Зекири Альтин 2 1
6. Клинга Матти 3 0
7. Регеро Антонио 3 0
8. Пеннинкангас Теему 3 0
9. Вирта Эмели 3 0
10. Ассехнун Джасин-Амин 3 0
11. Или-Хиетанен Кристиан 2 0
12. Хертси Лооренц 1 0
13. Кубронн Жан-Кристоф 1 0
14. Вийтикко Микко 1 0
15. Чарльз Джеффри 1 0
16. Лампинен Пири 1 0
Хака
# Игрок      
1. Аувинен Ээро-Матти 3 1
2. Тайнио Максимус 3 1
3. Лун Юри 3 0
4. Чиди Сэмюэл 2 0
5. Малундама Хенри 2 0
6. Фриберг Никлас 2 0
7. Бушуе Джейкоб 2 0
8. Бошняк Андрия 2 0
9. Лайне Янне-Пекка 2 0
10. Ярти Ишмаель 1 0
11. Хилска Антто 1 0
12. Кёстиля Джами 1 0
13. Вученович Александар 1 0
14. Ойала Саломо 1 0
15. Сааринен Сет 1 0
16. Пурме Тино 1 0
17. Де Лукас Луии 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лахти 13.04% (3) 0 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 34.78% (8)
 Хака 0 0 45.45% (5) 0 36.36% (4) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Лахти Последние 20 матчей: +9 =7 -4
КуПС 2:2 Лахти Лахти 3:0 КТП Хонка 1:1 Лахти Лахти 1:1 Мариехамн
ХИФК 0:1 Лахти Лахти 2:1 СЯК Сейнайоки Интер Турку 1:1 Лахти Лахти 0:0 ХИФК Хака 1:1 Лахти Лахти 3:1 Ильвес Мариехамн 0:3 Лахти Лахти 1:0 Хонка ХИК 2:0 Лахти Лахти 2:4 КуПС Лахти 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 Лахти Лахти 3:0 КТП Лахти 1:1 ХИК Лахти 2:1 ХИФК Хонка 2:1 Лахти
Хака Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хака 1:0 Интер Турку ХИК 2:0 Хака КТП 0:0 Хака Хака 0:1 КуПС
Ильвес 1:0 Хака Хака 1:1 Хонка Хонка 2:1 Хака Хака 1:1 Лахти Хака 1:2 ХИК КуПС 1:2 Хака Мариехамн 0:3 Хака Хака 0:3 КТП Интер Турку 2:1 Хака ХИФК 2:0 Хака Интер Турку 1:0 Хака Хонка 1:0 Хака Хака 3:0 Мариехамн Хака 0:1 Мариехамн КуПС 2:3 Хака Лахти 0:0 Хака

Последние игры между собой

Лахти: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хака: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хака 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 Хака Вейккауслига Хака 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:1 Хака Кубок
Хака 3:1 Лахти Кубок Лахти 2:1 Хака Кубок Лахти 1:1 Хака Кубок Хака 0:3 Лахти Вейккауслига Хака 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 Хака Вейккауслига Хака 2:2 Лахти Товарищеские матчи Хака 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:1 Хака Вейккауслига Лахти 2:4 Хака Вейккауслига Хака 3:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 Хака Вейккауслига Хака 2:1 Лахти Вейккауслига Хака 1:2 Лахти Кубок лиги Лахти 0:1 Хака Товарищеские матчи Лахти 1:1 Хака Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 15 12 2 1 26 - 7 38
2. КуПС Заявка 14 9 2 3 21 - 11 29
3. Лахти 0:2 Заявка 16 7 6 3 23 - 17 27
4. Интер Турку Заявка 15 8 2 5 23 - 14 26
5. СЯК Сейнайоки Заявка 14 7 3 4 15 - 11 24
6. Ильвес Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
7. ХИФК Заявка 13 5 5 3 13 - 11 20
8. Хонка Заявка 15 5 3 7 20 - 20 18
9. Хака 2:0 Заявка 15 4 3 8 13 - 18 15
10. Мариехамн Заявка 14 3 2 9 9 - 22 11
11. Оулу Заявка 15 3 1 11 12 - 26 10
12. КТП Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Интер Турку Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3. КуПС Заявка 8 5 2 1 11 - 5 17
4. Лахти 0:2 Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
5. Ильвес Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
6. СЯК Сейнайоки Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Хонка Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
8. ХИФК Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Оулу Заявка 8 2 1 5 5 - 12 7
10. Хака 2:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
11. Мариехамн Заявка 7 1 1 5 3 - 11 4
12. КТП Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 8 6 1 1 11 - 3 19
2. СЯК Сейнайоки Заявка 7 4 1 2 6 - 4 13
3. КуПС Заявка 6 4 0 2 10 - 6 12
4. ХИФК Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Хака 2:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 10 10
6. Лахти 0:2 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Интер Турку Заявка 7 3 0 4 10 - 8 9
8. Хонка Заявка 8 2 2 4 11 - 12 8
9. Мариехамн Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10. КТП Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
11. Ильвес Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
12. Оулу Заявка 7 1 0 6 7 - 14 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
2. Интер Турку Кялльман Беньямин 6 1 1
3. Лахти Чарльз Джеффри 5 0 0
4. Лахти Ассехнун Джасин-Амин 5 1 0
5. КуПС Ниссилья Урхо 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
2. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 5 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
4. КТП Рамадингайе Давид 6 0
5. СЯК Сейнайоки Мурило 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Вученович Александар бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Вученович Александар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
Хака
50.00
3.50
2.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лахти 0:2 Хака онлайн




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