Швеция: Аллсвенскан 2021
Дегерфорс
3:0
Конец матча
Стадион: Стора Валла
Хеккен
7' Желтая карточкаФальцетас Александр
11' Желтая карточкаАбрахамссон Петер
1:0
12' ПенальтиБертильссон Юхан
2:0
26' ГолСаиди Абдельрахман
38' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
45' Желтая карточкаХаммар Юхан
3:0
45' ПенальтиЭдвардсен Виктор
25
Галь
Джеффри
15
Сабеткар
Шон
21
Карлен
Адам
17
Край
Антон
- Основной состав
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
-
15 Сабеткар ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мааруф СамирПолузащитник
- Нападающий
-
16 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
Ход матча
12'
1:0
26'
38'
45'
45'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдвардсен Виктор
|8 (1)
|0.53
|2.
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.2
|3.
|Бертильссон Юхан
|3 (1)
|0.2
|4.
|Аяз Ферхад
|1
|0.07
|5.
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.07
|6.
|Карлен Адам
|1
|0.07
|7.
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|8.
|Гравиус Христос
|0
|0
|9.
|Линделль Эрик
|0
|0
|10.
|Абрахам Саргон
|0
|0
|11.
|Гранат Густав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Еремеефф Александер
|7 (4)
|0.47
|2.
|Траоре Бени
|2
|0.13
|3.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.13
|4.
|Ирандуст Далехо
|2
|0.13
|5.
|Валемарк Патрик
|2
|0.13
|6.
|Бенгтссон Лео
|2
|0.13
|7.
|Юссеф Али
|2
|0.13
|8.
|Ольссон Мартин
|1
|0.07
|9.
|Экполо Годсвилл
|1
|0.07
|10.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.07
|11.
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян II
|4
|0
|2.
|Гравиус Христос
|3
|0
|3.
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|4.
|Экрот Оливер
|3
|0
|5.
|Карлен Адам
|3
|0
|6.
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|7.
|Сабеткар Шон
|2
|0
|8.
|Край Антон
|1
|0
|9.
|Тамими Джонатан
|1
|0
|10.
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|11.
|Линделль Эрик
|1
|0
|12.
|Гранат Густав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фальцетас Александр
|5
|0
|2.
|Хаммар Юхан
|4
|0
|3.
|Берггрен Густав
|4
|0
|4.
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|5.
|Ольссон Мартин
|2
|1
|6.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|7.
|Фрайберг Эрик
|3
|0
|8.
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|9.
|Еремеефф Александер
|2
|0
|10.
|Дальберг Понтус
|2
|0
|11.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|12.
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|13.
|Валемарк Патрик
|2
|0
|14.
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|15.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|16.
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|17.
|Траоре Бени
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дегерфорс
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|Хеккен
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
Предыдущие игры
Дегерфорс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Сириус 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:5 Мальмё
Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Эстерсунд Дегерфорс 2:2 Юргорден Хальмстад 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:0 Юргорден Мьельбю 1:0 Дегерфорс Гётеборг 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Кальмар АИК 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 ГАИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Юргорден 3:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Норрбю Дегерфорс 3:4 Вестерос
Хеккен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг
Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё Хальмстад 1:0 Хеккен Хеккен 4:1 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Дегерфорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Хеккен: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|2.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|33 - 19
|30
|3.
|АИК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 17
|23
|6.
|Кальмар
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 16
|21
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 15
|20
|8.
|Хеккен
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 24
|18
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|11 - 12
|17
|12.
|Сириус
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 25
|16
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 22
|14
|14.
|Эребру
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 27
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|6.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Сириус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|5.
|Хеккен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|6.
|Кальмар
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|8.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|10.
|АИК
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|3.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|8
|0
|0
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|5
|0
|5.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0