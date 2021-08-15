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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Дегерфорс
3:0
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
7' Желтая карточка
Фальцетас Александр
11' Желтая карточка
Абрахамссон Петер
1:0
12' Пенальти
Бертильссон Юхан
2:0
26' Гол
Саиди Абдельрахман
38' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
45' Желтая карточка
Хаммар Юхан
3:0
45' Пенальти
Эдвардсен Виктор
90'+5
25
Галь
Джеффри
4
Яневски
Даниэль
15
Сабеткар
Шон
7
Ольссон
Себастьян
II
2
Гранат
Густав
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
9
Бертильссон
Юхан
16
Эдвардсен
Виктор
19
Саиди
Абдельрахман
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
3
Хаммар
Юхан
22
Карлссон
Тобиас
III
14
Сверриссон
Оскар
17
Берггрен
Густав
6
Фальцетас
Александр
19
Ирандуст
Далехо
23
Валемарк
Патрик
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
Дегерфорс
3-4-3
Хеккен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдвардсен Виктор 8 (1) 0.53
2. Саиди Абдельрахман 3 0.2
3. Бертильссон Юхан 3 (1) 0.2
4. Аяз Ферхад 1 0.07
5. Дальстрём Виллиам 1 0.07
6. Карлен Адам 1 0.07
7. Ольссон Себастьян II 0 0
8. Гравиус Христос 0 0
9. Линделль Эрик 0 0
10. Абрахам Саргон 0 0
11. Гранат Густав 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Еремеефф Александер 7 (4) 0.47
2. Траоре Бени 2 0.13
3. Хейнтс Тобиас 2 0.13
4. Ирандуст Далехо 2 0.13
5. Валемарк Патрик 2 0.13
6. Бенгтссон Лео 2 0.13
7. Юссеф Али 2 0.13
8. Ольссон Мартин 1 0.07
9. Экполо Годсвилл 1 0.07
10. Линдгрен Расмус 1 0.07
11. Берггрен Густав 0 0

Карточки

Дегерфорс
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян II 4 0
2. Гравиус Христос 3 0
3. Диавара Исмаэль 3 0
4. Экрот Оливер 3 0
5. Карлен Адам 3 0
6. Саиди Абдельрахман 2 0
7. Сабеткар Шон 2 0
8. Край Антон 1 0
9. Тамими Джонатан 1 0
10. Эдвардсен Виктор 1 0
11. Линделль Эрик 1 0
12. Гранат Густав 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Фальцетас Александр 5 0
2. Хаммар Юхан 4 0
3. Берггрен Густав 4 0
4. Бенгтссон Лео 4 0
5. Ольссон Мартин 2 1
6. Линдгрен Расмус 3 0
7. Фрайберг Эрик 3 0
8. Абрахамссон Петер 3 0
9. Еремеефф Александер 2 0
10. Дальберг Понтус 2 0
11. Хейнтс Тобиас 2 0
12. Ирандуст Далехо 2 0
13. Валемарк Патрик 2 0
14. Карлссон Тобиас III 1 0
15. Тойвио Йоона 1 0
16. Экполо Годсвилл 1 0
17. Траоре Бени 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дегерфорс 5.88% (1) 23.53% (4) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 23.53% (4)
 Хеккен 9.09% (2) 13.64% (3) 22.73% (5) 31.82% (7) 13.64% (3) 9.09% (2)

Предыдущие игры

Дегерфорс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Сириус 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:5 Мальмё
Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Эстерсунд Дегерфорс 2:2 Юргорден Хальмстад 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:0 Юргорден Мьельбю 1:0 Дегерфорс Гётеборг 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Кальмар АИК 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 ГАИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Юргорден 3:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Норрбю Дегерфорс 3:4 Вестерос
Хеккен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг
Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё Хальмстад 1:0 Хеккен Хеккен 4:1 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Дегерфорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Хеккен: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Хеккен 3:4 Дегерфорс Товарищеские матчи Хеккен 2:0 Дегерфорс Товарищеские матчи Дегерфорс 1:2 Хеккен Суперэттан Хеккен 3:0 Дегерфорс Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 15 10 3 2 26 - 12 33
2. Мальмё Заявка 15 9 3 3 33 - 19 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5. Хаммарбю Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Кальмар Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
7. Норрчёпинг Заявка 14 6 2 6 18 - 15 20
8. Хеккен Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
9. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
10. Дегерфорс Заявка 15 5 3 7 17 - 24 18
11. Хальмстад Заявка 15 3 8 4 11 - 12 17
12. Сириус Заявка 14 4 4 6 15 - 25 16
13. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 16 - 22 14
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Дегерфорс Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
14. Варберг БоИС Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
5. Хеккен Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
6. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
7. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
8. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
10. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 8 0 0
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
5. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
Весь список
Где смотреть матч Дегерфорс 3:0 Хеккен онлайн




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