Швеция: Суперэттан 2021
Васалунд
0:0
Первый тайм: 37'
Фалькенберг
21
Азизи
Пешрав
23
Жорж
Шарбель
26
Авдич
Денни
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
-
26 Авдич ДенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
-
22 Энглунд ЛеоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Озен МахмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Адеми ЛорикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
Ход матча
25'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Маи
|5
|0.31
|2.
|Андуе Александер
|3
|0.19
|3.
|Вамбани Антони
|3
|0.19
|4.
|Авдич Денни
|2
|0.13
|5.
|Жорж Шарбель
|2
|0.13
|6.
|Васич Никола
|1
|0.06
|7.
|Дурмаз Элиас
|1
|0.06
|8.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.06
|9.
|Энгберг Фрей
|0
|0
|10.
|Ясуока Такуто
|0
|0
|11.
|Мыцу Раду
|0
|0
|12.
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|13.
|Дуранич Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0.19
|2.
|Кизито Кваме
|3
|0.19
|3.
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.13
|4.
|Энглунд Тобиас
|1
|0.06
|5.
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.06
|6.
|Веде Антон
|1
|0.06
|7.
|Силисуфай Эди
|1
|0.06
|8.
|Нильссон Мелькер
|1
|0.06
|9.
|Бьерклунд Калле
|1
|0.06
|10.
|Адриан Самуэль
|0
|0
|11.
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|12.
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Кебба
|6
|0
|2.
|Траоре Маи
|3
|1
|3.
|Вамбани Антони
|4
|0
|4.
|Жорж Шарбель
|2
|1
|5.
|Авдич Денни
|3
|0
|6.
|Дуранич Александр
|1
|1
|7.
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|8.
|Ангер Филип
|2
|0
|9.
|Васич Никола
|2
|0
|10.
|Салем Адам Ид
|2
|0
|11.
|Азизи Пешрав
|1
|0
|12.
|Мыцу Раду
|1
|0
|13.
|Вистрём Филип
|1
|0
|14.
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|15.
|Затор Доминик
|1
|0
|16.
|Андуе Александер
|1
|0
|17.
|Ясуока Такуто
|1
|0
|18.
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
|19.
|Хиен Исак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адриан Самуэль
|7
|0
|2.
|Норен Аксель
|3
|0
|3.
|Карлссон Тобиас II
|3
|0
|4.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|5.
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|6.
|Карлссон Кристоффер
|1
|0
|7.
|Веде Антон
|1
|0
|8.
|Энглунд Тобиас
|1
|0
|9.
|Озен Махмут
|1
|0
|10.
|Даль Линус
|1
|0
|11.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|12.
|Хинтса Оливер
|1
|0
|13.
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|14.
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|15.
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Васалунд
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|38.89% (7)
|Фалькенберг
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Васалунд Последние 20 матчей: +6 =2 -12ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд
Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд АИК 0:2 Васалунд Васалунд 1:3 Броммапойкарна Соллентуна 3:2 Васалунд
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =3 -13Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг
Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Утсиктенс 1:3 Фалькенберг Мальмё 4:2 Фалькенберг
Последние игры между собой
Васалунд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 17
|31
|2.
|Норрбю
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|3.
|Вернаму
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|18 - 11
|30
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 12
|30
|5.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 17
|27
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 18
|25
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 16
|22
|9.
|Эстер
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 15
|19
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 22
|18
|11.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|13 - 17
|18
|12.
|Браге
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|13.
|Акрополис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|14.
|Вестерос
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 28
|14
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 6
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|3.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|6.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|7.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|9.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|12.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|14.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|3 - 5
|8
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|14.
|Вестерос
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|6
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0