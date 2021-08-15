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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Васалунд
3:1
Конец матча
Фалькенберг
0'
26' Желтая карточка
Норен Аксель
48' Желтая карточка
Булут Экин
1:0
54' Гол
Васич Никола
1:1
71' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
2:1
72' Гол
Булут Экин
77' Желтая карточка
Васич Никола
90' Желтая карточка
Адриан Самуэль
90' Красная карточка
Адриан Самуэль
3:1
90' Пенальти
Булут Экин
90'+7
1
Мыцу
Раду
21
Азизи
Пешрав
3
Хиен
Исак
4
Вистрём
Филип
24
Салем
Адам
Ид
8
Сёдерберг
Даниэль
23
Жорж
Шарбель
26
Авдич
Денни
2
Энгберг
Фрей
9
Васич
Никола
7
Булут
Экин
31
Норинг
Виктор
18
Боргстрем
Линус
4
Норен
Аксель
37
Ludvig
Oehman
22
Эрикссон
Адам
6
Веде
Антон
28
Нильссон
Мелькер
17
Адриан
Самуэль
9
Хинтса
Оливер
12
Карлссон
Кристоффер
45
Бергмарк-Виберг
Адам
Васалунд
3-5-2
Фалькенберг
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Васалунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Маи 5 0.31
2. Андуе Александер 3 0.19
3. Вамбани Антони 3 0.19
4. Васич Никола 2 0.13
5. Булут Экин 2 (1) 0.13
6. Авдич Денни 2 0.13
7. Жорж Шарбель 2 0.13
8. Дурмаз Элиас 1 0.06
9. Цискаридзе Зураб 1 0.06
10. Энгберг Фрей 0 0
11. Ясуока Такуто 0 0
12. Мыцу Раду 0 0
13. Думбия Ибрагим 0 0
14. Дуранич Александр 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергмарк-Виберг Адам 4 0.25
2. Кизито Кваме 3 0.19
3. Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.13
4. Энглунд Тобиас 1 0.06
5. Карлссон Тобиас II 1 0.06
6. Веде Антон 1 0.06
7. Силисуфай Эди 1 0.06
8. Нильссон Мелькер 1 0.06
9. Бьерклунд Калле 1 0.06
10. Адриан Самуэль 0 0
11. Умар Бала Мохаммед 0 0
12. Сёдерстрём Карл 0 0
13. Ludvig Oehman 0 0

Карточки

Васалунд
# Игрок      
1. Сисей Кебба 6 0
2. Траоре Маи 3 1
3. Вамбани Антони 4 0
4. Жорж Шарбель 2 1
5. Авдич Денни 3 0
6. Васич Никола 3 0
7. Дуранич Александр 1 1
8. Цискаридзе Зураб 2 0
9. Ангер Филип 2 0
10. Салем Адам Ид 2 0
11. Азизи Пешрав 1 0
12. Мыцу Раду 1 0
13. Вистрём Филип 1 0
14. Булут Экин 1 0
15. Дурмаз Элиас 1 0
16. Затор Доминик 1 0
17. Андуе Александер 1 0
18. Ясуока Такуто 1 0
19. Сёдерберг Даниэль 1 0
20. Хиен Исак 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Адриан Самуэль 8 1
2. Норен Аксель 4 0
3. Карлссон Тобиас II 3 0
4. Бергмарк-Виберг Адам 3 0
5. Гарбетт Мэттью 2 0
6. Карлссон Кристоффер 1 0
7. Веде Антон 1 0
8. Энглунд Тобиас 1 0
9. Озен Махмут 1 0
10. Даль Линус 1 0
11. Силисуфай Эди 1 0
12. Хинтса Оливер 1 0
13. Нильссон Мелькер 1 0
14. Бьерклунд Калле 1 0
15. Умар Бала Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Васалунд 4.76% (1) 4.76% (1) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 38.1% (8)
 Фалькенберг 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 33.33% (5) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Васалунд Последние 20 матчей: +6 =2 -12
ГАИС 2:0 Васалунд Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд
Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд АИК 0:2 Васалунд Васалунд 1:3 Броммапойкарна Соллентуна 3:2 Васалунд
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг
Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Утсиктенс 1:3 Фалькенберг Мальмё 4:2 Фалькенберг

Последние игры между собой

Васалунд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фалькенберг 0:3 Васалунд Суперэттан Васалунд 0:0 Фалькенберг Шведский кубок Фалькенберг 5:0 Васалунд Суперэттан Васалунд 0:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 16 9 4 3 27 - 17 31
2. Норрбю Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
3. Вернаму Заявка 16 9 3 4 18 - 11 30
4. Хельсинборг Заявка 16 9 3 4 25 - 12 30
5. Треллеборг Заявка 16 8 5 3 22 - 17 29
6. Сундсвалль Заявка 16 7 4 5 23 - 18 25
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 16 6 4 6 22 - 16 22
9. Эстер Заявка 16 5 4 7 12 - 15 19
10. Эргрюте Заявка 16 4 6 6 16 - 22 18
11. Браге Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12. Акрополис Заявка 16 4 5 7 14 - 25 17
13. ГАИС Заявка 16 5 2 9 13 - 18 17
14. Вестерос Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
15. Васалунд Заявка 16 5 1 10 21 - 29 16
16. Фалькенберг Заявка 16 3 3 10 15 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 9 7 2 0 16 - 6 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
3. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
5. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
6. Сундсвалль Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
7. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
8. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
9. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
10. Васалунд Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
11. Эстер Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
12. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
13. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
14. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 8 2 1 5 3 - 6 7
10. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
14. Вестерос Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 6 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Норен Аксель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Васалунд 3:1 Фалькенберг онлайн




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