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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Юргорден
0' 38'
13
Эрикссон
Карлйохан
15
Кричак
Иван
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
5
Ходжич
Кадир
9
Нильссон
Джоэл
12
Лёфквист
Дэвид
7
Густафссон
Виктор
23
Блумквист
Андреас
11
Сарр
Амин
16
Бергстрем
Якоб
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
9
Радетинац
Харис
16
Лёфгрен
Йеспер
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
17
Хольмберг
Карл
19
Беркрот
Никлас
Мьельбю
4-4-2
Юргорден
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергстрем Якоб 3 0.2
2. Моро Мамудо 3 0.2
3. Нильссон Джоэл 2 0.13
4. Сарр Амин 2 0.13
5. Бьёркандер Эрик 1 0.07
6. Лёфквист Дэвид 0 0
7. Аду Энох 0 0
8. Блумквист Андреас 0 0
9. Ходжич Кадир 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.33
2. Беркрот Никлас 3 0.2
3. Чилуфя Эдвард 3 0.2
4. Финнделл Хампус 3 0.2
5. Эрикссон Магнус 2 0.13
6. Радетинац Харис 2 0.13
7. Ларссон Якоб 2 0.13
8. Банда Эммануэль 2 0.13
9. Хольмберг Карл 1 0.07
10. Лёфгрен Йеспер 1 0.07
11. Шуллер Расмус 0 0
12. Кёкк Эллиот 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Кричак Иван 5 0
2. Аду Энох 2 1
3. Густавссон Йеспер 3 0
4. Ватсон Макс 3 0
5. Лёфквист Дэвид 3 0
6. Ходжич Кадир 2 0
7. Густафссон Виктор 2 0
8. Эрикссон Карлйохан 1 0
9. Нильссон Джоэл 1 0
10. Моро Мамудо 1 0
11. Бергстрем Якоб 1 0
12. Карлиус Людвиг 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Ларссон Якоб 3 0
2. Шуллер Расмус 2 0
3. Витри Аслак Фонн 2 0
4. Куйович Эмир 1 0
5. Эрикссон Магнус 1 0
6. Хольмберг Карл 1 0
7. Экдаль Хьяльмар 1 0
8. Финнделл Хампус 1 0
9. Лёфгрен Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Юргорден 12.5% (3) 25% (6) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю
Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг Кальмар 0:2 Мьельбю Хельсинборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Эстерсунд Ландскруна 0:3 Мьельбю
Юргорден Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Юргорден 1:4 АИК Юргорден 2:1 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 5:1 Сириус
Хальмстад 0:0 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Дегерфорс 2:2 Юргорден Юргорден 2:3 Кальмар Юргорден 0:0 Гётеборг Хаммарбю 2:2 Юргорден Юргорден 2:0 Эстерсунд Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё Варберг БоИС 1:3 Юргорден Юргорден 1:0 Норрчёпинг Эльфсборг 0:2 Юргорден Браге 1:3 Юргорден Юргорден 0:1 Хаммарбю Юргорден 3:2 Дегерфорс Юргорден 3:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 7
Мьельбю 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Юргорден 1:2 Мьельбю Кубок Юргорден 4:0 Мьельбю Аллсвенскан
Мьельбю 0:2 Юргорден Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 4:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 3:0 Юргорден Аллсвенскан Мьельбю 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Мьельбю Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 15 9 4 2 25 - 12 31
2. Мальмё Заявка 15 9 3 3 33 - 19 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5. Хаммарбю Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Кальмар Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
7. Норрчёпинг Заявка 14 6 2 6 18 - 15 20
8. Хеккен 0:2 Заявка 15 5 4 6 23 - 20 19
9. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
10. Дегерфорс 2:0 Заявка 15 5 3 7 16 - 24 18
11. Хальмстад Заявка 15 3 8 4 11 - 12 17
12. Сириус Заявка 14 4 4 6 15 - 25 16
13. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 16 - 22 14
14. Мьельбю 0:0 Заявка 15 2 6 7 11 - 18 12
15. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Дегерфорс 2:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Хеккен 0:2 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Мьельбю 0:0 Заявка 7 2 3 2 3 - 4 9
13. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
14. Варберг БоИС Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
2. Юргорден 0:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 5 12
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
5. Хеккен 0:2 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
6. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
7. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
8. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
10. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс 2:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю 0:0 Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
2. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 8 0 0
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
5. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Юргорден
4.54
3.85
1.74
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Где смотреть матч Мьельбю 0:0 Юргорден онлайн




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