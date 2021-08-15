Швеция: Аллсвенскан 2021
Мьельбю
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Страндваллен
Юргорден
15
Кричак
Иван
11
Сарр
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сарр АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
26 Перссон НоаНападающий
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергстрем Якоб
|3
|0.2
|2.
|Моро Мамудо
|3
|0.2
|3.
|Нильссон Джоэл
|2
|0.13
|4.
|Сарр Амин
|2
|0.13
|5.
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.07
|6.
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|7.
|Аду Энох
|0
|0
|8.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|9.
|Ходжич Кадир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.33
|2.
|Беркрот Никлас
|3
|0.2
|3.
|Чилуфя Эдвард
|3
|0.2
|4.
|Финнделл Хампус
|3
|0.2
|5.
|Эрикссон Магнус
|2
|0.13
|6.
|Радетинац Харис
|2
|0.13
|7.
|Ларссон Якоб
|2
|0.13
|8.
|Банда Эммануэль
|2
|0.13
|9.
|Хольмберг Карл
|1
|0.07
|10.
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.07
|11.
|Шуллер Расмус
|0
|0
|12.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кричак Иван
|5
|0
|2.
|Аду Энох
|2
|1
|3.
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|4.
|Ватсон Макс
|3
|0
|5.
|Лёфквист Дэвид
|3
|0
|6.
|Ходжич Кадир
|2
|0
|7.
|Густафссон Виктор
|2
|0
|8.
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|9.
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|10.
|Моро Мамудо
|1
|0
|11.
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|12.
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Якоб
|3
|0
|2.
|Шуллер Расмус
|2
|0
|3.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|4.
|Куйович Эмир
|1
|0
|5.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|6.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|7.
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|8.
|Финнделл Хампус
|1
|0
|9.
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|Юргорден
|12.5% (3)
|25% (6)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю
Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг Кальмар 0:2 Мьельбю Хельсинборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Эстерсунд Ландскруна 0:3 Мьельбю
Юргорден Последние 20 матчей: +12 =4 -4Юргорден 1:4 АИК Юргорден 2:1 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 5:1 Сириус
Хальмстад 0:0 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Дегерфорс 2:2 Юргорден Юргорден 2:3 Кальмар Юргорден 0:0 Гётеборг Хаммарбю 2:2 Юргорден Юргорден 2:0 Эстерсунд Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё Варберг БоИС 1:3 Юргорден Юргорден 1:0 Норрчёпинг Эльфсборг 0:2 Юргорден Браге 1:3 Юргорден Юргорден 0:1 Хаммарбю Юргорден 3:2 Дегерфорс Юргорден 3:0 Эстерсунд
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|25 - 12
|31
|2.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|33 - 19
|30
|3.
|АИК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 17
|23
|6.
|Кальмар
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 16
|21
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 15
|20
|8.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 20
|19
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Дегерфорс
|2:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 24
|18
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|11 - 12
|17
|12.
|Сириус
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 25
|16
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 22
|14
|14.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 18
|12
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 27
|12
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|6.
|Дегерфорс
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Сириус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|3 - 4
|9
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|2.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|5.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|6.
|Кальмар
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|8.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|10.
|АИК
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|14.
|Дегерфорс
|2:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|15.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|2.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|8
|0
|0
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|5
|0
|5.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0