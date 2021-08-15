  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
0:1
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
38' Желтая карточка
Шуллер Расмус
0:1
45' Гол
Беркрот Никлас
90' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
90'+9
13
Эрикссон
Карлйохан
15
Кричак
Иван
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
5
Ходжич
Кадир
9
Нильссон
Джоэл
12
Лёфквист
Дэвид
7
Густафссон
Виктор
23
Блумквист
Андреас
11
Сарр
Амин
16
Бергстрем
Якоб
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
9
Радетинац
Харис
16
Лёфгрен
Йеспер
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
17
Хольмберг
Карл
19
Беркрот
Никлас
Мьельбю
4-4-2
Юргорден
4-3-3

Ход матча

38'
 
Шуллер Расмус
45'
0:1
Беркрот Никлас
(Эрикссон Магнус)
65'
 
Банда Эммануэль
Асоро Йоэль
71'
Густавссон Йеспер
Лёфквист Дэвид
 
71'
Моро Мамудо
Сарр Амин
 
72'
Андерссон Элиас
Густафссон Виктор
 
73'
 
Нюхольм Йеспер
Хольмберг Карл
82'
Йоханссон Херман
Блумквист Андреас
 
90'
Густавссон Йеспер
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергстрем Якоб 3 0.2
2. Моро Мамудо 3 0.2
3. Нильссон Джоэл 2 0.13
4. Сарр Амин 2 0.13
5. Бьёркандер Эрик 1 0.07
6. Лёфквист Дэвид 0 0
7. Аду Энох 0 0
8. Блумквист Андреас 0 0
9. Ходжич Кадир 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.33
2. Беркрот Никлас 4 0.27
3. Чилуфя Эдвард 3 0.2
4. Финнделл Хампус 3 0.2
5. Эрикссон Магнус 2 0.13
6. Радетинац Харис 2 0.13
7. Ларссон Якоб 2 0.13
8. Банда Эммануэль 2 0.13
9. Хольмберг Карл 1 0.07
10. Лёфгрен Йеспер 1 0.07
11. Шуллер Расмус 0 0
12. Кёкк Эллиот 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Кричак Иван 5 0
2. Густавссон Йеспер 4 0
3. Аду Энох 2 1
4. Ватсон Макс 3 0
5. Лёфквист Дэвид 3 0
6. Ходжич Кадир 2 0
7. Густафссон Виктор 2 0
8. Эрикссон Карлйохан 1 0
9. Нильссон Джоэл 1 0
10. Моро Мамудо 1 0
11. Бергстрем Якоб 1 0
12. Карлиус Людвиг 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Шуллер Расмус 3 0
2. Ларссон Якоб 3 0
3. Витри Аслак Фонн 2 0
4. Куйович Эмир 1 0
5. Эрикссон Магнус 1 0
6. Хольмберг Карл 1 0
7. Экдаль Хьяльмар 1 0
8. Финнделл Хампус 1 0
9. Лёфгрен Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Юргорден 12% (3) 24% (6) 16% (4) 12% (3) 20% (5) 16% (4)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эребру 2:2 Мьельбю Кальмар 1:0 Мьельбю Мьельбю 0:2 Мальмё Гётеборг 3:2 Мьельбю
Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Сириус 2:1 Мьельбю Мьельбю 1:2 Хальмстад АИК 2:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг Кальмар 0:2 Мьельбю Хельсинборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Эстерсунд Ландскруна 0:3 Мьельбю
Юргорден Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Юргорден 1:4 АИК Юргорден 2:1 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 5:1 Сириус
Хальмстад 0:0 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Дегерфорс 2:2 Юргорден Юргорден 2:3 Кальмар Юргорден 0:0 Гётеборг Хаммарбю 2:2 Юргорден Юргорден 2:0 Эстерсунд Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё Варберг БоИС 1:3 Юргорден Юргорден 1:0 Норрчёпинг Эльфсборг 0:2 Юргорден Браге 1:3 Юргорден Юргорден 0:1 Хаммарбю Юргорден 3:2 Дегерфорс Юргорден 3:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 7
Мьельбю 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Юргорден 1:2 Мьельбю Кубок Юргорден 4:0 Мьельбю Аллсвенскан
Мьельбю 0:2 Юргорден Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 4:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 3:0 Юргорден Аллсвенскан Мьельбю 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Мьельбю Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 15 10 3 2 26 - 12 33
2. Мальмё Заявка 15 9 3 3 33 - 19 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5. Хаммарбю Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Кальмар Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
7. Норрчёпинг Заявка 14 6 2 6 18 - 15 20
8. Хеккен Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
9. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
10. Дегерфорс Заявка 15 5 3 7 17 - 24 18
11. Хальмстад Заявка 15 3 8 4 11 - 12 17
12. Сириус Заявка 14 4 4 6 15 - 25 16
13. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 16 - 22 14
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Дегерфорс Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
14. Варберг БоИС Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
5. Хеккен Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
6. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
7. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
8. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
10. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 8 0 0
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
5. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Беркрот Никлас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьельбю 0:1 Юргорден онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 