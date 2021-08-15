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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хаммарбю
0:2
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
0:1
26' Гол
Альм Расмус
32' Желтая карточка
Williot Swedberg
66' Желтая карточка
Оккельс Йеппе
0:2
67' Гол
Бернхардссон Александер
76' Желтая карточка
Халили Абдул
85' Желтая карточка
Джазе Моханад
90'+5
1
Оустед
Давид
13
Фенгер
Мадс
42
Bjoern
Paulsen
23
Фьолусон
Йон
Гудни
11
Родич
Владимир
8
Андерсен
Йеппе
44
Williot
Swedberg
5
Джазе
Моханад
33
Амоо
Акинкунми
21
Сельмани
Астрит
7
Матко
Алёша
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
5
Мауду
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
16
Гояни
Роберт
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
Хаммарбю
3-4-3
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

15'
 
Маквей Кристофер
Мауду
26'
0:1
Альм Расмус
(Фрик Пер)
32'
Williot Swedberg
 
46'
Боянич Дарьян
Williot Swedberg
 
46'
Людвигсон Густав
Амоо Акинкунми
 
54'
 
Ольссон Симон
Гояни Роберт
55'
 
Бернхардссон Александер
Альм Расмус
57'
Сандберг Симон
Родич Владимир
 
57'
Халили Абдул
Андерсен Йеппе
 
66'
 
Оккельс Йеппе
67'
0:2
Бернхардссон Александер
(Хольст Фредерик)
76'
Халили Абдул
 
76'
Jusef Erabi
Сельмани Астрит
 
84'
 
Ондрейка Якоб
Оккельс Йеппе
85'
 
Ндионе Мароки
Фрик Пер
85'
Джазе Моханад
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 9
  • 14 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Людвигсон Густав 6 0.4
2. Амоо Акинкунми 4 0.27
3. Сельмани Астрит 3 0.2
4. Халили Абдул 3 0.2
5. Андерсен Йеппе 2 0.13
6. Джазе Моханад 1 0.07
7. Боянич Дарьян 1 0.07
8. Аккам Давид 1 0.07
9. Bjoern Paulsen 1 0.07
10. Williot Swedberg 1 0.07
11. Фенгер Мадс 1 0.07
12. Мохаммед Азиз 1 0.07
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндионе Мароки 5 (1) 0.33
2. Фрик Пер 4 0.27
3. Оккельс Йеппе 4 0.27
4. Вяйсянен Лео 2 0.13
5. Бернхардссон Александер 2 0.13
6. Хольст Фредерик 1 0.07
7. Рёмер Андре 1 (1) 0.07
8. Ларссон Йохан 1 0.07
9. Альм Расмус 1 0.07
10. Гояни Роберт 1 0.07
11. Мауду 1 0.07
12. Странд Симон 0 0
13. Ондрейка Якоб 0 0
14. Касем Ахмед 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 5 0
2. Шер Аймар 5 0
3. Халили Абдул 4 0
4. Мохаммед Азиз 3 0
5. Боянич Дарьян 2 0
6. Аккам Давид 2 0
7. Сандберг Симон 2 0
8. Джазе Моханад 2 0
9. Амоо Акинкунми 2 0
10. Сельмани Астрит 2 0
11. Фенгер Мадс 1 0
12. Фьолусон Йон Гудни 1 0
13. Мадьяр Ричард 1 0
14. Паулиньо II 1 0
15. Williot Swedberg 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Рёмер Андре 4 0
2. Холмен Самуэль 3 0
3. Фрик Пер 3 0
4. Альм Расмус 3 0
5. Ндионе Мароки 3 0
6. Гояни Роберт 2 0
7. Хольст Фредерик 2 0
8. Вяйсянен Лео 2 0
9. Маквей Кристофер 2 0
10. Странд Симон 2 0
11. Роннинг Тим 2 0
12. Ларссон Йохан 1 0
13. Оккельс Йеппе 1 0
14. Окуму Джозеф 1 0
15. Мауду 1 0
16. Седерберг Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 12% (3) 8% (2) 12% (3) 20% (5) 24% (6) 24% (6)
 Эльфсборг 34.78% (8) 8.7% (2) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Хаммарбю 5:1 Чукарички Гётеборг 0:0 Хаммарбю Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю
Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Сириус Хаммарбю 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю
Эльфсборг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг
Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад Сириус 0:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Кальмар АИК 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Мьельбю Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 0:2 Юргорден

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 3
Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 3:1 Эльфсборг Шведский кубок Хаммарбю 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 15 10 3 2 26 - 12 33
2. Мальмё Заявка 15 9 3 3 33 - 19 30
3. Эльфсборг Заявка 15 9 2 4 24 - 13 29
4. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
5. Хаммарбю Заявка 15 6 5 4 25 - 19 23
6. Норрчёпинг Заявка 15 7 2 6 20 - 16 23
7. Кальмар Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
8. Хеккен Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
9. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
10. Дегерфорс Заявка 15 5 3 7 17 - 24 18
11. Хальмстад Заявка 15 3 8 4 11 - 12 17
12. Сириус Заявка 14 4 4 6 15 - 25 16
13. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 16 - 22 14
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16. Эстерсунд Заявка 15 2 3 10 16 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Дегерфорс Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
14. Варберг БоИС Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
15. Эстерсунд Заявка 8 2 1 5 14 - 11 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Норрчёпинг Заявка 8 4 0 4 10 - 8 12
5. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
6. Хеккен Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
7. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
8. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
10. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 8 0 1
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
5. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Williot Swedberg получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Альм Расмус бьет в цель!
  • 15'
    Мауду уходит с поля. Маквей Кристофер выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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