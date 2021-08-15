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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эстерсунд
1:2
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
0:1
27' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
53' Желтая карточка
Вейманс Марко
65' Желтая карточка
Ссеванкамбо Исак
1:1
68' Гол
Карлссон Грач Себастьян
1:2
74' Гол
Нюман Кристоффер
1:2
87' Не забитый пенальти
Хауган Эйрик
90'+7
1
Кейта
Али
II
19
Хауган
Эйрик
77
Сонко-Сундберг
Ноа
2
Кпозо
Патрик
20
Хёрберг
Феликс
6
Досис
Николаос
8
Ссеванкамбо
Исак
13
Фрицсон
Людвиг
11
Бельман
Хенрик
29
Карлссон
Грач
Себастьян
7
Тёрготт
Блэйр
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
4
Лунд
Марко
16
Агардиус
Виктор
13
Абдулразак
Исхак
7
Франссон
Александер
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
15
Бьёрк
Карл
9
Адегбенро
Самуэль
26
Хазени
Кристоффер
Эстерсунд
3-5-1-1
Норрчёпинг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 5 0.33
2. Кпозо Патрик 2 0.13
3. Йно-Батист Фрэнсис 2 0.13
4. Мукийби Рональд 2 0.13
5. Кроон Симон 1 0.07
6. Авад Ахмед 1 0.07
7. Сонко-Сундберг Ноа 1 0.07
8. Хёрберг Феликс 1 0.07
9. Карлссон Грач Себастьян 1 0.07
10. Фрицсон Людвиг 0 0
11. Перри Небию 0 0
12. Бельман Хенрик 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адегбенро Самуэль 8 0.53
2. Бьёрк Карл 3 0.2
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.13
4. Скуласон Ари 2 0.13
5. Сема Майч 2 0.13
6. Нюман Кристоффер 1 0.07
7. Агардиус Виктор 1 0.07
8. Лима Лукас 1 0.07
9. Хакшабанович Сеад 0 0
10. Вальквист Линус 0 0
11. Франссон Александер 0 0
12. Кастегрен Хенрик 0 0
13. Абдулразак Исхак 0 0
14. Хазени Кристоффер 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Арин Франк 3 1
2. Сонко-Сундберг Ноа 3 0
3. Хауган Эйрик 3 0
4. Фрицсон Людвиг 3 0
5. Тёрготт Блэйр 2 0
6. Менса Самуэль 2 0
7. Ссеванкамбо Исак 2 0
8. Хёрберг Феликс 2 0
9. Бельман Хенрик 2 0
10. Досис Николаос 2 0
11. Кроон Симон 1 0
12. Кейта Али II 1 0
13. Кпозо Патрик 1 0
14. Селларс Джерелл 1 0
15. Вейманс Марко 1 0
16. Йно-Батист Фрэнсис 1 0
17. Штольт Малкольм 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Лунд Марко 4 0
2. Скуласон Ари 3 0
3. Агардиус Виктор 3 0
4. Кастегрен Хенрик 3 0
5. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
6. Адегбенро Самуэль 2 0
7. Нюман Кристоффер 1 0
8. Вальквист Линус 1 0
9. Франссон Александер 1 0
10. Хакшабанович Сеад 1 0
11. Лима Лукас 1 0
12. Кусу Манассе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4)
 Норрчёпинг 15% (3) 15% (3) 20% (4) 0 30% (6) 20% (4)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд
Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Мьельбю 0:1 Эстерсунд
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Норрчёпинг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен
Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Сириус Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Норрчёпинг 2:3 Хеккен Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Сандвикен 1:4 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг Кубок Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:3 Эстерсунд Аллсвенскан Норрчёпинг 4:0 Эстерсунд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 15 10 3 2 26 - 12 33
2. Мальмё Заявка 15 9 3 3 33 - 19 30
3. Эльфсборг Заявка 15 9 2 4 24 - 13 29
4. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
5. Хаммарбю Заявка 15 6 5 4 25 - 19 23
6. Норрчёпинг Заявка 15 7 2 6 20 - 16 23
7. Кальмар Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
8. Хеккен Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
9. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
10. Дегерфорс Заявка 15 5 3 7 17 - 24 18
11. Хальмстад Заявка 15 3 8 4 11 - 12 17
12. Сириус Заявка 14 4 4 6 15 - 25 16
13. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 16 - 22 14
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16. Эстерсунд Заявка 15 2 3 10 16 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Дегерфорс Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
14. Варберг БоИС Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
15. Эстерсунд Заявка 8 2 1 5 14 - 11 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Норрчёпинг Заявка 8 4 0 4 10 - 8 12
5. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
6. Хеккен Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
7. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
8. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
10. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 8 0 1
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
5. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Йоханнессон Исак-Бергманн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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