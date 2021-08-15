Швеция: Аллсвенскан 2021
Эстерсунд
1:2
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
Норрчёпинг
0:1
27' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
53' Желтая карточкаВейманс Марко
65' Желтая карточкаСсеванкамбо Исак
1:1
68' ГолКарлссон Грач Себастьян
1:2
74' ГолНюман Кристоффер
1:2
87' Не забитый пенальтиХауган Эйрик
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Авад АхмедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Раск ТеодорЗащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанПолузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
27'
53'
65'
68'
74'
87'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 9
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|5
|0.33
|2.
|Кпозо Патрик
|2
|0.13
|3.
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.13
|4.
|Мукийби Рональд
|2
|0.13
|5.
|Кроон Симон
|1
|0.07
|6.
|Авад Ахмед
|1
|0.07
|7.
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.07
|8.
|Хёрберг Феликс
|1
|0.07
|9.
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.07
|10.
|Фрицсон Людвиг
|0
|0
|11.
|Перри Небию
|0
|0
|12.
|Бельман Хенрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адегбенро Самуэль
|8
|0.53
|2.
|Бьёрк Карл
|3
|0.2
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.13
|4.
|Скуласон Ари
|2
|0.13
|5.
|Сема Майч
|2
|0.13
|6.
|Нюман Кристоффер
|1
|0.07
|7.
|Агардиус Виктор
|1
|0.07
|8.
|Лима Лукас
|1
|0.07
|9.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|10.
|Вальквист Линус
|0
|0
|11.
|Франссон Александер
|0
|0
|12.
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|13.
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|14.
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арин Франк
|3
|1
|2.
|Сонко-Сундберг Ноа
|3
|0
|3.
|Хауган Эйрик
|3
|0
|4.
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|5.
|Тёрготт Блэйр
|2
|0
|6.
|Менса Самуэль
|2
|0
|7.
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|8.
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|9.
|Бельман Хенрик
|2
|0
|10.
|Досис Николаос
|2
|0
|11.
|Кроон Симон
|1
|0
|12.
|Кейта Али II
|1
|0
|13.
|Кпозо Патрик
|1
|0
|14.
|Селларс Джерелл
|1
|0
|15.
|Вейманс Марко
|1
|0
|16.
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|17.
|Штольт Малкольм
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лунд Марко
|4
|0
|2.
|Скуласон Ари
|3
|0
|3.
|Агардиус Виктор
|3
|0
|4.
|Кастегрен Хенрик
|3
|0
|5.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|6.
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|7.
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|8.
|Вальквист Линус
|1
|0
|9.
|Франссон Александер
|1
|0
|10.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|11.
|Лима Лукас
|1
|0
|12.
|Кусу Манассе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|Норрчёпинг
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|0
|30% (6)
|20% (4)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =4 -12Хеккен 5:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд
Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Мьельбю 0:1 Эстерсунд
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +10 =3 -7Норрчёпинг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен
Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Сириус Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Норрчёпинг 2:3 Хеккен Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Сандвикен 1:4 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|2.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|33 - 19
|30
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 13
|29
|4.
|АИК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|25 - 19
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 16
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 16
|21
|8.
|Хеккен
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 24
|18
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|11 - 12
|17
|12.
|Сириус
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 25
|16
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 22
|14
|14.
|Эребру
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 27
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Сириус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 11
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 8
|12
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|6.
|Хеккен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|7.
|Кальмар
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|8.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|10.
|АИК
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|3.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|8
|0
|1
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|5
|0
|5.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0