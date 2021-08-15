Швеция: Суперэттан 2021
Треллеборг
0:0
Первый тайм: 38'
ГАИС
19' Желтая карточкаАндерссон Йохан
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Тиллберг НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ятта НухаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
Ход матча
19'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петрович Петар
|5
|0.31
|2.
|Бркич Харис
|3
|0.19
|3.
|Оффия Генри
|3
|0.19
|4.
|Косица Дзенис
|2
|0.13
|5.
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0.13
|6.
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.13
|7.
|Блумберг Юхан
|1
|0.06
|8.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.06
|9.
|Сафиу Фатаву
|1
|0.06
|10.
|Йенссон Исак
|1
|0.06
|11.
|Хоканссон Маттиас
|0
|0
|12.
|Амин Симон
|0
|0
|13.
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эгнелль Адам
|2
|0.13
|2.
|Стернер Даниэль
|2
|0.13
|3.
|Марич Аднан
|2
|0.13
|4.
|Вангберг Август
|2
|0.13
|5.
|Линдберг Юлиус
|1
|0.06
|6.
|Линдберг Йонас
|1
|0.06
|7.
|Лумбана Борис
|1
|0.06
|8.
|Каргбо Майкл
|1
|0.06
|9.
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|10.
|Моенза Малкольм
|0
|0
|11.
|Оусоу Айхам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блумберг Юхан
|6
|0
|2.
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|3.
|Амин Симон
|4
|0
|4.
|Петрович Петар
|3
|0
|5.
|Тидеман Антон
|2
|0
|6.
|Оффия Генри
|2
|0
|7.
|Нильссон Хампус
|1
|0
|8.
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|9.
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|10.
|Бркич Харис
|1
|0
|11.
|Йенссон Исак
|1
|0
|12.
|Дхайни Мухаммед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оусоу Айхам
|1
|1
|2.
|Лумбана Борис
|2
|0
|3.
|Марич Аднан
|2
|0
|4.
|Андерссон Йохан II
|2
|0
|5.
|Вангберг Август
|2
|0
|6.
|Грозданич Эмин
|2
|0
|7.
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|8.
|Моенза Малкольм
|0
|1
|9.
|Линдберг Йонас
|1
|0
|10.
|Андерсен Никлас II
|1
|0
|11.
|Ладан Никола
|1
|0
|12.
|Карлссон Матиас
|1
|0
|13.
|Оберг Йоаким
|1
|0
|14.
|Стернер Даниэль
|1
|0
|15.
|Ибрагим Харун
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Треллеборг
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|ГАИС
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|0
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг
Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Мьельбю 2:0 Треллеборг Треллеборг 3:1 Лёдде Сириус 1:1 Треллеборг Эребру 0:1 Треллеборг
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =2 -11ГАИС 2:0 Васалунд Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге
Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Вестерос 3:0 ГАИС ГАИС 1:0 Мальмё Хальмстад 0:2 ГАИС
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
ГАИС: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Треллеборг 2:2 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:1 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 2:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 1:0 Треллеборг Суперэттан ГАИС 3:3 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:1 ГАИС Суперэттан Треллеборг 0:1 ГАИС Аллсвенскан ГАИС 4:0 Треллеборг Аллсвенскан ГАИС 1:3 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 2:0 ГАИС Аллсвенскан ГАИС 0:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 3:0 ГАИС Аллсвенскан Треллеборг 1:2 ГАИС Товарищеские матчи ГАИС 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 3:1 ГАИС Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 17
|31
|2.
|Норрбю
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|3.
|Вернаму
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|18 - 11
|30
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 12
|30
|5.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 17
|27
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 18
|25
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 16
|22
|9.
|Эстер
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 15
|19
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 22
|18
|11.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|13 - 17
|18
|12.
|Браге
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|13.
|Акрополис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|14.
|Вестерос
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 28
|14
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 6
|23
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|3.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|6.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|7.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|9.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|11.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|12.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|14.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|3 - 5
|8
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|14.
|Вестерос
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|6
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0