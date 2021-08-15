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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Треллеборг
0:0
Первый тайм: 38'
ГАИС
0'
19' Желтая карточка
Андерссон Йохан
38'
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
6
Модиг
Йеспер
26
Бркич
Харис
20
Дхайни
Мухаммед-Али
25
Саид
Мохаммед
18
Оффия
Генри
9
Косица
Дзенис
24
Хоканссон
Маттиас
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
26
Моенза
Малкольм
8
Александерссон
Виктор
18
Лумбана
Борис
10
Эгнелль
Адам
16
Андерссон
Йохан
II
25
Линдберг
Йонас
11
Линдберг
Юлиус
Треллеборг
4-3-3
ГАИС
4-3-3

Ход матча

19'
 
Андерссон Йохан

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петрович Петар 5 0.31
2. Бркич Харис 3 0.19
3. Оффия Генри 3 0.19
4. Косица Дзенис 2 0.13
5. Бьеркен Фритьоф 2 0.13
6. Дхайни Мухаммед-Али 2 0.13
7. Блумберг Юхан 1 0.06
8. Ливерстам Фредрик 1 0.06
9. Сафиу Фатаву 1 0.06
10. Йенссон Исак 1 0.06
11. Хоканссон Маттиас 0 0
12. Амин Симон 0 0
13. Йоханссон Хенрик 0 0
ГАИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эгнелль Адам 2 0.13
2. Стернер Даниэль 2 0.13
3. Марич Аднан 2 0.13
4. Вангберг Август 2 0.13
5. Линдберг Юлиус 1 0.06
6. Линдберг Йонас 1 0.06
7. Лумбана Борис 1 0.06
8. Каргбо Майкл 1 0.06
9. Андерссон Йохан II 0 0
10. Моенза Малкольм 0 0
11. Оусоу Айхам 0 0

Карточки

Треллеборг
# Игрок      
1. Блумберг Юхан 6 0
2. Ливерстам Фредрик 4 0
3. Амин Симон 4 0
4. Петрович Петар 3 0
5. Тидеман Антон 2 0
6. Оффия Генри 2 0
7. Нильссон Хампус 1 0
8. Сёдерквист Монс 1 0
9. Хоканссон Маттиас 1 0
10. Бркич Харис 1 0
11. Йенссон Исак 1 0
12. Дхайни Мухаммед-Али 1 0
ГАИС
# Игрок      
1. Оусоу Айхам 1 1
2. Лумбана Борис 2 0
3. Марич Аднан 2 0
4. Андерссон Йохан II 2 0
5. Вангберг Август 2 0
6. Грозданич Эмин 2 0
7. Хульквист Даниэль 2 0
8. Моенза Малкольм 0 1
9. Линдберг Йонас 1 0
10. Андерсен Никлас II 1 0
11. Ладан Никола 1 0
12. Карлссон Матиас 1 0
13. Оберг Йоаким 1 0
14. Стернер Даниэль 1 0
15. Ибрагим Харун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Треллеборг 14.29% (3) 28.57% (6) 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4)
 ГАИС 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 0 33.33% (4)

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг
Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Мьельбю 2:0 Треллеборг Треллеборг 3:1 Лёдде Сириус 1:1 Треллеборг Эребру 0:1 Треллеборг
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =2 -11
ГАИС 2:0 Васалунд Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге
Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Вестерос 3:0 ГАИС ГАИС 1:0 Мальмё Хальмстад 0:2 ГАИС

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
ГАИС: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
ГАИС 2:3 Треллеборг Суперэттан ГАИС 2:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 2:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:0 Треллеборг Суперэттан
Треллеборг 2:2 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:1 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 2:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 1:0 Треллеборг Суперэттан ГАИС 3:3 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:1 ГАИС Суперэттан Треллеборг 0:1 ГАИС Аллсвенскан ГАИС 4:0 Треллеборг Аллсвенскан ГАИС 1:3 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 2:0 ГАИС Аллсвенскан ГАИС 0:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 3:0 ГАИС Аллсвенскан Треллеборг 1:2 ГАИС Товарищеские матчи ГАИС 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 3:1 ГАИС Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 16 9 4 3 27 - 17 31
2. Норрбю Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
3. Вернаму Заявка 16 9 3 4 18 - 11 30
4. Хельсинборг Заявка 16 9 3 4 25 - 12 30
5. Треллеборг 0:0 Заявка 16 7 6 3 21 - 17 27
6. Сундсвалль Заявка 16 7 4 5 23 - 18 25
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 16 6 4 6 22 - 16 22
9. Эстер Заявка 16 5 4 7 12 - 15 19
10. Эргрюте Заявка 16 4 6 6 16 - 22 18
11. ГАИС 0:0 Заявка 16 5 3 8 13 - 17 18
12. Браге Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
13. Акрополис Заявка 16 4 5 7 14 - 25 17
14. Вестерос Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
15. Васалунд 0:0 Заявка 16 4 2 10 18 - 28 14
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 9 7 2 0 16 - 6 23
2. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
3. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Сундсвалль Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
6. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
7. Треллеборг 0:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
8. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
9. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
10. Эстер Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
11. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
12. Васалунд 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
13. Эргрюте Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
14. ГАИС 0:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
15. Фалькенберг 0:0 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС 0:0 Заявка 8 2 2 4 3 - 5 8
10. Эстер Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
14. Вестерос Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Васалунд 0:0 Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
5. Сундсвалль Халлениус Линус 6 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Андерссон Йохан II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
ГАИС
1.86
3.50
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Треллеборг 0:0 ГАИС онлайн




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