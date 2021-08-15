Финляндия: Вейккауслига 2021
КуПС
2:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Савон Саномат Ареена
КТП
2' Желтая карточкаЛаасконен Йоханнес
1:0
22' ГолВяйринен Тим
2:0
29' ГолВяйринен Тим
35' Желтая карточкаАсиер Арранц
42' Желтая карточкаПопович Антон
17
Ярвинен
Ииро
8
Рангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
-
8 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rico FinnaesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Tiquinho2
-
15 Ian Garret
-
Главный тренер: Argo Arbeiter
Ход матча
22'
1:0
29'
2:0
35'
42'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ниссилья Урхо
|4
|0.27
|2.
|Томас Диого
|4
|0.27
|3.
|Santeri Haarala2
|3
|0.2
|4.
|Попович Антон
|2
|0.13
|5.
|Вяйринен Тим
|2
|0.13
|6.
|Удо Аньекпено
|2
|0.13
|7.
|Рангел
|1
|0.07
|8.
|Видьеског Аксель
|1
|0.07
|9.
|Хейнонен Артту
|1
|0.07
|10.
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.07
|11.
|Сале Усман
|1
|0.07
|12.
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.07
|13.
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|14.
|Niba MacDonald
|0
|0
|15.
|Себбан Джордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ээрола Антон
|2
|0.13
|2.
|Рамадингайе Давид
|2
|0.13
|3.
|Мякиярви Антти
|2
|0.13
|4.
|Асиер Арранц
|1 (1)
|0.06
|5.
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0.06
|6.
|Эджиури Томас
|1
|0.06
|7.
|Mohamed Sissoko I
|1
|0.06
|8.
|Линдфорс Матиас
|1
|0.06
|9.
|Fran Alvarez
|1
|0.06
|10.
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|0
|0
|11.
|Тарвонен Алекси
|0
|0
|12.
|Огунгбаро Майкл
|0
|0
|13.
|Alain Ebwelle
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рангел
|5
|0
|2.
|Попович Антон
|4
|0
|3.
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|4.
|Томас Диого
|3
|0
|5.
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|6.
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|7.
|Хейнонен Артту
|2
|0
|8.
|Santeri Haarala2
|2
|0
|9.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|10.
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|11.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|12.
|Henry Uzochokwu
|1
|0
|13.
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамадингайе Давид
|6
|0
|2.
|Mohamed Sissoko I
|5
|0
|3.
|Асиер Арранц
|3
|0
|4.
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|3
|0
|5.
|Огунгбаро Майкл
|3
|0
|6.
|Alain Ebwelle
|3
|0
|7.
|Лаасконен Йоханнес
|2
|0
|8.
|Эджиури Томас
|1
|0
|9.
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|10.
|Тамминен Матиас
|1
|0
|11.
|Tiquinho2
|1
|0
|12.
|Паавола Матиас
|1
|0
|13.
|Rico Finnaes
|1
|0
|14.
|Лейнонен Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КуПС
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|КТП
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +13 =4 -3Астана 3:4 КуПС КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС
КТП Последние 20 матчей: +1 =7 -12КТП 0:1 ХИК Лахти 3:0 КТП ХИФК 2:2 КТП КТП 0:0 Хака
Последние игры между собой
КуПС: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
КТП: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|27 - 7
|41
|2.
|КуПС
|2:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|23 - 11
|32
|3.
|Лахти
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 17
|27
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|23 - 16
|26
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|15 - 11
|24
|6.
|Ильвес
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|7.
|ХИФК
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|Хонка
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 20
|18
|9.
|Хака
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 18
|15
|10.
|Оулу
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|14 - 26
|13
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|9 - 23
|11
|12.
|КТП
|0:2 Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|КуПС
|2:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 5
|20
|3.
|Лахти
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|5.
|Ильвес
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Хонка
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Оулу
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|9.
|ХИФК
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Хака
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 11
|4
|12.
|КТП
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 3
|19
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|3.
|КуПС
|2:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|ХИФК
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Хака
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|6.
|Лахти
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Интер Турку
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 10
|9
|8.
|Хонка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|10.
|КТП
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Ильвес
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|12.
|Оулу
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 14
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|2.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|6
|1
|1
|3.
|Лахти
|Чарльз Джеффри
|5
|0
|0
|4.
|Лахти
|Ассехнун Джасин-Амин
|5
|1
|0
|5.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|2.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|5
|1
|3.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1
|4.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|6
|0
|5.
|Лахти
|Эрвас Хавьер
|6
|0