  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2021

Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
КуПС
2:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
КТП
0'
2' Желтая карточка
Лаасконен Йоханнес
1:0
22' Гол
Вяйринен Тим
2:0
29' Гол
Вяйринен Тим
35' Желтая карточка
Асиер Арранц
42' Желтая карточка
Попович Антон
55'
21
Крайдль
Йоханнес
19
Боатенг
Бисмарк
33
Хямяляйнен
Танели
2
Рикардо
Пауло
32
Аспегрен
Фелипе
14
Попович
Антон
10
Себбан
Джордан
17
Ярвинен
Ииро
25
Ниссилья
Урхо
8
Рангел
9
Вяйринен
Тим
1
Лепола
Антон
22
Дьянь
Дьяванду
5
Огунгбаро
Майкл
4
Воутилайнен
Пааво
27
Rico
Finnaes
8
Асиер
Арранц
18
Эджиури
Томас
32
Рамадингайе
Давид
6
Лаасконен
Йоханнес
9
Juan
Esnaider
II
17
Alain
Ebwelle
КуПС
КТП

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ниссилья Урхо 4 0.27
2. Томас Диого 4 0.27
3. Santeri Haarala2 3 0.2
4. Попович Антон 2 0.13
5. Вяйринен Тим 2 0.13
6. Удо Аньекпено 2 0.13
7. Рангел 1 0.07
8. Видьеског Аксель 1 0.07
9. Хейнонен Артту 1 0.07
10. Тойвомяки Ханри 1 0.07
11. Сале Усман 1 0.07
12. Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.07
13. Каррильо Даниэль II 0 0
14. Niba MacDonald 0 0
15. Себбан Джордан 0 0
КТП
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ээрола Антон 2 0.13
2. Рамадингайе Давид 2 0.13
3. Мякиярви Антти 2 0.13
4. Асиер Арранц 1 (1) 0.06
5. Лаасконен Йоханнес 1 0.06
6. Эджиури Томас 1 0.06
7. Mohamed Sissoko I 1 0.06
8. Линдфорс Матиас 1 0.06
9. Fran Alvarez 1 0.06
10. Ндиффон Пьер-Даниэль 0 0
11. Тарвонен Алекси 0 0
12. Огунгбаро Майкл 0 0
13. Alain Ebwelle 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Рангел 5 0
2. Попович Антон 4 0
3. Боатенг Бисмарк 3 0
4. Томас Диого 3 0
5. Ниссилья Урхо 2 0
6. Тойвомяки Ханри 2 0
7. Хейнонен Артту 2 0
8. Santeri Haarala2 2 0
9. Пирттийоки Юхо 1 0
10. Каррильо Даниэль II 1 0
11. Удо Аньекпено 1 0
12. Henry Uzochokwu 1 0
13. Хямяляйнен Танели 1 0
КТП
# Игрок      
1. Рамадингайе Давид 6 0
2. Mohamed Sissoko I 5 0
3. Асиер Арранц 3 0
4. Ндиффон Пьер-Даниэль 3 0
5. Огунгбаро Майкл 3 0
6. Alain Ebwelle 3 0
7. Лаасконен Йоханнес 2 0
8. Эджиури Томас 1 0
9. Линдфорс Матиас 1 0
10. Тамминен Матиас 1 0
11. Tiquinho2 1 0
12. Паавола Матиас 1 0
13. Rico Finnaes 1 0
14. Лейнонен Никлас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 19.05% (4) 9.52% (2) 28.57% (6) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4)
 КТП 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 41.67% (5) 8.33% (1) 16.67% (2)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Астана 3:4 КуПС КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС
КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК
КТП Последние 20 матчей: +1 =7 -12
КТП 0:1 ХИК Лахти 3:0 КТП ХИФК 2:2 КТП КТП 0:0 Хака
КТП 1:3 Мариехамн Оулу 1:1 КТП КТП 1:1 Ильвес ХИК 2:0 КТП КТП 1:3 Оулу КТП 0:2 ХИФК Ильвес 2:0 КТП Интер Турку 2:1 КТП Хака 0:3 КТП КТП 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 1:1 КТП ХИК 6:1 КТП Лахти 3:0 КТП КТП 0:1 ХИФК ТПС 1:1 КТП КТП 0:0 ТПС

Последние игры между собой

КуПС: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
КТП: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
КуПС 1:1 КТП Вейккауслига КТП 3:1 КуПС Вейккауслига КТП 0:1 КуПС Вейккауслига КТП 1:1 КуПС Вейккауслига
КуПС 2:1 КТП Кубок КуПС 2:0 КТП Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 16 13 2 1 27 - 7 41
2. КуПС 2:0 Заявка 15 10 2 3 23 - 11 32
3. Лахти Заявка 16 7 6 3 23 - 17 27
4. Интер Турку Заявка 16 8 2 6 23 - 16 26
5. СЯК Сейнайоки Заявка 14 7 3 4 15 - 11 24
6. Ильвес Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
7. ХИФК Заявка 13 5 5 3 13 - 11 20
8. Хонка Заявка 15 5 3 7 20 - 20 18
9. Хака Заявка 15 4 3 8 13 - 18 15
10. Оулу Заявка 16 4 1 11 14 - 26 13
11. Мариехамн Заявка 15 3 2 10 9 - 23 11
12. КТП 0:2 Заявка 16 1 5 10 12 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
2. КуПС 2:0 Заявка 9 6 2 1 13 - 5 20
3. Лахти Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
4. Интер Турку Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
5. Ильвес Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
6. СЯК Сейнайоки Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Хонка Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Оулу Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
9. ХИФК Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Хака Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
11. Мариехамн Заявка 7 1 1 5 3 - 11 4
12. КТП 0:2 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 8 6 1 1 11 - 3 19
2. СЯК Сейнайоки Заявка 7 4 1 2 6 - 4 13
3. КуПС 2:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 6 12
4. ХИФК Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Хака Заявка 9 3 1 5 9 - 10 10
6. Лахти Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
7. Интер Турку Заявка 8 3 0 5 10 - 10 9
8. Хонка Заявка 8 2 2 4 11 - 12 8
9. Мариехамн Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
10. КТП 0:2 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11. Ильвес Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
12. Оулу Заявка 7 1 0 6 7 - 14 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
2. Интер Турку Кялльман Беньямин 6 1 1
3. Лахти Чарльз Джеффри 5 0 0
4. Лахти Ассехнун Джасин-Амин 5 1 0
5. КуПС Ниссилья Урхо 4 0 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
2. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
3. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
4. КТП Рамадингайе Давид 6 0
5. Лахти Эрвас Хавьер 6 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
КТП
1.22
6.70
41.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КуПС 2:0 КТП онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 