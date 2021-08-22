Швеция: Суперэттан 2021
Сундсвалль
1:0
Первый тайм: 36'
Сирианска Эскильстуна
1:0
29' ГолХаллениус Линус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Gray Hoffman
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
-
31 Уикс ДжошВратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Нападающий
-
11 Якубу АлиюНападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
29'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халлениус Линус
|6
|0.35
|2.
|Энгблум Понтус
|6 (2)
|0.35
|3.
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.24
|4.
|Блумквист Александр
|2
|0.12
|5.
|Андерссон Эрик
|1
|0.06
|6.
|Олссон Деннис
|1
|0.06
|7.
|Пичках Пайя
|1
|0.06
|8.
|Экстрём Альбин
|1
|0.06
|9.
|Дальстрём Никлас
|1
|0.06
|10.
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|11.
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.53
|2.
|Коффей Эшли
|2
|0.12
|3.
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.12
|4.
|Гётессон Виктор
|2
|0.12
|5.
|Алсанати Андре
|2 (1)
|0.12
|6.
|Якубу Алию
|2
|0.12
|7.
|Рафаэль Йорк
|1 (1)
|0.06
|8.
|Линнер Альбин
|1
|0.06
|9.
|Ларссон Адам
|1
|0.06
|10.
|Лушаку Исмет
|0
|0
|11.
|Базе Марван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Деннис
|3
|0
|2.
|Андерссон Эрик
|2
|0
|3.
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|4.
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|5.
|Халлениус Линус
|1
|0
|6.
|Силфвер Понтус
|1
|0
|7.
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|8.
|Эрикссон Антон
|1
|0
|9.
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|10.
|Ludvig Naavik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лушаку Исмет
|4
|1
|2.
|Такахаши Кадзуки
|5
|0
|3.
|Рафаэль Йорк
|4
|0
|4.
|Туре Ибрахим
|3
|0
|5.
|Тихи Робин
|3
|0
|6.
|Коффей Эшли
|3
|0
|7.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|8.
|Гётессон Виктор
|2
|0
|9.
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|10.
|Алсанати Андре
|2
|0
|11.
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|12.
|Уикс Джош
|1
|0
|13.
|Форс Виктор
|1
|0
|14.
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0
|15.
|Сабах Лоусон
|1
|0
|16.
|Редин Понтус
|1
|0
|17.
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сундсвалль
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|Сирианска Эскильстуна
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|31.82% (7)
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сундсвалль 2:0 Вернаму Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль
Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:5 United IK Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Смедби Аис Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Вяермбольс 2:0 Сирианска Эскильстуна Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Сирианска Эскильстуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|20 - 11
|33
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|3.
|Норрбю
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 12
|30
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 18
|29
|6.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|24 - 18
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 17
|22
|9.
|Эстер
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 15
|20
|10.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 22
|19
|11.
|Вестерос
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Браге
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Акрополис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|14.
|ГАИС
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 18
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|21 - 29
|16
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 6
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|0:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|4.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|9.
|Васалунд
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|10.
|Эстер
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|8.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 6
|7
|10.
|Эстер
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|8
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0