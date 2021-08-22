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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сундсвалль
1:0
Первый тайм: 36'
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
29' Гол
Халлениус Линус
36'
1
Андерссон
Андреас
20
Дальстрём
Никлас
4
Блумквист
Александр
2
Эрикссон
Антон
18
Карстрем
Йеспер
7
Андерссон
Эрик
8
Силфвер
Понтус
23
Ludvig
Naavik
5
Олссон
Деннис
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
31
Уикс
Джош
21
Маннс
Йеспер
5
Редин
Понтус
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
16
Рафаэль
Йорк
8
Алсанати
Андре
23
Такахаши
Кадзуки
22
Туре
Ибрахим
24
Гётессон
Виктор
19
Хольмстрём
Александр
Аль
Сундсвалль
3-5-2
Сирианска Эскильстуна
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халлениус Линус 6 0.35
2. Энгблум Понтус 6 (2) 0.35
3. Бенгтссон Йохан 4 0.24
4. Блумквист Александр 2 0.12
5. Андерссон Эрик 1 0.06
6. Олссон Деннис 1 0.06
7. Пичках Пайя 1 0.06
8. Экстрём Альбин 1 0.06
9. Дальстрём Никлас 1 0.06
10. Стенссон Даниэль 0 0
11. Лундстрём Роберт 0 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольмстрём Александр Аль 9 0.53
2. Коффей Эшли 2 0.12
3. Шауш Абделькарим Маммар 2 0.12
4. Гётессон Виктор 2 0.12
5. Алсанати Андре 2 (1) 0.12
6. Якубу Алию 2 0.12
7. Рафаэль Йорк 1 (1) 0.06
8. Линнер Альбин 1 0.06
9. Ларссон Адам 1 0.06
10. Лушаку Исмет 0 0
11. Базе Марван 0 0

Карточки

Сундсвалль
# Игрок      
1. Олссон Деннис 3 0
2. Андерссон Эрик 2 0
3. Стенсхаген Теодор 2 0
4. Карстрем Йеспер 2 0
5. Халлениус Линус 1 0
6. Силфвер Понтус 1 0
7. Стенссон Даниэль 1 0
8. Эрикссон Антон 1 0
9. Дальстрём Никлас 1 0
10. Ludvig Naavik 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Лушаку Исмет 4 1
2. Такахаши Кадзуки 5 0
3. Рафаэль Йорк 4 0
4. Туре Ибрахим 3 0
5. Тихи Робин 3 0
6. Коффей Эшли 3 0
7. Маннс Йеспер 2 0
8. Гётессон Виктор 2 0
9. Хольмстрём Александр Аль 2 0
10. Алсанати Андре 2 0
11. Омедже Чиди Дауда 1 0
12. Уикс Джош 1 0
13. Форс Виктор 1 0
14. Шауш Абделькарим Маммар 1 0
15. Сабах Лоусон 1 0
16. Редин Понтус 1 0
17. Тернквист Ноэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сундсвалль 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2) 21.74% (5) 21.74% (5) 21.74% (5)
 Сирианска Эскильстуна 13.64% (3) 13.64% (3) 13.64% (3) 4.55% (1) 22.73% (5) 31.82% (7)

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сундсвалль 2:0 Вернаму Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль
Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:5 United IK Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Смедби Аис Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Вяермбольс 2:0 Сирианска Эскильстуна Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Сирианска Эскильстуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Суперэттан Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан
Сундсвалль 0:0 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 17 10 3 4 20 - 11 33
2. Ландскруна Заявка 17 9 4 4 27 - 19 31
3. Норрбю Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
4. Хельсинборг Заявка 16 9 3 4 25 - 12 30
5. Треллеборг Заявка 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Сундсвалль 1:0 Заявка 17 8 4 5 24 - 18 28
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна 0:1 Заявка 17 6 4 7 22 - 17 22
9. Эстер 0:0 Заявка 17 5 5 7 12 - 15 20
10. Эргрюте 0:0 Заявка 17 4 7 6 16 - 22 19
11. Вестерос Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Браге Заявка 17 4 6 7 21 - 24 18
13. Акрополис Заявка 16 4 5 7 14 - 25 17
14. ГАИС Заявка 16 5 2 9 13 - 18 17
15. Васалунд Заявка 16 5 1 10 21 - 29 16
16. Фалькенберг Заявка 17 4 3 10 16 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 9 7 2 0 16 - 6 23
2. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
3. Сирианска Эскильстуна 0:1 Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
4. Сундсвалль 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
8. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
9. Васалунд Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
10. Эстер 0:0 Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
12. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
13. Фалькенберг Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Эргрюте 0:0 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
7. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
8. Сундсвалль 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 8 2 1 5 3 - 6 7
10. Эстер 0:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
14. Фалькенберг Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна 0:1 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
5. Браге Плана Леонард 8 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Сирианска Эскильстуна
2.15
4.30
7.77
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Где смотреть матч Сундсвалль 1:0 Сирианска Эскильстуна онлайн




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