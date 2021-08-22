Швеция: Аллсвенскан 2021
Хальмстад
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Oerjans Vall
Норрчёпинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Раск ТеодорЗащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанПолузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.31
|2.
|Боман Микаэль
|2
|0.13
|3.
|Карим Садат
|1
|0.06
|4.
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.06
|5.
|Кроон Самуэль
|1
|0.06
|6.
|Боаки Томас
|0
|0
|7.
|Лундевалль Симон
|0
|0
|8.
|Нильссон Малькольм
|0
|0
|9.
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адегбенро Самуэль
|8
|0.5
|2.
|Бьёрк Карл
|3
|0.19
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.13
|4.
|Скуласон Ари
|2
|0.13
|5.
|Сема Майч
|2
|0.13
|6.
|Нюман Кристоффер
|1
|0.06
|7.
|Агардиус Виктор
|1
|0.06
|8.
|Лима Лукас
|1
|0.06
|9.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|10.
|Вальквист Линус
|0
|0
|11.
|Франссон Александер
|0
|0
|12.
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|13.
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|14.
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боаки Томас
|2
|1
|2.
|Баффо Джозеф
|3
|0
|3.
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|4.
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|5.
|Лундевалль Симон
|2
|0
|6.
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|7.
|Юханссон Андреас
|1
|0
|8.
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|9.
|Бенгтссон Андреас
|1
|0
|10.
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|11.
|Кроон Самуэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лунд Марко
|4
|0
|2.
|Скуласон Ари
|3
|0
|3.
|Агардиус Виктор
|3
|0
|4.
|Кастегрен Хенрик
|3
|0
|5.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|6.
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|7.
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|8.
|Вальквист Линус
|1
|0
|9.
|Франссон Александер
|1
|0
|10.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|11.
|Лима Лукас
|1
|0
|12.
|Кусу Манассе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хальмстад
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|40% (4)
|Норрчёпинг
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|0
|30% (6)
|20% (4)
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =9 -4Реппе 0:3 Хальмстад Кальмар 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Мальмё АИК 1:0 Хальмстад
Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =2 -7Вяермбольс 0:4 Норрчёпинг Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Норрчёпинг
Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Сириус Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Норрчёпинг 2:3 Хеккен
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Норрчёпинг 7:0 Хальмстад Кубок Норрчёпинг 3:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хальмстад 5:4 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Хальмстад Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|2.
|Мальмё
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|3.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 13
|32
|4.
|АИК
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 13
|30
|5.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 16
|24
|6.
|Хаммарбю
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 16
|21
|8.
|Хеккен
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|11.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 12
|18
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|13.
|Сириус
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 26
|16
|14.
|Эребру
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 28
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|5.
|Хаммарбю
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|9.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Сириус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|8
|1
|7
|0
|4 - 3
|10
|12.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 11
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|6.
|АИК
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|7.
|Хеккен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|8.
|Кальмар
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|9.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|10.
|Хаммарбю
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Эребру
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|13.
|Сириус
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|3.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|8
|0
|1
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|6
|0
|4.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|5
|0
|5.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0