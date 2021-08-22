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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
2:1
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
1:0
24' Гол
Аль-Аммари Амир
32' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
37' Желтая карточка
Вальквист Линус
54' Желтая карточка
Хазени Кристоффер
2:0
70' Гол
Карим Садат
2:1
77' Гол
Адегбенро Самуэль
90' Желтая карточка
Баффо Джозеф
90'+7
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Викстрём
Эмиль
14
Боман
Микаэль
9
Антонссон
Маркус
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
4
Лунд
Марко
13
Абдулразак
Исхак
7
Франссон
Александер
26
Хазени
Кристоффер
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
18
Скуласон
Ари
5
Нюман
Кристоффер
9
Адегбенро
Самуэль
Хальмстад
4-4-2
Норрчёпинг
3-5-2

Ход матча

24'
Аль-Аммари Амир
1:0
32'
Аль-Аммари Амир
 
37'
 
Вальквист Линус
54'
 
Хазени Кристоффер
63'
 
Бьёрк Карл
Нюман Кристоффер
63'
 
Yahav Gurfinkel
Лунд Марко
63'
 
Леви Йонатан
Йоханнессон Исак-Бергманн
66'
Карим Садат
Боман Микаэль
 
70'
Карим Садат
(Куртулус Эдвин)
2:0
74'
 
Сема Майч
Хазени Кристоффер
77'
2:1
Адегбенро Самуэль
(Леви Йонатан)
78'
Боаки Томас
Кроон Самуэль
 
84'
 
Раск Теодор
Скуласон Ари
90'
Лундевалль Симон
Алланссон Йоэль
 
90'
Баффо Джозеф
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонссон Маркус 5 (1) 0.31
2. Карим Садат 2 0.13
3. Боман Микаэль 2 0.13
4. Аль-Аммари Амир 2 0.13
5. Кроон Самуэль 1 0.06
6. Боаки Томас 0 0
7. Лундевалль Симон 0 0
8. Нильссон Малькольм 0 0
9. Бенгтссон Андреас 0 0
10. Куртулус Эдвин 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адегбенро Самуэль 9 0.56
2. Бьёрк Карл 3 0.19
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.13
4. Скуласон Ари 2 0.13
5. Сема Майч 2 0.13
6. Нюман Кристоффер 1 0.06
7. Агардиус Виктор 1 0.06
8. Лима Лукас 1 0.06
9. Хакшабанович Сеад 0 0
10. Вальквист Линус 0 0
11. Франссон Александер 0 0
12. Кастегрен Хенрик 0 0
13. Леви Йонатан 0 0
14. Абдулразак Исхак 0 0
15. Хазени Кристоффер 0 0

Карточки

Хальмстад
# Игрок      
1. Баффо Джозеф 4 0
2. Аль-Аммари Амир 4 0
3. Боаки Томас 2 1
4. Алланссон Йоэль 3 0
5. Лундевалль Симон 2 0
6. Куртулус Эдвин 2 0
7. Юханссон Андреас 1 0
8. Нильссон Малькольм 1 0
9. Бенгтссон Андреас 1 0
10. Ахльстранд Эрик 1 0
11. Кроон Самуэль 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Лунд Марко 4 0
2. Скуласон Ари 3 0
3. Агардиус Виктор 3 0
4. Кастегрен Хенрик 3 0
5. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
6. Вальквист Линус 2 0
7. Адегбенро Самуэль 2 0
8. Нюман Кристоффер 1 0
9. Франссон Александер 1 0
10. Хакшабанович Сеад 1 0
11. Лима Лукас 1 0
12. Кусу Манассе 1 0
13. Хазени Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хальмстад 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4)
 Норрчёпинг 14.29% (3) 14.29% (3) 19.05% (4) 0 28.57% (6) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Реппе 0:3 Хальмстад Кальмар 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Мальмё АИК 1:0 Хальмстад
Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Вяермбольс 0:4 Норрчёпинг Эстерсунд 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Норрчёпинг
Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Сириус Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Норрчёпинг 2:3 Хеккен

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Кубок Хальмстад 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Хальмстад Аллсвенскан
Норрчёпинг 7:0 Хальмстад Кубок Норрчёпинг 3:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хальмстад 5:4 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Хальмстад Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 2:0 Заявка 16 10 3 3 24 - 13 33
2. Юргорден Заявка 15 10 3 2 26 - 12 33
3. Мальмё Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4. Эльфсборг Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Хаммарбю Заявка 16 6 6 4 27 - 21 24
6. Норрчёпинг Заявка 16 7 2 7 21 - 18 23
7. Кальмар Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
8. Хальмстад Заявка 16 4 8 4 13 - 13 20
9. Хеккен 0:2 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 19
10. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
11. Дегерфорс Заявка 16 5 3 8 17 - 27 18
12. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
13. Сириус 1:1 Заявка 16 4 5 7 16 - 27 17
14. Эребру 1:1 Заявка 16 3 4 9 12 - 29 13
15. Мьельбю Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16. Эстерсунд Заявка 15 2 3 10 16 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 2:0 Заявка 9 7 2 0 15 - 4 23
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Дегерфорс Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
8. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Варберг БоИС Заявка 8 3 2 3 9 - 11 11
10. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
11. Сириус 1:1 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Хеккен 0:2 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
13. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 8 2 1 5 14 - 11 7
16. Эребру 1:1 Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Норрчёпинг Заявка 9 4 0 5 11 - 10 12
5. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
6. АИК 2:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Хеккен 0:2 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
8. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
9. Хаммарбю Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
10. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
11. Сириус 1:1 Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Эребру 1:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
14. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 9 0 1
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Мальмё Бирманчевич Велько 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 6 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 0
5. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Вальквист Линус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Аль-Аммари Амир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Аль-Аммари Амир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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