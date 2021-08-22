Швеция: Аллсвенскан 2021
Эребру
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Берн Арена
Сириус
1:0
2' ГолХуммет Денис
38' Желтая карточкаСковгор Андреас
53' Вторая желтая карточкаСковгор Андреас
1:1
54' ПенальтиКуаку Кристиан
11
Бесара
Нахир
18
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
99
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
99 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Луан ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
Ход матча
2'
1:0
38'
53'
54'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуммет Денис
|5
|0.31
|2.
|Бесара Нахир
|2
|0.13
|3.
|Колландер Деннис
|2
|0.13
|4.
|Сегер Давид
|1
|0.06
|5.
|Мехмети Агон
|1
|0.06
|6.
|Мартенссон Йохан
|1
|0.06
|7.
|Валкер Кевин
|0
|0
|8.
|Али Хусейн
|0
|0
|9.
|Галль Ромен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куаку Кристиан III
|6
|0.38
|2.
|Ортмарк Якоб
|3
|0.19
|3.
|Карлссон Йохан
|1
|0.06
|4.
|Саид Мохаммед
|1
|0.06
|5.
|Матисен Маркус
|1
|0.06
|6.
|Шабани Лаорент
|1
|0.06
|7.
|Булут Экин
|1
|0.06
|8.
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|9.
|Ларсон Карл
|0
|0
|10.
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|6
|1
|2.
|Герзич Нордин
|4
|0
|3.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|4.
|Аллен Бобби
|3
|0
|5.
|Альмебек Михаэль
|2
|0
|6.
|Али Хусейн
|2
|0
|7.
|Валкер Кевин
|2
|0
|8.
|Хуммет Денис
|2
|0
|9.
|Колландер Деннис
|2
|0
|10.
|Мехмети Агон
|1
|0
|11.
|Бесара Нахир
|1
|0
|12.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|13.
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|14.
|Райт Кевин
|1
|0
|15.
|Сегер Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хелльборг Адам
|7
|0
|2.
|Матисен Маркус
|3
|0
|3.
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|4.
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|5.
|Роше Джейми
|2
|0
|6.
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|7.
|Карлссон Йохан
|1
|0
|8.
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|9.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|10.
|Сугита Юкия
|1
|0
|11.
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|12.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|13.
|Шабани Лаорент
|1
|0
|14.
|Колли Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Сириус
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +4 =3 -13Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру Эребру 1:1 АИК
Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК Мальмё 4:1 Эребру
Сириус Последние 20 матчей: +6 =5 -9Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру
Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус
Последние игры между собой
Эребру: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Сириус: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:2 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:0 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:0 Сириус Товарищеские матчи Сириус 2:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 1:0 Эребру Товарищеские матчи Эребру 2:1 Сириус Аллсвенскан Эребру 2:4 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:1 Сириус Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|2:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 13
|33
|2.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|3.
|Мальмё
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|27 - 21
|24
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 18
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 16
|21
|8.
|Хальмстад
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|13 - 13
|20
|9.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|19
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|13.
|Сириус
|1:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 27
|17
|14.
|Эребру
|1:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 29
|13
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|2:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|15 - 4
|23
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|8.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|10.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|Сириус
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 11
|7
|16.
|Эребру
|1:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|6.
|АИК
|2:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|7.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|8.
|Кальмар
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|11.
|Сириус
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Эребру
|1:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|9
|0
|1
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|6
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|0
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|5
|0