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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Сириус
0'
1:0
2' Гол
Хуммет Денис
38' Желтая карточка
Сковгор Андреас
53' Вторая желтая карточка
Сковгор Андреас
1:1
54' Пенальти
Куаку Кристиан
60'
1
Аллен
Бобби
6
Хьертстранд
Бенджамин
4
Моро
Насиру
27
Сковгор
Андреас
3
Райт
Кевин
17
Мартенссон
Йохан
11
Бесара
Нахир
18
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
8
Колландер
Деннис
99
Хуммет
Денис
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
22
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
18
Шабани
Лаорент
23
Зейдан
Мустафа
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
12
Ортмарк
Якоб
21
Видгрен
Деннис
10
Сугита
Юкия
9
Куаку
Кристиан
III
Эребру
4-1-2-1-2
Сириус
3-5-2

Ход матча

2'
Хуммет Денис
(Мартенссон Йохан)
1:0
38'
Сковгор Андреас
 
53'
Сковгор Андреас
 
54'
1:1
Куаку Кристиан
56'
Альмебек Михаэль
Сегер Давид
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуммет Денис 5 0.31
2. Бесара Нахир 2 0.13
3. Колландер Деннис 2 0.13
4. Сегер Давид 1 0.06
5. Мехмети Агон 1 0.06
6. Мартенссон Йохан 1 0.06
7. Валкер Кевин 0 0
8. Али Хусейн 0 0
9. Галль Ромен 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куаку Кристиан III 6 0.38
2. Ортмарк Якоб 3 0.19
3. Карлссон Йохан 1 0.06
4. Саид Мохаммед 1 0.06
5. Матисен Маркус 1 0.06
6. Шабани Лаорент 1 0.06
7. Булут Экин 1 0.06
8. Нетабай Нахом Гирмай 0 0
9. Ларсон Карл 0 0
10. Бьорнстрем Аксель 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 6 1
2. Герзич Нордин 4 0
3. Мартенссон Йохан 3 0
4. Аллен Бобби 3 0
5. Альмебек Михаэль 2 0
6. Али Хусейн 2 0
7. Валкер Кевин 2 0
8. Хуммет Денис 2 0
9. Колландер Деннис 2 0
10. Мехмети Агон 1 0
11. Бесара Нахир 1 0
12. Бьорндал Эрик 1 0
13. Хьертстранд Бенджамин 1 0
14. Райт Кевин 1 0
15. Сегер Давид 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Хелльборг Адам 7 0
2. Матисен Маркус 3 0
3. Ортмарк Якоб 3 0
4. Нетабай Нахом Гирмай 3 0
5. Роше Джейми 2 0
6. Бьорнстрем Аксель 2 0
7. Карлссон Йохан 1 0
8. Бьоркстрем Тим 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Сугита Юкия 1 0
11. Куаку Кристиан III 1 0
12. Силисуфай Эди 1 0
13. Шабани Лаорент 1 0
14. Колли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Сириус 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру Эребру 1:1 АИК
Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК Мальмё 4:1 Эребру
Сириус Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру
Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус

Последние игры между собой

Эребру: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Сириус: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Сириус 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Сириус Кубок Эребру 2:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Эребру Аллсвенскан
Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:2 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:0 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:0 Сириус Товарищеские матчи Сириус 2:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 1:0 Эребру Товарищеские матчи Эребру 2:1 Сириус Аллсвенскан Эребру 2:4 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:1 Сириус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 2:0 Заявка 16 10 3 3 24 - 13 33
2. Юргорден Заявка 15 10 3 2 26 - 12 33
3. Мальмё Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4. Эльфсборг Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Хаммарбю Заявка 16 6 6 4 27 - 21 24
6. Норрчёпинг Заявка 16 7 2 7 21 - 18 23
7. Кальмар Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
8. Хальмстад Заявка 16 4 8 4 13 - 13 20
9. Хеккен 0:2 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 19
10. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
11. Дегерфорс Заявка 16 5 3 8 17 - 27 18
12. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
13. Сириус 1:1 Заявка 16 4 5 7 16 - 27 17
14. Эребру 1:1 Заявка 16 3 4 9 12 - 29 13
15. Мьельбю Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16. Эстерсунд Заявка 15 2 3 10 16 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 2:0 Заявка 9 7 2 0 15 - 4 23
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Дегерфорс Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
8. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Варберг БоИС Заявка 8 3 2 3 9 - 11 11
10. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
11. Сириус 1:1 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Хеккен 0:2 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
13. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 8 2 1 5 14 - 11 7
16. Эребру 1:1 Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Норрчёпинг Заявка 9 4 0 5 11 - 10 12
5. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
6. АИК 2:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Хеккен 0:2 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
8. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
9. Хаммарбю Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
10. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
11. Сириус 1:1 Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Эребру 1:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
14. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 9 0 1
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Мальмё Бирманчевич Велько 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 6 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 0
5. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Сковгор Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Хуммет Денис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Сириус
2.55
3.64
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эребру 1:1 Сириус онлайн




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