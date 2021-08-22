  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
1:1
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
1:0
2' Гол
Хуммет Денис
38' Желтая карточка
Сковгор Андреас
53' Вторая желтая карточка
Сковгор Андреас
1:1
54' Пенальти
Куаку Кристиан
61' Желтая карточка
Ортмарк Якоб
90'+5
1
Аллен
Бобби
6
Хьертстранд
Бенджамин
4
Моро
Насиру
27
Сковгор
Андреас
3
Райт
Кевин
17
Мартенссон
Йохан
11
Бесара
Нахир
18
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
8
Колландер
Деннис
99
Хуммет
Денис
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
22
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
18
Шабани
Лаорент
23
Зейдан
Мустафа
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
12
Ортмарк
Якоб
21
Видгрен
Деннис
10
Сугита
Юкия
9
Куаку
Кристиан
III
Эребру
4-1-2-1-2
Сириус
3-5-2

Ход матча

2'
Хуммет Денис
(Мартенссон Йохан)
1:0
38'
Сковгор Андреас
 
53'
Сковгор Андреас
 
54'
1:1
Куаку Кристиан
56'
Альмебек Михаэль
Сегер Давид
 
61'
 
Ортмарк Якоб
68'
 
Силисуфай Эди
Куаку Кристиан
68'
 
Штоль Адам
Шабани Лаорент
72'
Луан Патрик
Колландер Деннис
 
73'
Броберг Мартин
Хуммет Денис
 
78'
 
Хелльборг Адам
Нетабай Нахом Гирмай
79'
Герзич Нордин
Мартенссон Йохан
 
79'
Али Хусейн
Хьертстранд Бенджамин
 
87'
 
Колли Джозеф
Сугита Юкия

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 11
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуммет Денис 5 0.31
2. Бесара Нахир 2 0.13
3. Колландер Деннис 2 0.13
4. Сегер Давид 1 0.06
5. Мехмети Агон 1 0.06
6. Мартенссон Йохан 1 0.06
7. Валкер Кевин 0 0
8. Али Хусейн 0 0
9. Галль Ромен 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куаку Кристиан III 7 (1) 0.44
2. Ортмарк Якоб 3 0.19
3. Карлссон Йохан 1 0.06
4. Саид Мохаммед 1 0.06
5. Матисен Маркус 1 0.06
6. Шабани Лаорент 1 0.06
7. Булут Экин 1 0.06
8. Нетабай Нахом Гирмай 0 0
9. Ларсон Карл 0 0
10. Бьорнстрем Аксель 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 6 1
2. Герзич Нордин 4 0
3. Мартенссон Йохан 3 0
4. Аллен Бобби 3 0
5. Альмебек Михаэль 2 0
6. Али Хусейн 2 0
7. Валкер Кевин 2 0
8. Хуммет Денис 2 0
9. Колландер Деннис 2 0
10. Мехмети Агон 1 0
11. Бесара Нахир 1 0
12. Бьорндал Эрик 1 0
13. Хьертстранд Бенджамин 1 0
14. Райт Кевин 1 0
15. Сегер Давид 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Хелльборг Адам 7 0
2. Ортмарк Якоб 4 0
3. Матисен Маркус 3 0
4. Нетабай Нахом Гирмай 3 0
5. Роше Джейми 2 0
6. Бьорнстрем Аксель 2 0
7. Карлссон Йохан 1 0
8. Бьоркстрем Тим 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Сугита Юкия 1 0
11. Куаку Кристиан III 1 0
12. Силисуфай Эди 1 0
13. Шабани Лаорент 1 0
14. Колли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4)
 Сириус 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Варберг БоИС 1:0 Эребру Эребру 2:2 Мьельбю Сириус 1:2 Эребру Эребру 1:1 АИК
Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК Мальмё 4:1 Эребру
Сириус Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру
Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус

Последние игры между собой

Эребру: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Сириус: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Сириус 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Сириус Кубок Эребру 2:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Эребру Аллсвенскан
Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:2 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:0 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:0 Сириус Товарищеские матчи Сириус 2:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 1:0 Эребру Товарищеские матчи Эребру 2:1 Сириус Аллсвенскан Эребру 2:4 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:1 Сириус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 16 10 3 3 24 - 14 33
2. Юргорден Заявка 15 10 3 2 26 - 12 33
3. Мальмё Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4. Эльфсборг Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Хаммарбю Заявка 16 6 6 4 27 - 21 24
6. Норрчёпинг Заявка 16 7 2 7 21 - 18 23
7. Кальмар Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
8. Хальмстад Заявка 16 4 8 4 13 - 13 20
9. Хеккен Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
10. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
11. Дегерфорс Заявка 16 5 3 8 17 - 27 18
12. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
13. Сириус Заявка 16 4 5 7 16 - 27 17
14. Эребру Заявка 16 3 4 9 12 - 29 13
15. Мьельбю Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16. Эстерсунд Заявка 15 2 3 10 16 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 9 7 2 0 15 - 5 23
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Дегерфорс Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
8. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Варберг БоИС Заявка 8 3 2 3 9 - 11 11
10. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
11. Сириус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
13. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 8 2 1 5 14 - 11 7
16. Эребру Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Норрчёпинг Заявка 9 4 0 5 11 - 10 12
5. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
6. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Хеккен Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
8. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
9. Хаммарбю Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
10. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
11. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Эребру Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
14. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 9 0 1
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Мальмё Бирманчевич Велько 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Эребру Сковгор Андреас 6 1
3. Сириус Хелльборг Адам 7 0
4. АИК Ларссон Себастьян 6 0
5. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Сковгор Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Хуммет Денис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эребру 1:1 Сириус онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 