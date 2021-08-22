Швеция: Суперэттан 2021
Фалькенберг
1:0
Перерыв
Треллеборг
1:0
20' ГолВеде Антон
22' Желтая карточкаПетрович Петар
40' Желтая карточкаКарлссон Кристоффер
39
Nsima
Peter
17
Йенссон
Исак
21
Амин
Симон
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Nsima PeterНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Озен МахмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Адеми ЛорикПолузащитник
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
20'
1:0
22'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.24
|2.
|Кизито Кваме
|3
|0.18
|3.
|Веде Антон
|2
|0.12
|4.
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.12
|5.
|Энглунд Тобиас
|1
|0.06
|6.
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.06
|7.
|Силисуфай Эди
|1
|0.06
|8.
|Нильссон Мелькер
|1
|0.06
|9.
|Бьерклунд Калле
|1
|0.06
|10.
|Адриан Самуэль
|0
|0
|11.
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|12.
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|13.
|Ludvig Oehman
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петрович Петар
|5
|0.29
|2.
|Бркич Харис
|3
|0.18
|3.
|Оффия Генри
|3
|0.18
|4.
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.18
|5.
|Косица Дзенис
|2
|0.12
|6.
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.12
|7.
|Блумберг Юхан
|1
|0.06
|8.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.06
|9.
|Сафиу Фатаву
|1
|0.06
|10.
|Йенссон Исак
|1
|0.06
|11.
|Хоканссон Маттиас
|0
|0
|12.
|Амин Симон
|0
|0
|13.
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Норен Аксель
|4
|0
|3.
|Карлссон Тобиас II
|3
|0
|4.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|5.
|Карлссон Кристоффер
|2
|0
|6.
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|7.
|Веде Антон
|1
|0
|8.
|Энглунд Тобиас
|1
|0
|9.
|Озен Махмут
|1
|0
|10.
|Даль Линус
|1
|0
|11.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|12.
|Хинтса Оливер
|1
|0
|13.
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|14.
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|15.
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Блумберг Юхан
|6
|0
|2.
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|3.
|Петрович Петар
|4
|0
|4.
|Амин Симон
|4
|0
|5.
|Тидеман Антон
|2
|0
|6.
|Оффия Генри
|2
|0
|7.
|Нильссон Хампус
|1
|0
|8.
|Косица Дзенис
|1
|0
|9.
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|10.
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|11.
|Бркич Харис
|1
|0
|12.
|Йенссон Исак
|1
|0
|13.
|Дхайни Мухаммед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|20% (3)
|13.33% (2)
|Треллеборг
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =3 -13Оддевольд 2:3 Фалькенберг Васалунд 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю
Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Дегерфорс
Треллеборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Русенгор 0:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 ГАИС Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг
Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Мьельбю 2:0 Треллеборг Треллеборг 3:1 Лёдде
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|20 - 11
|33
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|3.
|Норрбю
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 12
|30
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 18
|29
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 18
|25
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 16
|22
|9.
|Эстер
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 15
|19
|10.
|Вестерос
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 22
|18
|12.
|Браге
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Акрополис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|14.
|ГАИС
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 18
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|21 - 29
|16
|16.
|Фалькенберг
|1:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 6
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|4.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|9.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|10.
|Васалунд
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|13.
|Фалькенберг
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 6
|7
|10.
|Эстер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|14.
|Фалькенберг
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|8
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0