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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Фалькенберг
1:0
Конец матча
Треллеборг
0'
1:0
20' Гол
Веде Антон
22' Желтая карточка
Петрович Петар
40' Желтая карточка
Карлссон Кристоффер
90'+6
31
Норинг
Виктор
18
Боргстрем
Линус
4
Норен
Аксель
37
Ludvig
Oehman
22
Эрикссон
Адам
45
Бергмарк-Виберг
Адам
28
Нильссон
Мелькер
6
Веде
Антон
12
Карлссон
Кристоффер
3
Кизито
Кваме
39
Nsima
Peter
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
6
Модиг
Йеспер
25
Саид
Мохаммед
21
Амин
Симон
26
Бркич
Харис
22
Блумберг
Юхан
18
Оффия
Генри
7
Петрович
Петар
Фалькенберг
4-4-2
Треллеборг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергмарк-Виберг Адам 4 0.24
2. Кизито Кваме 3 0.18
3. Веде Антон 2 0.12
4. Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.12
5. Энглунд Тобиас 1 0.06
6. Карлссон Тобиас II 1 0.06
7. Силисуфай Эди 1 0.06
8. Нильссон Мелькер 1 0.06
9. Бьерклунд Калле 1 0.06
10. Адриан Самуэль 0 0
11. Умар Бала Мохаммед 0 0
12. Сёдерстрём Карл 0 0
13. Ludvig Oehman 0 0
Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петрович Петар 5 0.29
2. Бркич Харис 3 0.18
3. Оффия Генри 3 0.18
4. Бьеркен Фритьоф 3 0.18
5. Косица Дзенис 2 0.12
6. Дхайни Мухаммед-Али 2 0.12
7. Блумберг Юхан 1 0.06
8. Ливерстам Фредрик 1 0.06
9. Сафиу Фатаву 1 0.06
10. Йенссон Исак 1 0.06
11. Хоканссон Маттиас 0 0
12. Амин Симон 0 0
13. Йоханссон Хенрик 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Адриан Самуэль 8 1
2. Норен Аксель 4 0
3. Карлссон Тобиас II 3 0
4. Бергмарк-Виберг Адам 3 0
5. Карлссон Кристоффер 2 0
6. Гарбетт Мэттью 2 0
7. Веде Антон 1 0
8. Энглунд Тобиас 1 0
9. Озен Махмут 1 0
10. Даль Линус 1 0
11. Силисуфай Эди 1 0
12. Хинтса Оливер 1 0
13. Нильссон Мелькер 1 0
14. Бьерклунд Калле 1 0
15. Умар Бала Мохаммед 1 0
Треллеборг
# Игрок      
1. Блумберг Юхан 6 0
2. Ливерстам Фредрик 4 0
3. Петрович Петар 4 0
4. Амин Симон 4 0
5. Тидеман Антон 2 0
6. Оффия Генри 2 0
7. Нильссон Хампус 1 0
8. Косица Дзенис 1 0
9. Сёдерквист Монс 1 0
10. Хоканссон Маттиас 1 0
11. Бркич Харис 1 0
12. Йенссон Исак 1 0
13. Дхайни Мухаммед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3) 12.5% (2)
 Треллеборг 13.64% (3) 27.27% (6) 4.55% (1) 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Оддевольд 2:3 Фалькенберг Васалунд 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Фалькенберг 1:1 Норрбю
Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Дегерфорс
Треллеборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Русенгор 0:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 ГАИС Эстер 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг
Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Мьельбю 2:0 Треллеборг Треллеборг 3:1 Лёдде

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Треллеборг 2:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 2:2 Фалькенберг Суперэттан Треллеборг 3:1 Фалькенберг Суперэттан
Треллеборг 0:2 Фалькенберг Суперэттан Треллеборг 4:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Треллеборг 1:2 Фалькенберг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 17 10 3 4 20 - 11 33
2. Ландскруна Заявка 17 9 4 4 27 - 19 31
3. Норрбю Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
4. Хельсинборг Заявка 16 9 3 4 25 - 12 30
5. Треллеборг Заявка 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Сундсвалль 1:0 Заявка 17 8 4 5 24 - 18 28
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна 0:1 Заявка 17 6 4 7 22 - 17 22
9. Эстер 0:0 Заявка 17 5 5 7 12 - 15 20
10. Эргрюте 0:0 Заявка 17 4 7 6 16 - 22 19
11. Вестерос Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Браге Заявка 17 4 6 7 21 - 24 18
13. Акрополис Заявка 16 4 5 7 14 - 25 17
14. ГАИС Заявка 16 5 2 9 13 - 18 17
15. Васалунд Заявка 16 5 1 10 21 - 29 16
16. Фалькенберг Заявка 17 4 3 10 16 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 9 7 2 0 16 - 6 23
2. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
3. Сирианска Эскильстуна 0:1 Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
4. Сундсвалль 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
8. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
9. Васалунд Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
10. Эстер 0:0 Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
12. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
13. Фалькенберг Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Эргрюте 0:0 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
7. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
8. Сундсвалль 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 8 2 1 5 3 - 6 7
10. Эстер 0:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
14. Фалькенберг Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна 0:1 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
5. Браге Плана Леонард 8 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Карлссон Кристоффер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Петрович Петар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Веде Антон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фалькенберг 1:0 Треллеборг онлайн




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