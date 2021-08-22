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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эстер
0:0
Первый тайм: 36'
Эргрюте
0'
27' Желтая карточка
Карлссон Монц
36'
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
9
Рочестер
Соренсен
Марк
23
Кусу
Манассе
11
Лима
Лукас
2
Павич
Маттиас
19
Мортенсен
Николас
16
Магнуссон
Исак
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
23
Брорссон
Арвид
17
Дальквист
Хампус
8
Лагерфельдт
Лукас
21
Раскай
Анель
18
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
7
Ailton
Jose
Almeida1
9
Зелькович
Айдин
Эстер
4-3-3
Эргрюте
3-4-3

Ход матча

27'
Карлссон Монц
 

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Николас 4 0.24
2. Рочестер Соренсен Марк 2 0.12
3. Кин Джеймс 2 0.12
4. Эрнблом Филип 2 (1) 0.12
5. Павич Маттиас 1 0.06
6. Магнуссон Исак 1 0.06
7. Юханссон Карл 0 0
8. Нордстрём Билли 0 0
9. Энгквист Эмиль 0 0
10. Стенберг Джон 0 0
Эргрюте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зелькович Айдин 8 0.47
2. Полсон Дэниел 3 0.18
3. Андреассон Антон 2 0.12
4. Сьогрелл Херман 1 0.06
5. Дальквист Хампус 1 0.06
6. Раскай Анель 1 0.06
7. Азулай Джонатан 0 0
8. Акерманн Кевин 0 0
9. Ailton Jose Almeida1 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Дротт Джонатан 4 0
2. Мортенсен Николас 4 0
3. Адольфссон Маттис 2 1
4. Кин Джеймс 3 0
5. Вестермарк Йеспер 3 0
6. Карлссон Монц 3 0
7. Стенберг Джон 3 0
8. Павич Маттиас 2 0
9. Рочестер Соренсен Марк 1 0
10. Сильверхолт Оливер 1 0
11. Юханссон Карл 1 0
12. Нордстрём Билли 1 0
13. Хейкссон Алекс 1 0
14. Магнуссон Исак 1 0
15. Энгквист Эмиль 1 0
16. Захирович Ален 1 0
Эргрюте
# Игрок      
1. Полсон Дэниел 2 1
2. Брорссон Арвид 2 1
3. Азулай Джонатан 3 0
4. Сахлин Ханнес 3 0
5. Андерссон Фредрик 2 0
6. Абукар Айдарус 2 0
7. Ланс Антон 1 0
8. Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
9. Акерманн Кевин 1 0
10. Дальквист Хампус 1 0
11. Свенссон Уильям 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 0 16.67% (2) 0 41.67% (5) 25% (3) 16.67% (2)
 Эргрюте 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Хускварна 0:3 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Эстер Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер
Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле
Эргрюте Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Браге Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС
Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео

Последние игры между собой

Эстер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Эргрюте: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
Эргрюте 0:1 Эстер Суперэттан Эргрюте 4:1 Эстер Суперэттан Эстер 2:0 Эргрюте Суперэттан Эстер 1:3 Эргрюте Суперэттан
Эргрюте 2:0 Эстер Суперэттан Эргрюте 1:0 Эстер Суперэттан Эстер 1:3 Эргрюте Суперэттан Эстер 1:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 1:1 Эстер Суперэттан Эстер 0:2 Эргрюте Первый дивизион Эргрюте 1:0 Эстер Первый дивизион Эргрюте 2:0 Эстер Суперэттан Эстер 1:3 Эргрюте Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 17 10 3 4 20 - 11 33
2. Ландскруна Заявка 17 9 4 4 27 - 19 31
3. Норрбю Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
4. Хельсинборг Заявка 16 9 3 4 25 - 12 30
5. Треллеборг Заявка 17 8 5 4 22 - 18 29
6. Сундсвалль 1:0 Заявка 17 8 4 5 24 - 18 28
7. Йёнчёпинг Заявка 16 7 3 6 24 - 20 24
8. Сирианска Эскильстуна 0:1 Заявка 17 6 4 7 22 - 17 22
9. Эстер 0:0 Заявка 17 5 5 7 12 - 15 20
10. Эргрюте 0:0 Заявка 17 4 7 6 16 - 22 19
11. Вестерос Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Браге Заявка 17 4 6 7 21 - 24 18
13. Акрополис Заявка 16 4 5 7 14 - 25 17
14. ГАИС Заявка 16 5 2 9 13 - 18 17
15. Васалунд Заявка 16 5 1 10 21 - 29 16
16. Фалькенберг Заявка 17 4 3 10 16 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 9 7 2 0 16 - 6 23
2. Вернаму Заявка 9 7 1 1 11 - 3 22
3. Сирианска Эскильстуна 0:1 Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
4. Сундсвалль 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Треллеборг Заявка 8 5 2 1 10 - 5 17
6. Йёнчёпинг Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
8. Хельсинборг Заявка 8 5 0 3 14 - 8 15
9. Васалунд Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
10. Эстер 0:0 Заявка 9 3 4 2 7 - 6 13
11. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
12. Акрополис Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
13. Фалькенберг Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Эргрюте 0:0 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
16. Браге Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
2. Норрбю Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Треллеборг Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
4. Вернаму Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
5. Браге Заявка 9 2 4 3 12 - 12 10
6. Эргрюте 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
7. Ландскруна Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
8. Сундсвалль 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 8 2 1 5 3 - 6 7
10. Эстер 0:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Вестерос Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
14. Фалькенберг Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна 0:1 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 9 2 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 1
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
4. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
5. Браге Плана Леонард 8 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 7 0
4. Норрбю Пекальски Иво 6 0
5. Васалунд Сисей Кебба 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Карлссон Монц получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Эргрюте
2.01
3.52
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстер 0:0 Эргрюте онлайн




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