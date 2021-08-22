Швеция: Суперэттан 2021
27' Желтая карточкаКарлссон Монц
23
Кусу
Манассе
11
Лима
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
-
11 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Peru Ruiz
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
Ход матча
27'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Николас
|4
|0.24
|2.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.12
|3.
|Кин Джеймс
|2
|0.12
|4.
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.12
|5.
|Павич Маттиас
|1
|0.06
|6.
|Магнуссон Исак
|1
|0.06
|7.
|Юханссон Карл
|0
|0
|8.
|Нордстрём Билли
|0
|0
|9.
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|10.
|Стенберг Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зелькович Айдин
|8
|0.47
|2.
|Полсон Дэниел
|3
|0.18
|3.
|Андреассон Антон
|2
|0.12
|4.
|Сьогрелл Херман
|1
|0.06
|5.
|Дальквист Хампус
|1
|0.06
|6.
|Раскай Анель
|1
|0.06
|7.
|Азулай Джонатан
|0
|0
|8.
|Акерманн Кевин
|0
|0
|9.
|Ailton Jose Almeida1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дротт Джонатан
|4
|0
|2.
|Мортенсен Николас
|4
|0
|3.
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|4.
|Кин Джеймс
|3
|0
|5.
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|6.
|Карлссон Монц
|3
|0
|7.
|Стенберг Джон
|3
|0
|8.
|Павич Маттиас
|2
|0
|9.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|10.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|11.
|Юханссон Карл
|1
|0
|12.
|Нордстрём Билли
|1
|0
|13.
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|14.
|Магнуссон Исак
|1
|0
|15.
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|16.
|Захирович Ален
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Полсон Дэниел
|2
|1
|2.
|Брорссон Арвид
|2
|1
|3.
|Азулай Джонатан
|3
|0
|4.
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|5.
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|6.
|Абукар Айдарус
|2
|0
|7.
|Ланс Антон
|1
|0
|8.
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|9.
|Акерманн Кевин
|1
|0
|10.
|Дальквист Хампус
|1
|0
|11.
|Свенссон Уильям
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|0
|16.67% (2)
|0
|41.67% (5)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Эргрюте
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +6 =4 -10Хускварна 0:3 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Эстер Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер
Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле
Эргрюте Последние 20 матчей: +5 =8 -7Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Браге Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС
Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео
Последние игры между собой
Эстер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Эргрюте: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|20 - 11
|33
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|3.
|Норрбю
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 12
|30
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 18
|29
|6.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|24 - 18
|28
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 17
|22
|9.
|Эстер
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 15
|20
|10.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 22
|19
|11.
|Вестерос
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Браге
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Акрополис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|14.
|ГАИС
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 18
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|21 - 29
|16
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 6
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|11 - 3
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|0:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|4.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 5
|17
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|9.
|Васалунд
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|10.
|Эстер
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|11.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|16.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрбю
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|4.
|Вернаму
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|6.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|8.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 6
|7
|10.
|Эстер
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Вестерос
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|9
|2
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|1
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|8
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|4.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|6
|0
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0