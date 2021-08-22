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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
2:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
1:0
3' Гол
Папаяннопулос Сотирис
2:0
51' Гол
Хуссейн Билаль
2:1
78' Гол в свои ворота
Нордфельдт Кристоффер
90' Желтая карточка
Хаммар Юхан
90'+4
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
26
Айяри
Ясин
8
Хуссейн
Билаль
34
Ринг
Эрик
9
Стефанелли
Николас
36
Гойтом
Хенок
1
Браттберг
Йохан
5
Экполо
Годсвилл
4
Тойвио
Йоона
22
Карлссон
Тобиас
III
25
Kristoffer
Lund
Hansen
17
Берггрен
Густав
6
Фальцетас
Александр
11
Хейнтс
Тобиас
16
Траоре
Бени
10
Туоминен
Яссе
7
Бенгтссон
Лео
АИК
4-4-1-1
Хеккен
4-3-3

Ход матча

3'
Папаяннопулос Сотирис
1:0
51'
Хуссейн Билаль
(Ринг Эрик)
2:0
56'
 
Густафссон Самуэль
Фальцетас Александр
56'
 
Валемарк Патрик
Бенгтссон Лео
65'
 
Еремеефф Александер
Туоминен Яссе
65'
 
Аджумани Янник
Траоре Бени
76'
Страннегорд Том
Стефанелли Николас
 
76'
Офори Эбенезер
Айяри Ясин
 
78'
2:1
Нордфельдт Кристоффер
81'
Карлссон Пер
Ринг Эрик
 
85'
Радулович Боян
Гойтом Хенок
 
86'
 
Хаммар Юхан
Kristoffer Lund Hansen
90'
 
Хаммар Юхан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанелли Николас 5 0.31
2. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.19
3. Бауи Набиль 3 0.19
4. Радулович Боян 3 0.19
5. Гойтом Хенок 2 0.13
6. Милошевич Александер 2 0.13
7. Юлятупа Саку 1 0.06
8. Папаяннопулос Сотирис 1 0.06
9. Рогич Филип 1 0.06
10. Хуссейн Билаль 1 0.06
11. Страннегорд Том 1 0.06
12. Оума Эрик 0 0
13. Ринг Эрик 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Еремеефф Александер 7 (4) 0.44
2. Траоре Бени 2 0.13
3. Хейнтс Тобиас 2 0.13
4. Ирандуст Далехо 2 0.13
5. Валемарк Патрик 2 0.13
6. Бенгтссон Лео 2 0.13
7. Юссеф Али 2 0.13
8. Ольссон Мартин 1 0.06
9. Экполо Годсвилл 1 0.06
10. Линдгрен Расмус 1 0.06
11. Берггрен Густав 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 6 0
2. Папаяннопулос Сотирис 3 0
3. Оума Эрик 3 0
4. Яношевич Будимир 2 0
5. Юлятупа Саку 2 0
6. Хуссейн Билаль 2 0
7. Люстиг Микаэль 1 0
8. Карлссон Пер 1 0
9. Бауи Набиль 1 0
10. Милошевич Александер 1 0
11. Рогич Филип 1 0
12. Офори Эбенезер 1 0
13. Сильва Стефан 1 0
14. Радулович Боян 1 0
15. Каль Эрик 1 0
16. Страннегорд Том 1 0
17. Ринг Эрик 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Фальцетас Александр 5 0
2. Хаммар Юхан 5 0
3. Берггрен Густав 4 0
4. Бенгтссон Лео 4 0
5. Ольссон Мартин 2 1
6. Линдгрен Расмус 3 0
7. Фрайберг Эрик 3 0
8. Абрахамссон Петер 3 0
9. Еремеефф Александер 2 0
10. Дальберг Понтус 2 0
11. Хейнтс Тобиас 2 0
12. Ирандуст Далехо 2 0
13. Валемарк Патрик 2 0
14. Карлссон Тобиас III 1 0
15. Тойвио Йоона 1 0
16. Экполо Годсвилл 1 0
17. Траоре Бени 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 17.39% (4) 8.7% (2) 13.04% (3) 17.39% (4) 13.04% (3) 30.43% (7)
 Хеккен 9.09% (2) 13.64% (3) 22.73% (5) 31.82% (7) 13.64% (3) 9.09% (2)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Raagsveds IF 0:5 АИК Сириус 0:1 АИК Юргорден 1:4 АИК АИК 1:0 Хальмстад
Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК АИК 2:0 Дегерфорс АИК 1:1 Сундсвалль Эребру 2:3 АИК
Хеккен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен
Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё

Последние игры между собой

АИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Хеккен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Хеккен 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 АИК Аллсвенскан Хеккен 1:2 АИК Аллсвенскан
АИК 1:1 Хеккен Товарищеские матчи АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан АИК 3:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан Хеккен 1:6 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 АИК Кубок АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 АИК Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 16 10 3 3 24 - 14 33
2. Юргорден Заявка 15 10 3 2 26 - 12 33
3. Мальмё Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4. Эльфсборг Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
5. Хаммарбю Заявка 16 6 6 4 27 - 21 24
6. Норрчёпинг Заявка 16 7 2 7 21 - 18 23
7. Кальмар Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
8. Хальмстад Заявка 16 4 8 4 13 - 13 20
9. Хеккен Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
10. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
11. Дегерфорс Заявка 16 5 3 8 17 - 27 18
12. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
13. Сириус Заявка 16 4 5 7 16 - 27 17
14. Эребру Заявка 16 3 4 9 12 - 29 13
15. Мьельбю Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16. Эстерсунд Заявка 15 2 3 10 16 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 9 7 2 0 15 - 5 23
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Хаммарбю Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Дегерфорс Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Хальмстад Заявка 8 2 6 0 6 - 4 12
8. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Варберг БоИС Заявка 8 3 2 3 9 - 11 11
10. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
11. Сириус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
13. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 8 2 1 5 14 - 11 7
16. Эребру Заявка 8 1 4 3 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Норрчёпинг Заявка 9 4 0 5 11 - 10 12
5. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
6. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Хеккен Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
8. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
9. Хаммарбю Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
10. Хальмстад Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
11. Сириус Заявка 9 1 4 4 9 - 20 7
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Эребру Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
14. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 9 0 1
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Мальмё Бирманчевич Велько 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Эребру Сковгор Андреас 6 1
3. Сириус Хелльборг Адам 7 0
4. АИК Ларссон Себастьян 6 0
5. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Папаяннопулос Сотирис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АИК 2:1 Хеккен онлайн




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