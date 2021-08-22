Швеция: Аллсвенскан 2021
АИК
2:1
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Хеккен
1:0
3' ГолПапаяннопулос Сотирис
2:0
51' ГолХуссейн Билаль
2:1
78' Гол в свои воротаНордфельдт Кристоффер
90' Желтая карточкаХаммар Юхан
25
Оума
Эрик
26
Айяри
Ясин
34
Ринг
Эрик
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Нападающий
-
46 Rasmus Bonde
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
Ход матча
3'
51'
2:0
78'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стефанелли Николас
|5
|0.31
|2.
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.19
|3.
|Бауи Набиль
|3
|0.19
|4.
|Радулович Боян
|3
|0.19
|5.
|Гойтом Хенок
|2
|0.13
|6.
|Милошевич Александер
|2
|0.13
|7.
|Юлятупа Саку
|1
|0.06
|8.
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.06
|9.
|Рогич Филип
|1
|0.06
|10.
|Хуссейн Билаль
|1
|0.06
|11.
|Страннегорд Том
|1
|0.06
|12.
|Оума Эрик
|0
|0
|13.
|Ринг Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Еремеефф Александер
|7 (4)
|0.44
|2.
|Траоре Бени
|2
|0.13
|3.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.13
|4.
|Ирандуст Далехо
|2
|0.13
|5.
|Валемарк Патрик
|2
|0.13
|6.
|Бенгтссон Лео
|2
|0.13
|7.
|Юссеф Али
|2
|0.13
|8.
|Ольссон Мартин
|1
|0.06
|9.
|Экполо Годсвилл
|1
|0.06
|10.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.06
|11.
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|6
|0
|2.
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|3.
|Оума Эрик
|3
|0
|4.
|Яношевич Будимир
|2
|0
|5.
|Юлятупа Саку
|2
|0
|6.
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|7.
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|8.
|Карлссон Пер
|1
|0
|9.
|Бауи Набиль
|1
|0
|10.
|Милошевич Александер
|1
|0
|11.
|Рогич Филип
|1
|0
|12.
|Офори Эбенезер
|1
|0
|13.
|Сильва Стефан
|1
|0
|14.
|Радулович Боян
|1
|0
|15.
|Каль Эрик
|1
|0
|16.
|Страннегорд Том
|1
|0
|17.
|Ринг Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фальцетас Александр
|5
|0
|2.
|Хаммар Юхан
|5
|0
|3.
|Берггрен Густав
|4
|0
|4.
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|5.
|Ольссон Мартин
|2
|1
|6.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|7.
|Фрайберг Эрик
|3
|0
|8.
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|9.
|Еремеефф Александер
|2
|0
|10.
|Дальберг Понтус
|2
|0
|11.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|12.
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|13.
|Валемарк Патрик
|2
|0
|14.
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|15.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|16.
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|17.
|Траоре Бени
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|30.43% (7)
|Хеккен
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +11 =5 -4Raagsveds IF 0:5 АИК Сириус 0:1 АИК Юргорден 1:4 АИК АИК 1:0 Хальмстад
Хеккен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен
Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё
Последние игры между собой
АИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Хеккен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
АИК 1:1 Хеккен Товарищеские матчи АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан АИК 3:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан Хеккен 1:6 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 АИК Кубок АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 АИК Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 14
|33
|2.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|3.
|Мальмё
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|27 - 21
|24
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 18
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 16
|21
|8.
|Хальмстад
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|13 - 13
|20
|9.
|Хеккен
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|13.
|Сириус
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 27
|17
|14.
|Эребру
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 29
|13
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|15 - 5
|23
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|8.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|10.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|Сириус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 11
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|6.
|АИК
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|7.
|Хеккен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|8.
|Кальмар
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|11.
|Сириус
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Эребру
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|9
|0
|1
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|4.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|6
|0
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|5
|0