Швеция: Аллсвенскан 2021
Эльфсборг
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Boraas Arena
Хаммарбю
1:0
5' ГолБернхардссон Александер
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
16
Гояни
Роберт
17
Фрик
Пер
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
-
16 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
-
20 Аккам ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milos Milojevic
Ход матча
5'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.31
|2.
|Фрик Пер
|4
|0.25
|3.
|Оккельс Йеппе
|4
|0.25
|4.
|Бернхардссон Александер
|3
|0.19
|5.
|Вяйсянен Лео
|2
|0.13
|6.
|Хольст Фредерик
|1
|0.06
|7.
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.06
|8.
|Ларссон Йохан
|1
|0.06
|9.
|Гояни Роберт
|1
|0.06
|10.
|Альм Расмус
|1
|0.06
|11.
|Мауду
|1
|0.06
|12.
|Странд Симон
|0
|0
|13.
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|14.
|Касем Ахмед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Людвигсон Густав
|6
|0.38
|2.
|Амоо Акинкунми
|4
|0.25
|3.
|Сельмани Астрит
|3
|0.19
|4.
|Халили Абдул
|3
|0.19
|5.
|Андерсен Йеппе
|2
|0.13
|6.
|Джазе Моханад
|1
|0.06
|7.
|Боянич Дарьян
|1
|0.06
|8.
|Аккам Давид
|1
|0.06
|9.
|Bjoern Paulsen
|1
|0.06
|10.
|Williot Swedberg
|1
|0.06
|11.
|Фенгер Мадс
|1
|0.06
|12.
|Мохаммед Азиз
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рёмер Андре
|4
|0
|2.
|Холмен Самуэль
|3
|0
|3.
|Фрик Пер
|3
|0
|4.
|Альм Расмус
|3
|0
|5.
|Ндионе Мароки
|3
|0
|6.
|Гояни Роберт
|2
|0
|7.
|Хольст Фредерик
|2
|0
|8.
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|9.
|Маквей Кристофер
|2
|0
|10.
|Странд Симон
|2
|0
|11.
|Роннинг Тим
|2
|0
|12.
|Ларссон Йохан
|1
|0
|13.
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|14.
|Окуму Джозеф
|1
|0
|15.
|Мауду
|1
|0
|16.
|Седерберг Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|2.
|Шер Аймар
|5
|0
|3.
|Халили Абдул
|4
|0
|4.
|Мохаммед Азиз
|3
|0
|5.
|Боянич Дарьян
|2
|0
|6.
|Аккам Давид
|2
|0
|7.
|Сандберг Симон
|2
|0
|8.
|Джазе Моханад
|2
|0
|9.
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|10.
|Сельмани Астрит
|2
|0
|11.
|Фенгер Мадс
|1
|0
|12.
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0
|13.
|Мадьяр Ричард
|1
|0
|14.
|Паулиньо II
|1
|0
|15.
|Williot Swedberg
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|34.78% (8)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|Хаммарбю
|12% (3)
|8% (2)
|12% (3)
|20% (5)
|24% (6)
|24% (6)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +11 =3 -6Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс
Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад Сириус 0:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Кальмар АИК 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Мьельбю
Хаммарбю Последние 20 матчей: +11 =5 -4Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 5:1 Чукарички Гётеборг 0:0 Хаммарбю
Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Сириус Хаммарбю 1:1 Хеккен
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 3:1 Эльфсборг Шведский кубок Хаммарбю 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|2.
|Мальмё
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|3.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 13
|32
|4.
|АИК
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 13
|30
|5.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 16
|24
|6.
|Хаммарбю
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 16
|21
|8.
|Хеккен
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|11.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 12
|18
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|13.
|Сириус
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 26
|16
|14.
|Эребру
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 28
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|5.
|Хаммарбю
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Кальмар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|9.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Сириус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|8
|1
|7
|0
|4 - 3
|10
|12.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 11
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|6.
|АИК
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|7.
|Хеккен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|8.
|Кальмар
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|9.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|10.
|Хаммарбю
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Эребру
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|13.
|Сириус
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|8
|1
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|8
|0
|2
|3.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|8
|0
|1
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|5.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|6
|0
|4.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|5
|0
|5.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0