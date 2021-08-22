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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эльфсборг
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Хаммарбю
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
4
Маквей
Кристофер
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
16
Гояни
Роберт
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
12
Бернхардссон
Александер
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
42
Bjoern
Paulsen
23
Фьолусон
Йон
Гудни
11
Родич
Владимир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
5
Джазе
Моханад
33
Амоо
Акинкунми
21
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
Эльфсборг
4-3-3
Хаммарбю
3-4-3

Ход матча

5'
Бернхардссон Александер
(Гояни Роберт)
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндионе Мароки 5 (1) 0.31
2. Фрик Пер 4 0.25
3. Оккельс Йеппе 4 0.25
4. Бернхардссон Александер 3 0.19
5. Вяйсянен Лео 2 0.13
6. Хольст Фредерик 1 0.06
7. Рёмер Андре 1 (1) 0.06
8. Ларссон Йохан 1 0.06
9. Гояни Роберт 1 0.06
10. Альм Расмус 1 0.06
11. Мауду 1 0.06
12. Странд Симон 0 0
13. Ондрейка Якоб 0 0
14. Касем Ахмед 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Людвигсон Густав 6 0.38
2. Амоо Акинкунми 4 0.25
3. Сельмани Астрит 3 0.19
4. Халили Абдул 3 0.19
5. Андерсен Йеппе 2 0.13
6. Джазе Моханад 1 0.06
7. Боянич Дарьян 1 0.06
8. Аккам Давид 1 0.06
9. Bjoern Paulsen 1 0.06
10. Williot Swedberg 1 0.06
11. Фенгер Мадс 1 0.06
12. Мохаммед Азиз 1 0.06

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Рёмер Андре 4 0
2. Холмен Самуэль 3 0
3. Фрик Пер 3 0
4. Альм Расмус 3 0
5. Ндионе Мароки 3 0
6. Гояни Роберт 2 0
7. Хольст Фредерик 2 0
8. Вяйсянен Лео 2 0
9. Маквей Кристофер 2 0
10. Странд Симон 2 0
11. Роннинг Тим 2 0
12. Ларссон Йохан 1 0
13. Оккельс Йеппе 1 0
14. Окуму Джозеф 1 0
15. Мауду 1 0
16. Седерберг Ноа 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 5 0
2. Шер Аймар 5 0
3. Халили Абдул 4 0
4. Мохаммед Азиз 3 0
5. Боянич Дарьян 2 0
6. Аккам Давид 2 0
7. Сандберг Симон 2 0
8. Джазе Моханад 2 0
9. Амоо Акинкунми 2 0
10. Сельмани Астрит 2 0
11. Фенгер Мадс 1 0
12. Фьолусон Йон Гудни 1 0
13. Мадьяр Ричард 1 0
14. Паулиньо II 1 0
15. Williot Swedberg 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 34.78% (8) 8.7% (2) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 13.04% (3)
 Хаммарбю 12% (3) 8% (2) 12% (3) 20% (5) 24% (6) 24% (6)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Фейеноорд 5:0 Эльфсборг Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Вележ 1:4 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Дегерфорс
Эльфсборг 1:1 Вележ Милсами 0:5 Эльфсборг Хеккен 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Милсами Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Мальмё 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:3 Хальмстад Сириус 0:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Кальмар АИК 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Мьельбю
Хаммарбю Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Базель 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 5:1 Чукарички Гётеборг 0:0 Хаммарбю
Чукарички 3:1 Хаммарбю Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Марибор 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Хаммарбю 3:1 Марибор Эребру 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хаммарбю 3:1 Сириус Хаммарбю 1:0 Эстерлен Хаммарбю 0:0 Хеккен Кальмар 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:2 Сириус Хаммарбю 1:1 Хеккен

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Хаммарбю 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 3:1 Эльфсборг Шведский кубок Хаммарбю 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 15 10 3 2 26 - 12 33
2. Мальмё Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
3. Эльфсборг 1:0 Заявка 16 10 2 4 25 - 13 32
4. АИК Заявка 15 9 3 3 22 - 13 30
5. Норрчёпинг 0:0 Заявка 16 7 3 6 20 - 16 24
6. Хаммарбю 0:1 Заявка 16 6 5 5 25 - 20 23
7. Кальмар Заявка 15 5 6 4 15 - 16 21
8. Хеккен Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
9. Гётеборг Заявка 15 4 7 4 18 - 18 19
10. Дегерфорс Заявка 16 5 3 8 17 - 27 18
11. Хальмстад 0:0 Заявка 16 3 9 4 11 - 12 18
12. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
13. Сириус Заявка 15 4 4 7 15 - 26 16
14. Эребру Заявка 15 3 3 9 11 - 28 12
15. Мьельбю Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16. Эстерсунд Заявка 15 2 3 10 16 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Эльфсборг 1:0 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
5. Хаммарбю 0:1 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Дегерфорс Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Кальмар Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
8. Варберг БоИС Заявка 8 3 2 3 9 - 11 11
9. Норрчёпинг 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
10. Сириус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Хальмстад 0:0 Заявка 8 1 7 0 4 - 3 10
12. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
13. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14. Мьельбю Заявка 7 2 2 3 3 - 5 8
15. Эстерсунд Заявка 8 2 1 5 14 - 11 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
3. Эльфсборг 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Норрчёпинг 0:0 Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
5. Гётеборг Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
6. АИК Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Хеккен Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
8. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
9. Хальмстад 0:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
10. Хаммарбю 0:1 Заявка 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
12. Эребру Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
13. Сириус Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 8 1 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 8 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 8 0 1
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Мальмё Бирманчевич Велько 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 6 0
4. Хеккен Фальцетас Александр 5 0
5. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Хаммарбю
2.37
4.40
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльфсборг 1:0 Хаммарбю онлайн




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