Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Г О О О О Л - Халили Абдул из команды Хаммарбю забивает с точки!

91' Г О О О О Л - Aljosa Matko бьет в цель!

80' Г О О О О Л - Jacob Ondrejka бьет в цель!

72' Боянич Дарьян уходит с поля. Aljosa Matko выходит вместо него

68' Бернхардссон Александер уходит с поля. Jacob Ondrejka выходит вместо него

60' Боянич Дарьян получил желтую карточку от судьи

60' Хольст Фредерик получил желтую карточку от судьи

58' Ндионе Мароки получил желтую карточку от судьи