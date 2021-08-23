Финляндия: Вейккауслига 2021
0:1
8' ГолБраун Дэвид
43' Желтая карточкаОлусанья Антони
45' Желтая карточкаИли-Хиетанен Кристиан
47' Желтая карточкаПелтола Матти
15
Аркивуо
Кари
10
Вирта
Эмели
31
Кето
Хуго
6
Жаир
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Энинфул АнриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Спарв ТимПолузащитник
- Нападающий
-
19 Casper Terho
-
Главный тренер: Коскела Тони
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чарльз Джеффри
|5
|0.29
|2.
|Ассехнун Джасин-Амин
|5 (1)
|0.29
|3.
|Канджи Макумба
|3
|0.18
|4.
|Хертси Лооренц
|2
|0.12
|5.
|Зекири Альтин
|2
|0.12
|6.
|Аркивуо Кари
|1 (1)
|0.06
|7.
|Вирта Эмели
|1
|0.06
|8.
|Лампинен Пири
|1
|0.06
|9.
|Энинфул Анри
|1
|0.06
|10.
|Эрвас Хавьер
|1
|0.06
|11.
|Или-Хиетанен Кристиан
|1
|0.06
|12.
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|13.
|Вийтикко Микко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валенчич Филип
|6 (1)
|0.35
|2.
|Риски Роопе
|4
|0.24
|3.
|Браун Дэвид
|3
|0.18
|4.
|Олусанья Антони
|3
|0.18
|5.
|Луис Энрике II
|3
|0.18
|6.
|Жаир
|2
|0.12
|7.
|Casper Terho
|2
|0.12
|8.
|Риски Рику
|1
|0.06
|9.
|Танака Атому
|1
|0.06
|10.
|Лингман Лукас
|1
|0.06
|11.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.06
|12.
|Тенхо Миро
|1
|0.06
|13.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|14.
|Саксела Янне
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрвас Хавьер
|6
|0
|2.
|Канджи Макумба
|4
|0
|3.
|Лахти Тими
|4
|0
|4.
|Энинфул Анри
|4
|0
|5.
|Зекири Альтин
|2
|1
|6.
|Клинга Матти
|3
|0
|7.
|Регеро Антонио
|3
|0
|8.
|Пеннинкангас Теему
|3
|0
|9.
|Вирта Эмели
|3
|0
|10.
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|11.
|Или-Хиетанен Кристиан
|3
|0
|12.
|Хертси Лооренц
|1
|0
|13.
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|14.
|Вийтикко Микко
|1
|0
|15.
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|16.
|Лампинен Пири
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тенхо Миро
|3
|0
|2.
|Жаир
|2
|0
|3.
|Морен Валттери
|2
|0
|4.
|Риски Рику
|2
|0
|5.
|Джалу Бубакар
|2
|0
|6.
|Пелтола Матти
|2
|0
|7.
|Танака Атому
|1
|0
|8.
|Мурильо Луис-Карлос
|1
|0
|9.
|Браун Дэвид
|1
|0
|10.
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|11.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|12.
|Риски Роопе
|1
|0
|13.
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|14.
|Луис Энрике II
|1
|0
|15.
|Кето Хуго
|1
|0
|16.
|Олусанья Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лахти
|13.04% (3)
|0
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|34.78% (8)
|ХИК
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Лахти Последние 20 матчей: +9 =7 -4Лахти 0:2 Хака КуПС 2:2 Лахти Лахти 3:0 КТП Хонка 1:1 Лахти
ХИК Последние 20 матчей: +14 =3 -3Фенербахче 1:0 ХИК ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи КТП 0:1 ХИК
Последние игры между собой
Лахти: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
ХИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
ХИК 2:2 Лахти Veikkausliiga Europa League ХИК 4:0 Лахти Вейккауслига Лахти 3:0 ХИК Вейккауслига Лахти 1:4 ХИК Кубок Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига Лахти 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 Лахти Вейккауслига ХИК 3:0 Лахти Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:4 Лахти Вейккауслига ХИК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:3 ХИК Кубок Лахти 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Кубок лиги ХИК 1:0 Лахти Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|28 - 7
|44
|2.
|КуПС
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|30 - 12
|35
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|25 - 16
|29
|4.
|Лахти
|0:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|6.
|Хонка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 24
|21
|7.
|Ильвес
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 22
|20
|8.
|ХИФК
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 16
|20
|9.
|Оулу
|Заявка
|17
|5
|1
|11
|15 - 26
|16
|10.
|Хака
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 19
|15
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|10 - 26
|11
|12.
|КТП
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|КуПС
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|4.
|Лахти
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|5.
|Ильвес
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|7.
|Хонка
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Оулу
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|9.
|ХИФК
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|10.
|Хака
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|12.
|КТП
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 3
|22
|2.
|КуПС
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|15
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|4.
|ХИФК
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|6.
|Хака
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|7.
|Лахти
|0:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Интер Турку
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 10
|9
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|10.
|Оулу
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 14
|6
|11.
|КТП
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Ильвес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|7
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6
|0
|6
|3.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|5
|0
|0
|5.
|ХИК
|Луис Энрике II
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|2.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|7
|0
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|7
|0
|4.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|5
|1
|5.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1