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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Лахти
0:1
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
0:1
8' Гол
Браун Дэвид
44' Желтая карточка
Олусанья Антони
45' Желтая карточка
Или-Хиетанен Кристиан
47' Желтая карточка
Пелтола Матти
53' Желтая карточка
Жаир
60' Желтая карточка
Джалу Бубакар
76' Желтая карточка
Мурильо Луис-Карлос
90'+5
25
Регеро
Антонио
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
5
Вийтикко
Микко
15
Аркивуо
Кари
6
Эрвас
Хавьер
8
Клинга
Матти
10
Вирта
Эмели
22
Хертси
Лооренц
23
Или-Хиетанен
Кристиан
9
Чарльз
Джеффри
31
Кето
Хуго
8
Джалу
Бубакар
16
Морен
Валттери
5
О'Шоунесси
Даниэль
22
Коуассиви-Бениссан
Кевин
21
Вяянянен
Сантери
6
Жаир
47
Пелтола
Матти
29
Олусанья
Антони
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
Лахти
ХИК

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чарльз Джеффри 5 0.29
2. Ассехнун Джасин-Амин 5 (1) 0.29
3. Канджи Макумба 3 0.18
4. Хертси Лооренц 2 0.12
5. Зекири Альтин 2 0.12
6. Аркивуо Кари 1 (1) 0.06
7. Вирта Эмели 1 0.06
8. Лампинен Пири 1 0.06
9. Энинфул Анри 1 0.06
10. Эрвас Хавьер 1 0.06
11. Или-Хиетанен Кристиан 1 0.06
12. Кубронн Жан-Кристоф 0 0
13. Вийтикко Микко 0 0
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенчич Филип 6 (1) 0.35
2. Риски Роопе 4 0.24
3. Браун Дэвид 3 0.18
4. Олусанья Антони 3 0.18
5. Луис Энрике II 3 0.18
6. Жаир 2 0.12
7. Casper Terho 2 0.12
8. Риски Рику 1 0.06
9. Танака Атому 1 0.06
10. Лингман Лукас 1 0.06
11. О'Шоунесси Даниэль 1 0.06
12. Тенхо Миро 1 0.06
13. Мурильо Луис-Карлос 0 0
14. Саксела Янне 0 0

Карточки

Лахти
# Игрок      
1. Эрвас Хавьер 6 0
2. Канджи Макумба 4 0
3. Лахти Тими 4 0
4. Энинфул Анри 4 0
5. Зекири Альтин 2 1
6. Клинга Матти 3 0
7. Регеро Антонио 3 0
8. Пеннинкангас Теему 3 0
9. Вирта Эмели 3 0
10. Ассехнун Джасин-Амин 3 0
11. Или-Хиетанен Кристиан 3 0
12. Хертси Лооренц 1 0
13. Кубронн Жан-Кристоф 1 0
14. Вийтикко Микко 1 0
15. Чарльз Джеффри 1 0
16. Лампинен Пири 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Жаир 3 0
2. Джалу Бубакар 3 0
3. Тенхо Миро 3 0
4. Пелтола Матти 3 0
5. Морен Валттери 2 0
6. Мурильо Луис-Карлос 2 0
7. Риски Рику 2 0
8. Танака Атому 1 0
9. Браун Дэвид 1 0
10. Мурнэйн Дилан 1 0
11. О'Шоунесси Даниэль 1 0
12. Риски Роопе 1 0
13. Дальстрем Себастьян 1 0
14. Луис Энрике II 1 0
15. Кето Хуго 1 0
16. Олусанья Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лахти 13.04% (3) 0 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 34.78% (8)
 ХИК 17.86% (5) 14.29% (4) 10.71% (3) 14.29% (4) 25% (7) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Лахти Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Лахти 0:2 Хака КуПС 2:2 Лахти Лахти 3:0 КТП Хонка 1:1 Лахти
Лахти 1:1 Мариехамн ХИФК 0:1 Лахти Лахти 2:1 СЯК Сейнайоки Интер Турку 1:1 Лахти Лахти 0:0 ХИФК Хака 1:1 Лахти Лахти 3:1 Ильвес Мариехамн 0:3 Лахти Лахти 1:0 Хонка ХИК 2:0 Лахти Лахти 2:4 КуПС Лахти 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 Лахти Лахти 3:0 КТП Лахти 1:1 ХИК Лахти 2:1 ХИФК
ХИК Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Фенербахче 1:0 ХИК ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи КТП 0:1 ХИК
Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП ХИК 2:1 Ильвес Мариехамн 0:1 ХИК Хака 1:2 ХИК ХИК 3:1 Оулу СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК ХИК 2:0 Лахти

Последние игры между собой

Лахти: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
ХИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
ХИК 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 ХИК Кубок ХИК 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:4 ХИК Вейккауслига
ХИК 2:2 Лахти Veikkausliiga Europa League ХИК 4:0 Лахти Вейккауслига Лахти 3:0 ХИК Вейккауслига Лахти 1:4 ХИК Кубок Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига Лахти 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 Лахти Вейккауслига ХИК 3:0 Лахти Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:4 Лахти Вейккауслига ХИК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:3 ХИК Кубок Лахти 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Кубок лиги ХИК 1:0 Лахти Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 17 14 2 1 28 - 7 44
2. КуПС Заявка 16 11 2 3 30 - 12 35
3. Интер Турку Заявка 17 9 2 6 25 - 16 29
4. Лахти Заявка 17 7 6 4 23 - 18 27
5. СЯК Сейнайоки Заявка 15 8 3 4 18 - 13 27
6. Хонка Заявка 17 6 3 8 25 - 24 21
7. Ильвес Заявка 16 6 2 8 16 - 22 20
8. ХИФК Заявка 14 5 5 4 14 - 16 20
9. Оулу Заявка 17 5 1 11 15 - 26 16
10. Хака Заявка 16 4 3 9 13 - 19 15
11. Мариехамн Заявка 16 3 2 11 10 - 26 11
12. КТП Заявка 16 1 5 10 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
2. КуПС Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3. Интер Турку Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4. Лахти Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
5. Ильвес Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
6. СЯК Сейнайоки Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
7. Хонка Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Оулу Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
9. ХИФК Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
10. Хака Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
11. Мариехамн Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
12. КТП Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 9 7 1 1 12 - 3 22
2. КуПС Заявка 7 5 0 2 15 - 7 15
3. СЯК Сейнайоки Заявка 7 4 1 2 6 - 4 13
4. ХИФК Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Хонка Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
6. Хака Заявка 9 3 1 5 9 - 10 10
7. Лахти Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Интер Турку Заявка 8 3 0 5 10 - 10 9
9. Мариехамн Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
10. Оулу Заявка 8 2 0 6 8 - 14 6
11. КТП Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12. Ильвес Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 7 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 6 0 6
3. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 5 0 0
5. ХИК Луис Энрике II 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
2. КТП Рамадингайе Давид 7 0
3. СЯК Сейнайоки Мурило 7 0
4. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
5. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
Весь список
Где смотреть матч Лахти 0:1 ХИК онлайн




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